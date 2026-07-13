El rock y la electrónica toman esta semana CaixaForum y el IVAM

El rock y la música electrónica entran esta semana en dos de las principales instituciones culturales valencianas. CaixaForum València dedicará la noche del jueves 16 de julio al rock ‘n’ roll, con conciertos, bailes y talleres, mientras que el IVAM cerrará el sábado 18 su programación especial de la Gran Nit de Juliol con una sesión musical del colectivo DJ Hits With Tits.

La primera cita será la «Noche de rock ‘n’ roll» de CaixaForum, una propuesta que presenta este género no solo como un estilo musical, sino como una forma de vida que sigue despertando pasiones. El centro ofrecerá una experiencia compartida que combinará actuaciones en directo, conversaciones con músicos y talleres para aprender a bailar o adoptar la estética característica de los años cincuenta.

Una de las actuaciones principales será la de La Perra Blanco, proyecto liderado por la cantante y guitarrista gaditana Alba Blanco. La artista llegará a València con una mezcla de rock ‘n’ roll, rockabilly, blues, rhythm & blues y soul, y presentará su nuevo trabajo, "Lovers & Fears". Su directo recupera la fuerza y la energía del sonido de los años cincuenta, aunque trasladadas a una propuesta contemporánea.

La representación valenciana correrá a cargo de Malaestrella, banda con un repertorio que alterna temas propios y versiones de clásicos. Su música recorre géneros como el rockabilly, el country, el gipsy jazz y los sonidos tex-mex, en un espectáculo concebido también como una manera lúdica de acercarse a los instrumentos y ritmos de una banda de rock.

El programa incluirá además el concierto dialogado de Mario Cobo y sus "Asombrosas guitarras", un recorrido por las raíces del swing, el blues, el country y el rock ‘n’ roll. Cobo ha trabajado con artistas como Loquillo, Kim Lenz o Mike Sanchez y ha formado parte de proyectos como Nu Niles y Los Mambo Jambo.

La noche se completará con la actuación dinamizada de Velvet Candles, formación especializada en el doo wop, género basado en las armonías vocales que alcanzó su mayor popularidad durante los años cincuenta y principios de los sesenta. El público podrá participar también en un taller de twist dirigido por la bailarina y coreógrafa Jana Grulichová y en otro de peluquería para completar el aspecto propio de la época.

La «Noche de rock ‘n’ roll» forma parte del ciclo Noches de verano de CaixaForum València, que este año ha incluido encuentros dedicados al circo, la magia, el rock y el jazz. La siguiente y última cita será la «Noche de jazz y movimiento», prevista para el 23 de julio. Durante estas jornadas, el centro modifica sus horarios habituales y mantiene abiertos espacios como la tienda y la cafetería, que ofrece una selección especial de tapas.

Gran Nit de Juliol en el IVAM / Miguel Lorenzo

Pop y electrónica entre las galerías del IVAM

Dos días después, el sábado 18 de julio, la música se trasladará al IVAM con motivo de la Gran Nit de Juliol. El museo prolongará su apertura hasta la medianoche y permitirá el acceso gratuito a partir de las 19.00 horas, con todas sus galerías abiertas para visitas nocturnas.

El cierre musical llegará a las 21.00 horas de la mano de DJ Hits With Tits, colectivo creado en 2013 por Ada Diez y Lu Sanz. Su sesión combinará clásicos reconocibles de la new wave, el pop y la música electrónica con nuevas propuestas y sonidos actuales.

El colectivo desarrolla proyectos culturales orientados a dar visibilidad a las mujeres en ámbitos como la música, el cómic y la ilustración. Su actuación servirá como broche final a una jornada en la que el IVAM mezclará arte contemporáneo, actividades familiares, visitas guiadas y experiencias sonoras.

Antes de la sesión, a las 20.00 horas, Demeter’s Project ofrecerá una acción sonora específica en torno a "Radix", la instalación inmersiva de Tania Candiani. El grupo, integrado por músicas de formación clásica, generará un paisaje de respiraciones, ecos y vibraciones que se relacionará con la iluminación y el espacio expositivo para crear la sensación de encontrarse dentro de un ecosistema en transformación.

La programación comenzará a mediodía con el taller familiar "Minimundos de bolsillo", que combina una visita a la exposición con el diseño colectivo de ecosistemas imaginarios. El museo mantendrá también abiertos hasta la medianoche el espacio para bebés y primera infancia "El rincón de luz y color" y la biblioteca familiar, dirigida principalmente a niños de entre tres y seis años.

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La Gran Nit incluirá igualmente visitas comentadas a algunas de las exposiciones del museo. A las 17.00 horas se podrá recorrer la muestra dedicada a l'Albufera y, a las 18.00, "La Colección del IVAM hasta hoy", que reúne más de 500 obras de 260 artistas. Las visitas continuarán a las 19.00 horas con "Territorios en tránsito / Solo dúo: irene grau & Marco Giordano" y a las 21.00 con "Apocalipsis Now", de la fotógrafa Cristina de Middel.