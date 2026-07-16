Estos son los museos de València que podrás visitar gratis este verano: fechas clave

Visitar un museo permite conocer sobre la identidad, la tradición y los valores de un lugar. València atrae a miles de turistas que buscan sol y playa, pero que también tienen curiosidad por descubrir su historia. En ese momento, los museos se convierten en refugios donde entender la identidad valenciana. Y si a esa experiencia se le suma la posibilidad de ahorrar, el plan resulta aún más atractivo. Por eso, muchos visitantes optan por museos de entrada gratuita.

Pero no solo para la gente de fuera, para los propios valencianos acudir a un museo puede significar descubrir y conocer su propia historia y orígenes. Además, con estas temperaturas tan altas, también es un gran opción para refugiarse del calor y pasar una tarde de manera más fresca.

Museo de Bellas Artes

Entrada gratis siempre. Entre sus exhibiciones más destacadas está "Rubens. El florecimiento de un genio" (hasta el 4 de octubre y que muestra la carrera del pintor neerlandés desde sus inicios hasta su posterior trabajo para la corte) y "Antonio Palomino y la noche barroca" (hasta el 20 de septiembre. Se trata de la primera exposición monográfica dedicada a su obra y combina pinturas, dibujos y estampas, producción literaria...).

Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)

Entrada gratuita los miércoles de 16 a 19 y los domingos durante todo el día. Aquí se podrá disfrutar, entre otras, de "L'Albufera", una interpretación de la condición postnatural, donde cultura y naturaleza se articulan en un sistema de interrelaciones y tensiones entre lo humano y lo no humano (hasta el 18 de octubre), y "Radix", un bioma ficticio habitado por entidades que oscilan entre lo científico y lo especulativo y entre lo observable y lo imaginado (hasta el 20 de septiembre).

Centro del Carmen de Cultura Contemporánea (CCCC)

El CCCC es siempre gratis y en él puedes ver como exposiciones destacadas, hasta el 27 de septiembre: "Verse Expuest_", que recorre el bombardeo al zoológico de Hamburgo durante la II Guerra Mundial, y "Breve historia de una pasión", una colección que cuenta con más de 1800 obras de arte, entre las que se encuentran piezas de cerámica, esculturas, cuadros y fotografías.

Centro de Artes Hortensia Herrero

En este caso, la gratuidad es los miércoles de 15 a 20 y mediante reserva previa. Incluye obras de artistas como Andreas Gursky, Anselm Kiefer, Georg Baselitz, Anish Kapoor o Mat Collishaw, entre otros. Una de sus presentaciones incluye más de cien obras de cerca de cincuenta artistas de renombre. Tiene obras creadas a medida para emplazamientos concretos del Centro de Arte Hortensia Herrero, por parte de artistas de talla mundial, como Tempesta de Jaume Plensa o Tránsito Mineral de Cristina Iglesias.

Museu Valencià d'Etnologia (ETNO)

L'ETNO es gratis siempre y en esta época estival tienen como exposiciones destacadas “L’or roig”, que permite recorrer visualmente la historia de la producción del azafrán, y “La Mar épica”, una exposición que recupera un mundo ya desaparecido lleno de monstruos marinos: nos encontramos ante algunas de las primeras fotografías submarinas de la historia.

Hasta el 4 de octubre, “Catálogo de Vallas”, explora la frontera física e imaginaria que nos separa de los “otros”, especialmente de las poblaciones procedentes del sur global.

Casa-Museo Benlliure y Museo de Historia de València

Ambos son gratuitos los domingos. El primero recrea una serie de estancias de ámbito doméstico en las que se puede disfrutar del mobiliario de finales del siglo XIX, además de obras de artistas del momento como Sorolla, Muñoz Degraín, Rusinyol. El segundo contiene una variada colección de piezas de todas las épocas, desde la fundación de la ciudad de València hasta nuestros días.

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Museo Nacional de Cerámica

Este habitualmente es de pago (3€), pero con motivo de las obras de restauración y protección de las fachadas, del 9 de junio al 9 de septiembre se puede entrar de manera libre. Algunas de las exposiciones más destacadas son "La Blusa Rumana", en la que hasta el 2 de agosto se puede ver una selección de camisas tradicionales rumanas y otros elementos de indumentaria procedentes de distintas regiones de este país, y "La Festa Grossa. El Corpus en el Museo"; se trata de un conjunto de piezas que permiten aproximarse tanto a la dimensión material como inmaterial de la festividad y estará disponible hasta el 6 de septiembre.