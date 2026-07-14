La exposición que combina tejido, objeto y memoria

La memoria, el objeto cotidiano y el espacio doméstico como lugar de producción cultural y emocional son algunos de los aspectos sobre los que reflexiona "DOMESTICA", de la última exposición del artista valenciano JARR y que se localizará en la Sala Parpalló del MUVIM.

A través de obras textiles, sublimaciones sobre tela o "assamblages", JARR construye una poética del vínculo donde hilos, nudos, tejidos y materiales recuperados dejan de ser elementos formales para convertirse en auténticos archivos de experiencia, transgrediendo. La exposición sitúa su práctica artística en diálogo con el neodadaísmo, el arte objetual, el post-pop y las principales corrientes del arte textil contemporáneo.

La exposición se localizará en la Sala Parpalló / Levante-EMV

Tres ámbitos

"DOMESTICA" se estructura en tres grandes campos que recorren las principales líneas de investigación desarrolladas por el artista durante más de tres décadas. El primer espacio introduce al visitante en un universo dominado por el negro, donde emergen nudos, veladuras y presencias domésticas suspendidas entre la memoria y la desaparición. Aquí la sublimación transforma el tejido en archivo y la imagen en huella, mientras hilo, costura y repetición reivindican una genealogía del arte textil vinculada al cuidado, la reparación y el recuerdo como formas de conocimiento.

El segundo ámbito reúne "assemblages", objetos encontrados, imágenes apropiadas y fragmentos de cultura visual que configuran los fundamentos del universo jarriano, convirtiendo la retórica del consumo en ironía y crítica, y construyendo a la vez una arqueología de la contemporaneidad donde el objeto cotidiano revela las fracturas y contradicciones del presente.

La tercera parte de la exposición plantea la disolución de la pintura en un campo expandido donde abstracción, objeto e imagen apropiada dejan de funcionar como categorías autónomas para integrarse en una misma estructura relacional. El gesto pictórico migra hacia el nudo, el pigmento se adhiere a la memoria de las superficies y la imagen encontrada es atravesada por estratos de experiencia.

La exposición se localizará en la Sala Parpalló / Levante-EMV

Un esperado regreso

Para el comisario de la exposición, Alejandro Villar, "DOMESTICA" constituye el proyecto "más ambicioso de JARR en torno a la memoria, el objeto y el universo doméstico. El artista no construye imágenes ni relatos, construye vínculos. Sus obras contienen el tiempo y conservan las huellas de quienes habitaron los objetos, los tejidos y los espacios que reaparecen transformados en experiencia estética’’.

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La exposición supone además el regreso de JARR al MUVIM y consolida una línea de investigación iniciada hace más de treinta años en torno al ensamblaje, la apropiación visual y la dimensión afectiva de los objetos cotidianos.