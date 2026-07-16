Román, Navalón y Nek: los toreros valencianos que marcan la Feria de Julio

Los toreros valencianos marcan la pauta en la Feria de Julio, que al fin tiene identidad propia. Porque es uno de los ciclos en los que más valencianos hay acartelados ya que, al menos, cada día torea uno de ellos.

Ese era el principal argumento que la Diputación de València quería ver reflejado en los carteles de la plaza de toros de València. De hecho, el mismo president Vicent Mompó exigió a los empresarios del coso de la calle Xàtiva que contaran con más toreros de la tierra en los carteles tras prorrogar su gestión un año más.

Por eso, la configuración del ciclo de San Jaime refleja una decidida apuesta por el talento de la tierra y por la inclusión de toreros estrechamente vinculados a la afición y criados en la Escuela Taurina de València, sobre todo, después de que el año pasado no se realizara la feria tras las obras que tuvieron el coso de la calle Xàtiva cerrado durante ocho meses para acometer unos trabajos que modernizaron por completo la iluminación.

El regreso de Navalón

El abono combina el viernes 17 nombres con arraigo en la plaza como el alicantino José María Manzanares -a pesar de no vivir un momento artístico pleno- y perfiles llamados a renovar el interés del público como el joven Samuel Navalón, torero de Ayora que enamoró a la afición valenciana tras su debut como matador en la Feria de Fallas de la que resultó triunfador (declarado triunfador del ciclo y autor de la mejor faena por el jurado taurino de la Diputación).

De hecho, él fue de los pocos toreros, por no decir el único, que fue capaz de cuajar con redondez a los dos grandes toros de Victoriano del Río que tuvo delante ese día nada fácil en el que compartió cartel con Andrés Roca Rey.

Samuel Navalón sale por la puerta grande de València en las pasadas Fallas / Eduardo Ripoll

Así que Navalón viene lanzado después de su importante tarde en la Feria del Toro de Pamplona, en la que no cortó trofeos por la espada, pero sí confirmó su gran capacidad para el toreo en dos toros nada fáciles de La Palmosilla. Y lo que es lo más importante, el joven torero de Ayora se muestra sin ningún tipo de secuela -sobre todo psicológica- después del percance muy grave que sufrió en el cuello en la plaza de toros de Algemesí, dentro del festival taurino para los damnificados de la dana que cerraba su tradicional ciclo de novilladas picadas. La afición le espera en el próximo sábado junto a otro de los grandes triunfadores de San Isidro, Diego Urdiales, y uno de los nombres ausentes del serial fallero, Daniel Luque. En esa ocasión se lidiarán astados de la ganadería de El Torero.

El cartel de hoy

Román regresará esta tarde a València también con el título de triunfador de San Isidro tras sus actuaciones de los días 10 de mayo y 6 de junio, frente a toros de Conde de Mayalde y Victorino Martín, divisa con la que salió por la puerta grande tras cortar dos orejas a 'Gallarete'. El torero de Benimaclet vive un estado de clarividencia delante del toro desde que fue apoderado por Luis Bolívar, con capacidad para leer las condiciones del toro y encontrar soluciones con una actitud muy activa, acompañada por su valor y su facilidad para conectar con los tendidos. Así que un triunfo frente a la ganadería de José Enrique Fraile de Valdefresno en València multiplicaría el importante nivel que ha mostrado esta temporada, en la que también ha descatado en Sevilla.

Por su parte, el torero de Algemesí, Nek Romero, tendrá esta tarde la oportunidad para relanzar su carrera, reforzando así la ilusión que generó entre los aficionados desde su época de novillero. Tanto es así, que tomó la alternativa en el 9 d’Octubre en la histórica despedida de Enrique Ponce. Desde ese día, tal y como contó él mismo en una entrevista con Levante-EMV, solo ha toreado una corrida de toros (en Bocairent) y dos festivales, el de Requena y el de la plaza de toros de Algemesí. La tarde de esta tarde la completa la novillera Olga Casado frente a dos ejemplares de Montealto, una inclusión que ha chirriado porque sí había una novillada proyectada en el serial.

Polope

Precisamente, esa novillada también concede un papel destacado a los protagonistas locales con el novillero de Torrent, Marco Polope, quien también destacó en la Feria de Fallas y se presentó la semana pasada en Las Ventas. Álvaro Serrano y Julio Norte, ambos con la puerta grande de Madrid conquistada este San Isidro, completan el cartel frente a una novillada de garantías como la de Alejandro Talavante.

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De este modo, la Feria de Julio se presenta como un escaparate para los toreros de la tierra y una oportunidad para consolidar figuras emergentes. Mucha suerte a todos.