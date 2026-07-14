Jackie y Marlon Jackson (The Jacksons): "Amo a Michael como a todos mis hermanos. No hay una persona más especial que otra"

El nombre 'The Jacksons' o 'The Jackson 5' no resulta extraño para nadie. De esa formación surgió un icono de la talla de Michael Jackson. Sin embargo, su trascendencia -con hits como 'ABC' o 'Can you feel it' fueron más allá de la gran importancia del 'rey del Pop'. Jackie y Marlon, dos de sus componentes originales -junto a Tito, Jermaine, y el propio Michael- que actuarán este próximo 16 de julio dentro dels Concerts de Vivers, relatan en una entrevista con este diario cómo fueron esos primeros pasos. Sobre su temprano éxito, afirman que "nunca pensamos en eso porque nos gustaba hacer música. Nos gustaba bailar en el escenario. Y, simplemente, sucedió. No sabíamos el alcance que nuestra música tenía". Y dejan claro lo que le espera al Cap i Casal: "vamos a hacer una fiesta a lo Jackson en el escenario".

Aterrizan en València para actuar en Vivers. ¿Qué traerá The Jacksons al escenario?

Jackie Jackson: Vamos a darlo todo. Vamos a traer el soul, el pop, el hip-hop. Todo.

Marlon Jackson: A divertirnos en el escenario. Además, estoy con ganas de ir a València y cantar allí. ¿Sabes por qué?

¿Por qué?

Porque el nombre de mi hija es Valencia.

Verdad, ¿cuál es la conexión entre la ciudad y el nombre de tu hija?

M: El abuelo de mi esposa se llamaba Valence. Y ella es la que lo escogió València como nombre.

J: Y también tenemos un montón de grandes fanáticos allí, así que nos encanta verlos, entretenerlos y divertirnos con ellos. Y que traigan sus zapatillas de baile y sus vestidos ‘bling bling’ porque estamos llegando.

M: Vamos a hacer una fiesta a lo Jackson en el escenario.

Los dos formaron parte de esos míticos The Jackson 5, ¿se siente algo parecido al actuar en familia, disfrutando de la música a lo que sentían hace 50 o 60 años?

J: Aquello no era nada parecido a esto. Tuvimos mucha diversión. Éramos bastante jóvenes, actuábamos en todas partes. Era como un pandemonio dondequiera que íbamos. Ahora mismo muchos de los chicos que vienen a los conciertos para ver nuestros espectáculos no estaban por aquí en aquel momento. No estaban cuando hicimos las canciones y aún así tenemos a todos estos adolescentes gritándonos como si fuéramos unos chicos jóvenes en el escenario. Es una gran sensación porque se encuentran con una gran música que reconocen y que les encanta ahora mismo. Se trata de los Jackson 5, las canciones que Michael cantaba con sus hermanos y les está gustando mucho ahora mismo.

M: En la película [‘Michael’], no cubrieron la era de los Jackson 5. Lo entendemos porque es una historia sobre Michael Jackson, pero fuimos de los primeros grupos en tener cuatro números uno consecutivos, lo que nos convirtió en un fenómeno internacional. La gente de todo el mundo sabía quiénes eran los Jackson 5 y la marca. Apreciamos eso. Pero ahora estamos en el proceso de hacer un documental que cubrirá toda la historia de los Jackson 5 para que la gente pueda tener una mirada completa de lo que realmente sucedió durante la era de los Jackson.

Su éxito está fuera de cualquier duda. Tienes una lista infinita de hits como ‘ABC’, ‘Can You Feel It’…

M: Hicimos esos hits para nosotros.

¿Cuándo sintieron que era algo más, que ya no era algo del ámbito familiar?

M: Para ser honesto, nunca pensamos en eso porque nos gustaba hacer música. Nos gusta bailar en el escenario, había una camaradería entre los hermanos. Y cuando llegamos al escenario, había como una energía. Y, simplemente, sucedió. No sabíamos el alcance que nuestra música tenía. Le digo a la gente todo el tiempo, a medida que me hago más viejo, que entiendo más el regalo musical que Dios le dio a esta familia. No era solo hacer buena música. Era hacer música que uniría al mundo en uno solo, en armonía y paz.

