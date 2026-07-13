Cursos para comer de manera refrescante y saludable

Llega el verano y la gente prefiere pasar de las sopas y los potajes a algo más fresco. Y en ocasiones, las ideas de comida refrescante puede llegar por parte de los pequeños de la casa, y es que, la Universidad Politécnica de València (UPV) ha celebrado en el Casal Jove de Sagunt una nueva edición de "Cocinando con ciencia UPV", unos talleres veraniegos en los que se fomenta entre los más jóvenes la importancia de alimentarse correctamente utilizando la ciencia y la formación nutricional como principales protagonistas.

Menú del día

Medio centenar de jóvenes han elaborado un saludable y refrescante menú, perfecto para esta calurosa época del año. Este estaba compuesto por una ensalada, una coca salada, un cus-cus, una brocheta de melón de postre y por una bebida de limón y hierbabuena.

La UPV fomenta entre los más jóvenes la importancia de tener unos buenos hábitos alimenticios / Levante-EMV

Esta actividad no solo consistía en aprender a conocer, sino que durante la elaboración de los platos, iban conociendo los secretos nutricionales de estos y descubriendo el binomio entre cocina y ciencia, gracias a la investigadora del Instituto Food UPV, Purificación García Segovia: “Una buena alimentación y conocer qué nos aporta cada alimento que comemos es fundamental para el desarrollo de cualquier persona. En este taller hemos vuelto a incidir en esta idea que parece que sea obvia, pero en la que hay que seguir insistiendo una y otra vez, sobre todo entre los y las más jóvenes”, ha señalado.

Pero Purificación García no estaba sola, ya que el taller ha contado una vez más con la participación del equipo de divulgación de Valencia Club Cocina, encabezados por el chef Lluís Peñafort, quien ha destacado que “cuando los más pequeños cocinan con sus propias manos, no solo aprenden recetas, sino que desarrollan autonomía, curiosidad y una relación mucho más positiva con los alimentos. Nuestro objetivo es demostrar que comer saludable también puede ser creativo, divertido y delicioso”.

La UPV fomenta entre los más jóvenes la impotancia de tener unos buenos hábitos alimenticios / Levante-EMV

La UPV con los buenos hábitos

La organización ha estado a cargo de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i)-Área de Comunicación de la UPV, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN-UPV) y la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la UPV. Esta actividad se enmarca dentro del convenio suscrito para los próximos cuatros años entre esta cátedra de la UPV y el Ayuntamiento de Sagunto, a través de la concejalía de Juventud e Infancia i el Consell d’Infància i Adolescència.

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Además, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades también ha querido colaborar en estos talleres para fomentar los buenos hábitos entre los más jóvenes.