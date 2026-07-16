La guitarra flamenca de Pedro Navarro llega a Londres

La música flamenca sigue creciendo a nivel internacional y esta vez llega a Inglaterra de la mano del guitarrista Pedro Navarro. Y no será una actuación cualquiera, puesto que será en Kings Place de Londres y dentro del IGF Guitar Summit, uno de los encuentros guitarrísticos de referencia en la capital británica. La actuación tendrá lugar el viernes 17 de julio, en Hall Two, en formato Pedro Navarro Duo, junto al guitarrista Toni Porcar.

La presencia del valenciano en Londres supone un nuevo impulso para una trayectoria que ha llevado su música por escenarios de los cinco continentes y por ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Sídney, entre muchas otras. No será la primera vez que actue en ese escenario, ya que lo hizo también en 2024 y fue todo un éxito; es por ello que la propia programación de Kings Place destaca su regreso al recinto, consolidando así una relación artística que sitúa al músico de Castellón en un circuito internacional de primer nivel.

En este concierto se presentará una propuesta de identidad propia, construida desde el flamenco, pero abierta a nuevos territorios sonoros. Su repertorio incluye composiciones como “Dar es Salaam”, “Nómada”, “Flamencos de Nueva York”, “Sambanera” y “La Pajarita”, piezas que han sido descritas por medios estadounidenses como “Modern Flamenco” y que reflejan una forma muy personal de entender la guitarra: raíz, riesgo, elegancia y mundo.

El guitarrista valenciano vuelve a Kings Place / Levante-EMV

Gira internacional

El guitarrista afronta en 2026 una gira europea con paradas previstas en Londres, República Checa, Italia...Además de distintas actuaciones en la provincia de Murcia y Andalucía. Kings Place presenta el concierto como una experiencia de gran intensidad musical, en la que obras de estilos y épocas distintas se encuentran en un programa lleno de colores, ritmos y matices.

Pedro Navarro ha desarrollado un lenguaje reconocible, valiente y personal; no se limita a reproducir una tradición: la toma como punto de partida para dialogar con otros ritmos, otros acentos y otras geografías. Esa búsqueda constante ha dado lugar a una identidad artística singular, capaz de emocionar al público flamenco y, al mismo tiempo, abrirse a oyentes procedentes de otros ámbitos musicales.

Pedro Navarro está haciendo una gira internacional / Levante-EMV

Londres será una de sus grandes paradas, pero no la única. El paso por festivales y escenarios de España, Italia y República Checa dibuja una agenda amplia, ambiciosa y coherente con la dimensión internacional que Pedro Navarro ha ido construyendo durante años: una guitarra de raíz mediterránea, pulso flamenco y mirada contemporánea.

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Con su llegada a Kings Place, Pedro Navarro vuelve a situar la guitarra flamenca en un escaparate internacional de prestigio. No se trata únicamente de un concierto más dentro de una gira, sino de una declaración artística: el flamenco actual también habla desde la Comunitat Valenciana.