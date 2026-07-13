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La experiencia de pasar la medianoche en el IVAM

El museo amplía su horario debido a la Gran Nit de Juliol

La Gran Nit de Juliol se celebrará el 18 de julio

La Gran Nit de Juliol se celebrará el 18 de julio / Miguel Lorenzo

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Dani García

València

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) celebrará el 18 de julio la Gran Nit de Juliol con múltiples actividades culturales, donde destaca la gratuidad desde las 19 y la ampliación de su horario hasta la medianoche. El colectivo "Hits With Tits" ofrecerá al público una gran variedad de temas pop, música electrónica y de "new wave".

La Gran Nit consiste en una programación especial de actuaciones musicales y visitas a los diferentes museos y monumentos gracias a su apertura en un horario especial de tarde-noche con entrada gratuita.

Música y familia

Además de la música ofrecida por "Hits With Tits", que será a las 21, el grupo Demeter's Project también actuará. Se trata de una banda formada por mujeres de formación clásica y cuya participación se integra dentro de la exposición "Radix", de Tania Candiani.

Habrá exposiciones, actividades para toda la familia y actuaciones musicales

Habrá exposiciones, actividades para toda la familia y actuaciones musicales / Miguel Lorenzo

Para aquellos que quieran ir a disfrutar con toda la familia, a partir de las 12 habrá un taller interactivo llamado "Minimundos de bolsillo", una actividad que combina arte, juego y experiencia sensorial. En ella se podrá visitar una exposición y participar de manera dinámica en una propuesta en la que los asistentes diseñarán ecosistemas imaginarios de forma colectiva.

Exposiciones

Para aquellos que quieran alguna otra opción, también se podrá visitar desde la 17 la muestra titulada "La Albufera" y desde las 18, "La Colección del IVAM hasta hoy", una muestra que reúne más de 500 obras de 260 artistas, entre los que figuran Joan Miró, Andy Warhol, Man Ray, Marcel Duchamp, Cindy Sherman, Claes Oldenburg, Jacques Lipchitz, Martha Rosler, Robert Frank, Walker Evans o María Blanchard, entre otros.

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Las últimas de las muestras que se podrán ver serán una hora más tarde, desde las 19, ("Territorios en tránsito y "Solo dúo: irene grau & Marco Giordano") y desde las 21.00 horas con "Apocalipsis Now" de la fotógrafa Cristina de Middel.

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