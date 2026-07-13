Feria de Julio de Valencia 2026: cartel de toreros, fechas y nuevo horario

La tradicional Feria de Julio de València ya está aquí tras un año de ausencia en la plaza de toros de València. La programación, con un especial acento por los toreros valencianos, comenzará el miércoles 15 de julio, a las 22.00 horas, con una desencajonada y un singular desafío ganadero que se celebrará fuera de abono.

La cita enfrentará a seis de los mejores capones de la ganadería navarra de Arriazu con seis vacas seleccionadas de tres hierros de la Comunitat Valenciana: Fernando Machancoses, La Paloma y Germán Vidal.

La desencajonada

El espectáculo permitirá al público presenciar la llegada y salida a los cajones de las reses que protagonizarán el ciclo, además de asistir a un duelo entre dos reconocidas tradiciones ganaderas. Por un lado, la potencia y espectacularidad de los animales de Arriazu; por otro, una representación de las principales ganaderías valencianas de festejos populares.

La desencajonada se convierte así en el primer gran atractivo de la Feria de Julio, con una propuesta nocturna que busca reunir en la plaza a los aficionados y reivindicar el peso de la tradición ganadera en la Comunitat Valenciana.

La empresa gestora de la plaza de toros de València, Espacios Nautalia 360, anunció una actualización en el horario de los festejos de la Feria de Julio. Según el aviso difundido, las corridas de toros y la novillada picada comenzarán finalmente a las 19.00 horas. La modificación se adopta, según explica la organización, "con el objetivo de facilitar la asistencia del público y favorecer los desplazamientos al término de los festejos". La medida afecta a los espectáculos taurinos previstos dentro del ciclo de julio en el coso de la calle Xàtiva.

La Feria de Julio contará con nombres destacados, tal y como adelantó Levante-EMV, como Andrés Roca Rey, José María Manzanares, Alejandro Talavante, Diego Urdiales, Daniel Luque y los valencianos Román, Samuel Navalón y Nek Romero.

El maestro Diego Urdiales sale por la puerta grande de Las Ventas en la Corrida de la Prensa. / Plaza 1

Los nombres

El jueves 16 de julio se celebrará una corrida mixta con toros de José Enrique Fraile de Valdefresno para Román, otro de los grandes triunfadores de San Isidro tras cortar las dos orejas a un toro de Victorino Martín; y Nek Romero, y novillos de Montalvo para Olga Casado. El cartel conserva la presencia de dos toreros valencianos

Uno de los platos fuertes llegará el viernes 17 de julio, con toros de Juan Pedro Domecq para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Roca Rey. Se trata de una de las tardes con mayor tirón mediático y taquillero del abono, al reunir a tres nombres habituales en las principales ferias del calendario taurino.

El sábado 18 de julio será el turno de Diego Urdiales, Daniel Luque y Samuel Navalón, que lidiarán toros de El Torero. La presencia de Urdiales, que viene de salir por la puerta grande de Madrid; y de Navalón, después de consolidarse como uno de los nombres emergentes tras ser el triunfador de la pasada Feria de Fallas, añade un componente de especial interés al cartel que redondea Luque, gran ausencia de Fallas.

La Feria de Julio concluirá el domingo 19 de julio con una novillada de Talavante para Álvaro Serrano, Julio Norte y Marco Polope, otro de los representantes valencianos incluidos en la programación.

Samuel Navalón tras la puerta grande en la Feria de Fallas / Levante-EMV

Los carteles

Miércoles 15 de julio. 22h. (fuera de abono). Desencajonada y desafio Arriazu vs Comunitat Valenciana. Los 6 mejores capones de Arriazu vs las 6 mejores vacas de F. Machancoses, La Paloma y Germán Vidal.

Jueves 16 de julio. 19:00h. Corrida de toros mixta. Toros de José Enrique Fraile de Valdefresno para Román y Nek Romero y novillos de Montalvo para Olga Casado.

Viernes 17 de julio. 19:00h. Corrida de toros con toros de Juan Pedro Domecq para Manzanares, Talavante y Roca Rey.

Sábado 18 de julio. 19:00h. Corrida de toros con toros de El Torero para Diego Urdiales, Daniel Luque y Samuel Navalón.

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Domingo 19 de julio. 19:00h. Novillada picada con novillos de Talavante para Álvaro Serrano, Julio Norte y Marco Polope.