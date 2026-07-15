El aviso rojo por ola de calor en Valencia suspende la desencajonada de la Feria de Julio

El aviso rojo por ola de calor en Valencia ha suspendido la desencajonada que abría la Feria de Julio en la plaza de toros de València. El tradicional evento estaba previsto para la noche de hoy, miércoles 15 de julio, a las 22.00 horas, junto a un singular desafío ganadero que se celebraba fuera de abono y que enfrentaba a seis de los mejores capones de la ganadería navarra de Arriazu con seis vacas seleccionadas de tres hierros de la Comunitat Valenciana como Fernando Machancoses, La Paloma y Germán Vidal.

La medida tomada por la empresa del coso de la calle Xàtiva, Espacios Nautalia 360, responde a la decisión del Ayuntamiento de València de cancelar todos los eventos al aire libre mientras permanezca activo el aviso meteorológico, con el objetivo de garantizar la seguridad de participantes y asistentes.

Las entradas

Los aficionados que hayan adquirido entradas podrán solicitar la devolución íntegra del importe a través del mismo medio de pago utilizado en la compra. En el caso de las localidades adquiridas por internet, la solicitud deberá tramitarse mediante el correo electrónico taquillas@plazadevalencia.es.

El plazo para solicitar el reembolso permanecerá abierto hasta el domingo 19 de julio, incluido. Desde la organización han lamentado las molestias ocasionadas y han agradecido la comprensión de todos los aficionados.

Nuevo horario

La empresa gestora también anunció una actualización en el horario de los festejos de la Feria de Julio. Según el aviso difundido, las corridas de toros y la novillada picada comenzarán finalmente a las 19.00 horas. La modificación se adopta, según explica la organización, "con el objetivo de facilitar la asistencia del público y favorecer los desplazamientos al término de los festejos". La medida afecta a los espectáculos taurinos previstos dentro del ciclo de julio en el coso de la calle Xàtiva.

Andrés Roca Rey toreará en la plaza de toros de València el próximo viernes 17 de julio / Plaza 1

Más festejos

El jueves 16 de julio se celebrará una corrida mixta con toros de José Enrique Fraile de Valdefresno para Román, otro de los grandes triunfadores de San Isidro tras cortar las dos orejas a un toro de Victorino Martín; y Nek Romero, y novillos de Montalvo para Olga Casado. El cartel conserva la presencia de dos toreros valencianos

Uno de los platos fuertes llegará el viernes 17 de julio, con toros de Juan Pedro Domecq para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Roca Rey. Se trata de una de las tardes con mayor tirón mediático y taquillero del abono, al reunir a tres nombres habituales en las principales ferias del calendario taurino.

El sábado 18 de julio será el turno de Diego Urdiales, Daniel Luque y Samuel Navalón, que lidiarán toros de El Torero. La presencia de Urdiales, que viene de salir por la puerta grande de Madrid; y de Navalón, después de consolidarse como uno de los nombres emergentes tras ser el triunfador de la pasada Feria de Fallas, añade un componente de especial interés al cartel que redondea Luque, gran ausencia de Fallas.

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La Feria de Julio concluirá el domingo 19 de julio con una novillada de Talavante para Álvaro Serrano, Julio Norte y Marco Polope, otro de los representantes valencianos incluidos en la programación.