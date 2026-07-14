Estrellas internacionales, gira por Japón de la Orquesta y renovación de Liebreich para celebrar los 40 años del Palau

El Palau de la Música celebrará su 40 aniversario con una temporada de grandes nombres, una amplia presencia de la Orquesta de València y la continuidad de Alexander Liebreich al frente de la formación municipal. La alcaldesa, María José Catalá, ha anunciado este martes la renovación del director alemán como titular y director artístico durante cinco temporadas más, una decisión que da estabilidad a un proyecto que, según han defendido los responsables del auditorio, atraviesa uno de sus mejores momentos artísticos.

La programación 2026-2027, presentada bajo el lema «40 anys de la millor música», reunirá 52 conciertos de abono -45 en el ciclo sinfónico y siete en el de piano- y cinco grandes citas extraordinarias. La temporada se plantea como una celebración de las cuatro décadas del auditorio y una demostración de ambición internacional, con algunas de las principales orquestas europeas, directores de referencia y una nómina de solistas de primer nivel.

Recuperación del Palau

Catalá ha situado esta programación dentro del proceso de recuperación del Palau después de los años de cierre y de «silencio» del edificio. La alcaldesa ha recordado que devolver al auditorio su condición de emblema y «faro cultural» fue uno de los primeros encargos que dio a su equipo y ha sostenido que la institución llega al aniversario «en uno de los momentos más dulces de su historia». También ha vinculado su crecimiento al proyecto València Music City y a la voluntad de convertir la música en un eje de proyección exterior.

La temporada contará con un presupuesto de 23,45 millones de euros. Catalá ha destacado que desde 2023 el presupuesto ha crecido alrededor de un 53% y que la plantilla se ha reforzado, al tiempo que el Palau alcanzó en 2025 su mayor registro de asistencia.

El principal anuncio institucional ha sido la continuidad de Liebreich como director titular y artístico de la OV. «Te has ganado el cariño y el respeto de los músicos y de la sociedad valenciana», le ha trasladado Catalá. El director afrontará así un nuevo ciclo con tiempo para consolidar una identidad sonora y una línea de trabajo. Liebreich ha subrayado durante la presentación que la música y los músicos deben permanecer en el centro del proyecto y ha atribuido los resultados a la confianza, el trabajo en equipo y una visión basada en la calidad. A su juicio, la Orquesta de València posee «un sonido único», ligado a la tradición musical de la ciudad.

La programación

Liebreich dirigirá siete conciertos de abono, además de otras citas extraordinarias, en una temporada que combina gran repertorio romántico, clasicismo y creación contemporánea. La Orquesta de València abordará, entre otros proyectos, fragmentos de Parsifal con Elīna Garanča y Michael Weinius; la Octava de Bruckner; la Sexta de Mahler; el Réquiem de Fauré con el Coro de la Radio de Baviera; y Las estaciones de Haydn bajo la dirección de William Christie y con el coro de Les Arts Florissants.

La estructura artística se completa con Rinaldo Alessandrini como director principal invitado y Christian Vásquez como director asociado. Helmut Lachenmann será compositor residente, mientras que el trompetista Pacho Flores -que ha actuado en el inicio del acto de hoy- y el contrabajista Edicson Ruiz ejercerán como artistas residentes. La apuesta por la nueva creación incluirá varios estrenos y encargos, entre ellos un triple concierto de Francisco Coll que interpretará el Trio Gaspard con la OV y Liebreich.

El concierto conmemorativo del 40 aniversario se celebrará el 23 de abril de 2027, dos días antes de la fecha exacta de la inauguración. Liebreich dirigirá a la orquesta titular del Palau en un programa formado por Las divertidas travesuras de Till Eulenspiegel, de Richard Strauss; el Segundo concierto para piano de Chopin, con Kevin Chen; y el Preludio a la siesta de un fauno y La mer, de Debussy. Será el acto central de una celebración que, según la subdirectora de Música, Nieves Pascual, pretende unir el legado del Palau con la construcción de su futuro.

Inicio de temporada

La temporada arrancará con el debut en València de la Orquesta del Festival de Bayreuth, dirigida por Pablo Heras-Casado, con una selección de El anillo del Nibelungo y un reparto vocal especializado en Wagner. La programación reserva además un lugar central a Beethoven ante el bicentenario de su muerte en 2027.

La cita culminante de ese recorrido será la integral de las nueve sinfonías de Beethoven que ofrecerá la Staatskapelle Dresden, dirigida por Daniele Gatti, en cuatro conciertos entre el 12 y el 16 de mayo. Cada programa incorporará una obra de nueva creación. La combinación de una de las orquestas históricas de Europa, un director de la dimensión de Gatti y la integral beethoveniana convierte el proyecto en uno de los grandes reclamos del aniversario.

El cartel internacional incluye asimismo a la Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam, con Klaus Mäkelä y Lisa Batiashvili; la London Philharmonic, dirigida por Edward Gardner, con Julia Fischer y Daniel Müller-Schott; la Filarmónica Checa con Semyon Bychkov; la Filarmónica de Helsinki con Jukka-Pekka Saraste; la Sinfónica de la SWR con François-Xavier Roth e Isabelle Faust; y musicAeterna con Teodor Currentzis. También pasarán por el Palau la Gustav Mahler Jugendorchester, la Orpheus Chamber Orchestra, la English Chamber Orchestra, la Orquesta Nacional de España y Le Concert des Nations de Jordi Savall.

Ciclo de piano

El ciclo de piano reunirá a Grigory Sokolov, Javier Perianes, Daniil Trifonov, Yuja Wang, Hélène Grimaud y Boris Giltburg. A esa sucesión de figuras se suman proyectos barrocos y sinfónico-corales con Ton Koopman, Pablo Heras-Casado, Leonardo García Alarcón, Paul McCreesh o Carles Magraner. El director del Palau, Vicent Llimerá, ha definido la propuesta como una temporada de «extraordinaria dimensión artística» y ha dstacado que el auditorio vuelve a ser la casa de las grandes formaciones sin renunciar a su orquesta titular.

La proyección exterior de la Orquesta de València será otro de los ejes del próximo curso. Liebreich ha anunciado una gira por Japón con conciertos en varias ciudades y ha avanzado proyectos audiovisuales y discográficos. En otoño se publicará internacionalmente el primer vinilo de la formación con el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, dentro de una estrategia que busca fijar su trabajo artístico en grabaciones y ampliar su presencia fuera de València. El director ha resumido el desafío con una frase: ser titular de la Orquesta continúa siendo para él «un gran reto cada día».

Crítica de Compromís

La presentación ha tenido también una lectura crítica desde la oposición. Compromís anunció que votará en contra de la programación porque, según sus cifras, la contratación externa sube de 1,98 a 2,28 millones de euros, mientras que la partida destinada a los conciertos de la Orquesta de València baja de 1,22 millones a 975.744 euros, un 20%. La coalición sostiene que la apertura internacional del Palau se está realizando a costa de reducir el peso presupuestario de la formación municipal.

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Gloria Tello ha puesto como ejemplo los cuatro conciertos de la Staatskapelle Dresden, cuyo caché fijo suma 525.000 euros más un porcentaje de taquilla, y reclamó una explicación sobre las prioridades del gobierno local. «No se trata de enfrentar a unos músicos con otros», afirmó, sino de decidir cuánto respaldo recibe la orquesta propia dentro del proyecto general del Palau.