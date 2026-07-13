Joyas literarias de coleccionista para sumergirse en el Santo Cáliz

Sabiduría, vida eterna, juventud. Muchos son los poderes que a lo largo de la historia se le ha atribuido a un Santo Grial que, bien fuera como elemento cristiano o como mito pagano, ha acabado entrelazado -con el paso del tiempo y sus distintas expresiones- con la literatura, el cine, la música o la pintura. También, como no puede ser de otra forma, con una ciudad como València donde, especialmente con su vínculo sacro con el Santo Cáliz, se está erigiendo en la Casa del Relojero todo un museo destinado al análisis y conocimiento de este objeto en todas sus variantes. Una apuesta, reflejada en todo un Centro de Interpretación del Santo Cáliz, que contará en su corazón con algunas auténticas joyas literarias, casi materia de coleccionista, correspondientes a los siglos XIX y XX.

Portada de 'Idylls of the King', de Alfred Tennyson, uno de los libros adquiridos. / Paco Alcantara

En concreto, con el fin de seguir ampliando las fuentes documentales disponibles y aportar mayor solidez al discurso expositivo y al patrimonio cultural del Cap i Casal, el Ayuntamiento de València ha adquirido una docena de libros -a los que se suma uno más procedente de una donación- que serán expuestos dentro del espacio 14 de los 16 que tendrá futuro centro. Esta sala, que recibirá el nombre de "El Santo Grial en el cine, la ópera y en la literatura contemporánea", tendrá como protagonista la evocación de la Mesa Redonda de los Caballeros del Rey Arturo junto a un caliz mecanizado -según desveló el propio consistorio cuando presentó la estructura museográfica del proyecto- dentro de una ambientación "futurista y mística" para profundizar en la inmersión del visitante.

Ilustración de 'Yankee in King Arthur's Court', de Mark Twain. / Paco Alcantara

Añadido al atrezo del 'Parsifal' de Wagner

En esa idea, el espacio ya iba a contar con parte del atrezo de la emblemática 'Parsifal', de Richard Wagner, con la que el Palau de Les Arts inauguró su temporada 2008-09. Ahora, a ese componente operístico se sumarán estas obras compradas -a través de París Valencia y por un importe de 7.077,28 euros- entre las que destacan títulos como 'Idylls of the King', del poeta inglés Lord Alfred Tennyson, publicada en 1868 y que cuenta en su interior con las ilustraciones de un referente como el francés Gustave Doré; 'Yankee in King Arthur's Court', de 1889 y escrito por Mark Twain; los cuatro tomos de 'The Story of King Arthur and His Knights' de Howard Pyle -publicados entre 1903 y 1910- o 'The Acts of King Arthur and His Noble Knights' de John Steinbeck. Además, salvo en el caso del ejemplar de Twain, los títulos llegan tras cruzar el Atlántico al proceder de enclaves estadounidenses como Erie (Pensilvania), Tucson (Arizona) o Foster (Rhode Island).

Asimismo, junto a estos títulos históricos, el consistorio también ha adquirido los 'Cuentos Sacro-Profanos' de Emilia Pardo Bazán y otros libros más contemporáneos como 'El Código Da Vinci', 'Calix', 'El fuego invisible' y 'Los 16 peldaños: El Laberinto de Ceira'. Muestras, con mayor o menor cercanía a nuestros días, del impacto que ha tenido en la literatura el Grial.

Recreación del espacio 14 del futuro Centro de Interpretación del Santo Cáliz de València. / Ayuntamiento de València

De la tradición celta al siglo XX

Y es que con la tradición celta como punto de partida, la relevancia de este objeto mítico -entendido como el cáliz utilizado por Cristo en la Última Cena- se expandió originalmente durante la Baja Edad Media, entrando en el imaginario colectivo occidental -con sus conexiones con el 'ciclo artúrico' anglosajón- como parte de esa búsqueda caballeresca de la misteriosa 'copa' y con las obras de autores como Chrétien de Troyes, Robert de Boron o Wolfram vom Eschenbach como primeros ejemplos. No obstante, el Grial también se mencionaría en títulos más cercanos geográficamente y posteriores, como el 'Tirant lo Blanch', referencias todas ellas que quedarán ambientadas en otro de los espacios, el siete -que recibirá el nombre de 'La literatura artúrica'- del nuevo enclave dedicado al Santo Cáliz en la ciudad.

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Portada de 'The Acts of King Arthur and his noble knights', de John Steinbeck. / Paco Alcantara

Sin embargo, el camino literario del Grial no acaba ahí. Porque pese a caer en desuso como impulsor literario en el siglo XVI, en el siglo XIX y de la mano del Romanticismo alemán -momento en el que la versión del 'Parsifal' llevada a cabo por Wagner fue un éxito- este objeto volverá a tener un nuevo impulso. Eso sí, posteriormente se desligará de su vertiente cristiana para ligarse más a corrientes esotéricas que difuminan aún más la realidad con la ficción en torno a un objeto que hoy sitúa a València como su epicentro.