Juan Pedro Domecq, entre 'el toro artista' y el entredicho

Juan Pedro Domecq regresa esta tarde a la plaza de toros de València tras un año de ausencia dentro de un cartel esperado por la presencia de Andrés Roca Rey, quien comparte la tarde con José María Manzanares y Alejandro Talavante.

Desde hace ya algunas temporadas, la divisa que pasta en la finca 'Lo Álvaro', situada en el término municipal de El Castillo de las Guardas (Sevilla), se ha encaramado en algunso de los puestos más alto del escalafón ganadero tras ser la elegida por las principales figuras del toreo. Y lo ha hecho por méritos propios, ya que Juan Pedro Domecq ha conseguido, con afición y trabajo, que sus toros tengan unas características y un comportamiento muy definido, marcado de forma muy regular por el triunfo, aunque también otras genera recelo por su idea de toro.

La última prueba de su nivel ascendente fue la buena corrida de toros que lidió en Madrid este año durante la Corrida de la Prensa frente al rey Felipe VI, en la que Diego Urdiales salió por la puerta grande tras dos faenas para el recuerdo.

Su historia

Pero, volviendo al pasado, en 1930, Juan Pedro Domecq y Núñez de Villavicencio la adquirió y la reforzó con reses del Conde de la Corte. Tras su muerte, en 1937, tomó el relevo su hijo Juan Pedro Domecq Díez, que dirigió la vacada junto a sus hermanos Pedro, Salvador y Álvaro, fundadores después de sus propios hierros a partir de la misma raíz genética.

En 1975, la ganadería pasó a la viuda y los hijos de Domecq Díez. Tres años más tarde, el hierro original y parte del ganado quedaron en manos de Juan Pedro Domecq Solís, quien dedicó buena parte de su vida a estudiar la bravura, uno de los grandes misterios de la ganadería de lidia y, todavía hoy, difícil de descifrar y que agrupó su sabiduría en el libro del 'Del toreo a la bravura'. Desde su fallecimiento, en 2011, la dirige su hijo Juan Pedro Domecq Morenés, quien mantiene en el mismo tronco ganadero su segundo hierro, Parladé.

De esa simiente y de las ideas geniales de Morenés, nació 'el toro artista', una manera de concebir el toro de lidia para el toreo largo y estéticamente expresivo. Una idea que es la predominante de la tauromaquia moderna.

El tauródromo

Como proyecto zootécnico, fue inteligente y muy influyente. Juan Pedro Domecq intentó seleccionar científicamente el comportamiento, mejorar la resistencia física y adaptar el toro, como decimos, a la fiesta contemporánea. Incluso creó pistas de entrenamiento como el llamado 'tauródromo' para fortalecer a los animales en la resistencia física de la lidia.

Un concepto taurino que también está en entredicho por los aficionados más exigentes, aunque la nobleza, todo hay que decirlo, no equivale necesariamente a falta de bravura. Porque un toro, también lo ha demostrado Juan Pedro Domecq, puede ser noble, exigente y emocionante. Aunque cuando se selecciona principalmente la docilidad y la comodidad, el resultado puede ser un animal previsible, débil o con escasa capacidad de poner al torero en dificultad. Esa ha sido la mayor crítica al denominado 'toro artista' que ideó Juan Pedro Domecq.

Así que el mejor toro de Juan Pedro Domecq no debería ser manejable ni embestir bonito porque también debería combinar poder, casta y capacidad de emoción. Sin esas cualidades, puede haber faenas estéticamente agradables, pero la lidia pierde esa verdad y esa tensión que marca la diferencia siempre.

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Uno de los capítulos más emocionantes de la ganadería sevillana en València fue en el 9 d’Octubre de 2024, en la histórica despedida de Enrique Ponce. El maestro de Chiva lidió a 'Triquiñuelo', número 221, castaño, nacido en enero de 2020 y con 505 kilos, y que fue el último ejemplar que Ponce desorejó en Europa. Así que, con esta historia, Juan Pedro regresa a València dentro del cartel que más expectación ha levantado en la taquilla por la presencia de Andrés Roca Rey.