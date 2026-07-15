La familia Fraile de Valdefresno inaugura las tertulias taurinas de la Feria de Julio

Los ganaderos José Enrique Fraile de Valdefresno y su hija María inaugurarán las tertulias taurinas de la Feria de Julioque Levante-EMV organiza en el hotel SH Colón de València hoy a partir de las 17 horas.

El encuentro con los aficionados será previo a la corrida de toros que la familia Fraile lidiará en la plaza de toros de València en un cartel compuesto por los valencianos Román Collado, que viene de abrir la puerta grande de Madrid, y el joven de Algemesí, Nek Romero. El acto inaugural también contará con la presencia del director de Levante-EMV, Joan Carles Martí.

La tertulia, moderada por el periodista y crítico taurino de Levante-EMV, Jaime Roch, se llevará a cabo dentro de la sala refrigerada de la primera planta y contará con la cotersía de un catering, café y refrescos para todos los asistentes.

Entrada libre

La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo de un acto concebido como un punto de encuentro para aficionados, profesionales y curiosos interesados en el mundo del toro.

José Enrique Fraile de Valdefresno regresará a València tras algunos años de ausencia con la característica principal de su encaste, que conserva la raíz más pura del Atanasio Fernández-Lisardo Sánchez, una procedencia hoy en día menos habitual y reconocible tanto por su morfología como por su comportamiento. Se trata de un animal serio y exigente, alejado de comportamientos estandarizados, que reclama oficio al torero y que, cuando rompe a embestir, puede hacerlo con profundidad, emoción y una extraordinaria capacidad de transmisión.

La presencia de Urdiales

Al día siguiente, Diego Urdiales también participará en las tertulias taurinas de Levante-EMV a partir de las 17 horas. Estandarte del mejor de los clasicismos, el maestro de la Rioja ha sido premiado por la mejor faena de San Isidro tras conquistar la puerta grande de Madrid el pasado 28 de mayo durante la Corrida de la Prensa frente al rey Felipe VI. Dos faenas tan conmovedoras que, ya lo contamos en su momento, urgían para revalorizar el toreo tan puro de Urdiales en medio de tanta vulgaridad dentro del actual escalafón.

Así que en Madrid afloró toda la grandeza de su toreo en medio de tantas farfollas populistas y así contó lo que vivió él mismo en estas páginas: "Sinceramente, creo que la plaza se quedó en estado de shock porque ya no se ve torear tan despacio, pero la afición todavía mantiene esa capacidad abrumadora cuando lo ve". Sobre esa tarde, su trayectoria y su manera de ver y sentir su gran concepto del toreo reflexionará Urdiales.

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En conjunto, estas dos citas que impulsa Levante-EMV en el hotel SH Colón de València aspiran a convertir las previas de las corridas de toros de la Feria de Julio en un espacio de análisis y debate en torno a la cultura taurina.