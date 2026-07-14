Roca Rey, al reclamo de la Feria de Julio de València

Andrés Roca Rey vuelve a la plaza de toros de València durante la Feria de Julio. Al reclamo de un ciclo que el año pasado no se celebró debido a las obras de iluminación que tuvieron parada la actividad en el coso de la calle Xàtiva durante ocho meses, motivo por el que este ciclo debía de haber crecido en número de festejos.

Así que el torero peruano volverá a hacer el paseíllo el viernes 17 de julio junto a José María Manzanares y Alejandro Talavante, en una corrida con toros de Juan Pedro Domecq que concentra buena parte de la expectación del ciclo.

El regreso

En su condición de máxima figura, con el toreo de alta graduación, después del llenazo en la Feria de Fallas con el 'No hay billetes' puesto en el cartel desde un mes antes y su gran apuesta por el torero de la tierra Samuel Navalón -quien salió triunfante de aquel día-, Roca Rey regresa a la Feria de Julio para impulsarla con su tirón taquillero.

Y vuelve, además, a una plaza estrechamente ligada a su trayectoria, ahora convertido en una figura plenamente consolidada y con la puerta grande -que ha logrado cada año desde su debut ahora hace 10 años- entre ceja y ceja.

Y con ese característico valor, patrimonio de quienes mandan en el toreo y están obligados a demostrarlo cada tarde. Porque el valor es una condición inherente a la tauromaquia, un arte en permanente evolución, donde las aportaciones de los toreros revolucionarios han supuesto -y siguen suponiendo- una apuesta cada vez mayor por esa entrega absoluta en terrenos inciertos, allí donde solo el compromiso sin reservas permite ensanchar los límites del toreo.

Por estas fechas del verano taurino, todos los toreros, en todos los segmentos del escalafón, tienen pleitos que ventilar, alguna incógnita que aclarar o jerarquías que definir. Y ahí aparece Andrés Roca Rey para trenzar el paseíllo en el coso de calle Xàtiva en lo que será su segunda tarde en València este 2026 y con otra tecera prevista junto a Morante de la Puebla el próximo 9 d'Octubre.

Así que su presencia supone un importante respaldo para una feria que busca recuperar fuerza, público y el gran ambiente que hubo en los tendidos. València por Julio y su reencuentro con el rango de plaza cenital que siempre tuvo imprimen un carácter regenerador a una fiesta taurina que parecía abocada al mercantilismo y la mediocridad.

Y Roca Rey se ha consolidado como uno de los toreros con mayor capacidad de convocatoria del escalafón y su nombre vuelve a ejercer de motor comercial en la Feria de Julio, tanto en la venta de localidades sueltas como en el interés generado alrededor del abono.

Los carteles

La programación, con un especial acento por los toreros valencianos, comenzará el miércoles 15 de julio, a las 22.00 horas, con una desencajonada y un desafío ganadero entre la ganadería navarra de Arriazu con seis vacas seleccionadas de tres hierros de la Comunitat Valenciana: Fernando Machancoses, La Paloma y Germán Vidal..

El jueves 16 de julio se celebrará una corrida mixta con toros de José Enrique Fraile de Valdefresno para Román, otro de los grandes triunfadores de San Isidro tras cortar las dos orejas a un toro de Victorino Martín; y Nek Romero, y novillos de Montalvo para Olga Casado.

El sábado 18 de julio será el turno de Diego Urdiales, Daniel Luque y Samuel Navalón, que lidiarán toros de El Torero. La presencia de Urdiales, que viene de salir por la puerta grande de Madrid; y de Navalón, después de consolidarse como uno de los nombres emergentes tras ser el triunfador de la pasada Feria de Fallas, añade un componente de especial interés al cartel que redondea Luque, gran ausencia de Fallas.

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La Feria de Julio concluirá el domingo 19 de julio con una novillada de Talavante para Álvaro Serrano, Julio Norte y Marco Polope, otro de los representantes valencianos incluidos en la programación.