La Filmoteca d’Estiu amplía su programación con 17 largometrajes y dos cortometrajes en su 27ª edición

Los jardines del Palau de la Música ya están preparados para acoger una temporada más la Filmoteca d’Estiu. Una edición, la 27, en la que se amplía el número de largometrajes proyectados e incluye dos cortometrajes. En total, 17 largometrajes y dos cortometrajes distribuidos en 26 sesiones, cuando en 2025 se programaron doce películas para el mismo número de sesiones. Destaca, además, que siete de las películas que se proyectaran han sido rodadas por mujeres, entre ellas las valencianas Avelina Prat y Elena López Riera.

La Filmoteca d’Estiu se articula en torno a dos ciclos: ‘Un río de cine’ y una selección de las mejores películas de 2025, premiadas en festivales de cine o reconocidas por la crítica especializada.

La programación se inaugurará el 31 de julio con la proyección de ‘Una quinta portuguesa’, de la cineasta valenciana Avelina Prat, y concluirá el 29 de agosto con ‘El agua’, primer largometraje de la directora oriolana Elena López Riera, que se estrenó en la prestigiosa Quincena de Realizadores del Festival de Cannes.

El acto de presentación ha contado con la participación de la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso; el director general de Cultura, Ignacio Prieto; el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez; la jefa de programación de la Filmoteca Valenciana, Nuria Castellote; y los diseñadores Javier y Marta Tortosa, del estudio Democràcia, responsable del cartel y la imagen visual de esta edición.

Alonso ha indicado que “la Conselleria quiere seguir contribuyendo a la difusión y promoción del cine valenciano a través de las proyecciones de la Filmoteca d’Estiu”.

Las proyecciones de la Filmoteca d’Estiu se celebran de lunes a domingo, excepto los miércoles. Las sesiones comienzan a las 22.30 horas y la taquilla abrirá a las 21.30 horas. La programación por días y la venta de entradas anticipadas en línea están disponibles en la página web del IVC.

‘Un río de cine’

Coincidiendo con los veintisiete años de celebración de la Filmoteca d’Estiu en el antiguo cauce del río Turia, la Filmoteca Valenciana propone un recorrido cinematográfico en el que los ríos se convierten en elemento narrativo y simbólico de las historias proyectadas. El ciclo reúne una selección de grandes películas que recorren buena parte de la historia del cine, desde 1934 hasta 2025. ‘L’Atalante’ (1934), de Jean Vigo, es cronológicamente la más antigua de ellas, aunque sigue considerándose la piedra angular del cine moderno y una cumbre no solo del realismo poético, sino del arte cinematográfico. La proyección tendrá lugar el jueves 6 de agosto.

También podrá verse ‘El río’ (1951), de Jean Renoir. La película tiene una trama principal de corte clásico que Renoir abandona en varias ocasiones para introducir escenas de carácter documental que retratan la vida y los rituales de los habitantes a orillas del Ganges. Se proyectará el jueves 20 de agosto.

Además, la Filmoteca ha programado dos títulos de la edad dorada de Hollywood: ‘La reina de África’ (1951), de John Huston, con interpretaciones de Katharine Hepburn y Humprey Bogart, y el clásico ‘La noche del cazador’ (1955), de Charles Laughton. ‘La reina de África’ se proyecta los días 10 y 11 de agosto, mientras que ‘La noche del cazador’ se proyecta el lunes 1 y el martes 2 de agosto.

La selección incluye dos títulos míticos de los setenta que tienen en común la denuncia del imperialismo, además de la travesía fluvial: ‘Aguirre, la cólera de dios’ (1972), de Werner Herzog, que se proyecta el domingo 9 de agosto, y la última versión de ‘Apocalypse Now’ (1979), de Francis Ford Coppola, que se proyecta el viernes 21 de agosto.

A todos estos clásicos se suman dos películas atravesadas por el realismo mágico y una atmósfera enigmática: ‘El agua’ (2022), de la alicantina Elena López Riera, que se proyecta el sábado 29 de agosto, y ‘Estrany riu’ (2025), de Jaume Claret Muxart, que se proyecta el lunes 24 de agosto. El ciclo se completa con dos cortometrajes de producción valenciana: ‘3/105’ (2014), de Avelina Prat, y ‘Lleó’ (2025), de Alba Just.

Mejores películas de 2025

La Filmoteca d’Estiu recupera algunas de las mejores películas estrenadas el año pasado en nuestro país, que fueron premiadas en certámenes tan prestigiosos como Cannes, Venecia, San Sebastián o Valladolid. Además, coparon las listas de mejores películas del año según las votaciones realizadas en revistas especializadas como Caimán, Cahiers du cinéma, Sight & Sound o Film Comment.

Entre los títulos programados figuran ‘Una batalla tras otra’, de Paul Thomas Anderson (viernes 7 y sábado 8 de agosto); ‘Los domingos’, de Alauda Ruiz de Azua (jueves 13 y viernes 14 de agosto), o ‘Un simple accidente’, de Jafar Panahi (jueves 27 y viernes 28 de agosto).

El ciclo incorpora películas que pasaron fugazmente por las salas, como ‘Grand Tour’, de Miguel Gomes (martes 25 de agosto); ‘Vermiglio’, de Maura Delpero (lunes 3 y martes 4 de agosto); ‘La luz que imaginamos’, de Payal Kapadia (lunes 17 y martes 18 de agosto), o ‘Black Dog’, de Guan Hu (sábado 22 y domingo 23 de agosto). Asimismo, programa la premiada ‘Una quinta portuguesa’, de Avelina Prat, que inaugurará la Filmoteca d’Estiu el viernes 31 de julio. El ciclo tendrá continuidad en la Filmoteca Valenciana a partir del 11 de septiembre.

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Como en ediciones anteriores, las sesiones se abrirán con un montaje de imágenes pertenecientes a la colección de cine aficionado y familiar de la Filmoteca Valenciana. En esta ocasión, conectando con el ciclo temático ‘Un río de cine’, el montaje está protagonizado por los ríos, con imágenes del Turia, el Júcar o el Segura, que algunos aficionados valencianos tomaron con sus cámaras de 9’5 milímetros y super 8 milímetros.