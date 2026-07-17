Reve Fest trae nueve horas de sonido urbano a Roig Arena
El festival ha contado con las actuaciones de Kid Voodoo, C. Marí, Lorna, María Becerra, La Zowi y RVFV, además de varias sesiones de DJ
Miles de personas, en su mayoría jóvenes, han asistido esta tarde al Reve Fest, el primer festival de música urbana impulsado por Músicos por la Salud. Durante nueve horas de programación, el recinto valenciano ha acogido conciertos y sesiones de DJ que han convertido la jornada en una celebración de la música urbana con un marcado componente solidario.
La programación ha arrancado con Kid Voodoo, que ha llevado al escenario de Roig Arena parte de su Euphoria World Tour. A continuación, ha sido el turno del valenciano C. Marí, uno de los nombres emergentes de la escena urbana nacional, que ha repasado un repertorio marcado por la fusión de reguetón, trap y sonidos contemporáneos. Ya por la tarde, Lorna ha tomado el relevo presentando las canciones más destacadas de su repertorio.
Uno de los momentos más esperados de la jornada ha llegado con la actuación de María Becerra. La artista argentina, convertida en una de las grandes referencias del pop urbano latino, ha hecho vibrar al público con un repertorio que ha recorrido algunos de los mayores éxitos de su carrera.
La recta final del festival ha contado con la presencia de La Zowi, una de las figuras más representativas del trap en España, y de RVFV, encargado de poner el broche final a una jornada que ha combinado música urbana y compromiso social. Según la organización, los beneficios obtenidos se destinarán íntegramente a la contratación de jóvenes músicos para los microconciertos que Músicos por la Salud desarrolla en hospitales y centros sociosanitarios, llevando la música a quienes más la necesitan.
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