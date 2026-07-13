Pablo Torres gana el certamen del Soro tras una exquisita faena en València

El novillero Pablo Torres se proclamó vencedor del I Certamen Vicente Ruiz 'El Soro' tras causar una notable impresión en la plaza de toros de València este domingo 12 de julio después de una exquisita faena. La actuación del jovencísimo torero de Puçol, marcada por la acusada personalidad que le caracteriza, convenció y despertó el interés de los aficionados presentes frente a un novillo de Daniel Ramos.

Pablo Torres afrontó su compromiso con determinación desde los primeros compases. El joven espada mostró seguridad, capacidad para resolver las dificultades de la lidia y una clara intención de construir un concepto propio. Su disposición y su conexión con el público terminaron por convertirlo en uno de los nombres destacados de la jornada.

El concepto

Sobre todo, llamaron la atención las formas, la expresividad de su concepto y la manera de trasladar su personalidad a los vuelos de la muleta. El toreo le fluyó con una naturalidad sorprendente, de una gran belleza y anda con la ilusión más pura de la tauromaquia: la de quien empieza y sueñan cada muletazo como si en él les fuera el futuro.

Hay algo especialmente conmovedor en su concepto -todavía sin pulir, pero cargado de verdad- que es la intención, la idea de su toreo, una forma distinta de sentir y expresar que es ya otra gran esperanza para la afición en la plaza de toros de València.

El triunfo supone un importante impulso para la trayectoria del novillero, que aprovechó el escaparate valenciano para reivindicar sus condiciones y presentar sus credenciales. Logró el premio del vestido de luces del afamado sastre de toreros Justo Algaba y este certamen le abre nuevas oportunidades y refuerza su posición como uno de los jóvenes valores a seguir dentro de la Escuela Taurina de València.

Un sentido novillero Pablo Torres, en València / Levante-EMV

La reseña

Como reseña, Pedro de la Hermosa, de la Escuela Taurina de Guadalajara, saludó una ovación tras dos avisos; Jaime Padilla, de la Escuela Taurina de Málaga, saludó tras aviso; Iker de Virgilio, de la Escuela Taurina de Castellón, fue silenciado tras aviso; Blas Márquez, de la Escuela Taurina de Linares, cortó una oreja; Pablo Torres, de la Escuela de Tauromaquia de Valencia, dio una vuelta al ruedo tras aviso; y José Román, también de la Escuela de Tauromaquia de Valencia, obtuvo una oreja tras aviso.

El Certamen del Soro volvió a cumplir así su objetivo de ofrecer visibilidad a los nuevos toreros y acercar al público las nuevas generaciones de toreros en València. En esta edición, Pablo Torres fue quien logró sobresalir y València fue testigo de una actuación que puede marcar un punto de inflexión en su carrera. El histórico maestro de Foios fue sacado por la puerta grande de València.

Los carteles

La Feria de Julio se celebrará del 15 al 19 de julio y cuenta con nombres destacados, tal y como adelantó Levante-EMV, como Andrés Roca Rey, José María Manzanares, Alejandro Talavante, Diego Urdiales, Daniel Luque y los valencianos Román, Samuel Navalón y Nek Romero.

Miércoles 15 de julio. 22h. (fuera de abono). Desencajonada y desafio Arriazu vs Comunitat Valenciana. Los 6 mejores capones de Arriazu vs las 6 mejores vacas de F. Machancoses, La Paloma y Germán Vidal.

Jueves 16 de julio. 19:00h. Corrida de toros mixta. Toros de José Enrique Fraile de Valdefresno para Román y Nek Romero y novillos de Montalvo para Olga Casado.

Viernes 17 de julio. 19:00h. Corrida de toros con toros de Juan Pedro Domecq para Manzanares, Talavante y Roca Rey.

Sábado 18 de julio. 19:00h. Corrida de toros con toros de El Torero para Diego Urdiales, Daniel Luque y Samuel Navalón.

Noticias relacionadas

Domingo 19 de julio. 19:00h. Novillada picada con novillos de Talavante para Álvaro Serrano, Julio Norte y Marco Polope.