J: Y no solo eso. Hicimos música en la que puedes traer a tu familia y disfrutar de la música. Puedes traer a tu madre, a tu padre, y no va a haber malas palabras en el escenario. Puedes pasar un buen momento y disfrutar. Dejar todo el estrés fuera, sudar y bailar. Nosotros, los hermanos, conocemos los movimientos de los otros porque hemos estado juntos mucho tiempo.

"Hicimos algo que la gente ama"

¿Qué sienten cuando, décadas después, alguien canta o escuchan algunas de sus canciones?

J: Es un gran sentimiento, porque las escuchamos todo el tiempo sea una canción de los Jackson 5, de Janet Jackson o de Michael Jackson en solitario o lo que sea. Eso nos hace saber que hicimos algo que la gente ama.

M: Éramos niños cuando empezamos a hacer esto. Muy jóvenes. Nuestras letras estaban dirigidas a los niños, porque éramos niños. Pero la intrumental de la música fue para todos, adultos y niños. Y creo que es por eso que la música sigue triunfando hoy en día, porque estos jóvenes, después de ver la película, regresaron y hicieron su investigación sobre los Jackson 5.

'The Jacksons' actuarán en Vivers este 16 de julio. / Brandi Brandway

¿Identifican esa ‘esencia Jackson’ en alguna música actual o piensan que ha evolucionado en otra dirección?

J: Sí, lo escucho todo el tiempo. Escucho nuestra música sampleada en el fondo, lentamente. Es un buen sentimiento ver eso y escucharlo porque muestra que la gente hoy realmente disfruta la música que hicimos en el pasado.

¿Cómo de importante fue Michael Jackson en mi vida? No lo pienso, porque Michael es mi hermano y lo miro de la misma manera que miro a todos mis hermanos.

Impacto de Michael Jackson

Antes hablaban de Michael. ¿Qué ha representado la figura de vuestro hermano y su trascendencia en sus vidas?

M: Estamos muy agradecidos de que esta marca que creamos de niños siga hoy, después de tantos y tantos años. Y lo hace porque la música es energía positiva. Es música que siente bien. Lo que hay que entender es que Michael fue un Jackson 5, en la fundación de todo fue un Jackson 5. Y de eso vino Michael Jackson, Janet Jackson y cualquier otro hijo. Pero mi padre y mi mamá trabajaron duro para que nos mantuviéramos firmes en lo que estábamos haciendo porque los niños empiezan algo y lo dejan a las dos o tres semanas después. ¿Cómo de importante fue para mi vida Michael Jackson? No lo pienso, porque Michael es mi hermano y lo miro de la misma manera que miro a todos mis hermanos. Amo a todos mis hermanos y no hay una persona más especial que otra. Nosotros construimos esta marca cuando éramos niños. Michael, Jermaine, Jackie, Tito y Marlon, que éramos los Jackson 5 originales. Apreciamos el apoyo del mundo a la familia Jackson y queremos que este mundo entienda que la familia Jackson los ama. Vamos a cambiar este mundo. Vamos a unir a este mundo como a uno solo. ¿Cómo lo vamos a hacer?

J: A través del amor por la música.

La última, antes hablaban de la película, de ‘Michael’. ¿Les ha parecido acertada?

J: Fue increíble. Alcanzó la marca del billón de dólares y todavía se vende una locura. Todos los que fueron a verlo pasaron un buen tiempo. Trajo a la gente a los cines y pasaron un buen momento bailando. Y todos los cineastas la aman. Eso es lo que me gusta.

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M: Y añado algo. La marca Jackson y la película es lo mismo. Hicimos todo el trabajo cuando éramos niños, viajando por este país. Todos amaban nuestra música. Y ahora, cuando lanzas una película, todos van a ir a verla porque recuerdan tu música. Habiendo dicho eso, València estamos en camino. Estén listos.