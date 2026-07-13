El líder de Spandau Ballet se cubre con la 'senyera' en su concierto en Viveros

El que fue cantante de Spandau Ballet, Tony Hadley, protagonizó un entrañable concierto en Viveros el domingo por la noche, con gran complicidad con el público, que era mayoritariamente seguidor de la banda desde los orígenes.

En un momento dado, una persona lanzó una bandera valenciana al escenario y Hadley, vestido con su característico traje de chaqueta, no dudó con ponerse la 'senyera' por encima, interpretar con ella un tema, al estilo de la figura de Jaume I en la escultura del Parterre. Incluso la colocó en la batería.

Además de los grandes éxitos de la mítica banda londinense de los 80 como "True" y "Gold", Tony Hadley versionó temas de otros artistas. Este fue el caso de "Somebody to love" de Queen, que introdujo con palabras cariñosas para el desaparecdo Freddie Mercury, del que recordó su experiencia juntos en el Live Aid, en 1985.

Tony Hadley durante un momento de su concierto en Viveros. / Levante-EMV

Tony Hadley prometió volver a València pronto por el cariño que el público le mostraba. Y es que nada más aterrizar, una seguidora desde hace más de 40 años fue a darle la bienvenida al aeropuerto y le preguntó por su intensa gira de verano. También diversos fans le salieron al paso en la prueba de sonido ya en Viveros. Finalmente, otro grupo le esperó a la salida del concierto para agradecerle su actuación.