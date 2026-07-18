Reconozco que siento una fascinación enorme por una buena terraza, sobre todo cuando el sol empieza a esconderse y la ciudad se tiñe de tintes dorados, dándole una pátina irreal llena de belleza. Para mí, las terrazas cambian el carácter de las personas, debe de ser el aire, la luz del atardecer, o la falsa sensación de que, desde arriba, los problemas parecen un poco más pequeños.

Esta semana he pasado bastante tiempo en las alturas, y he confirmado mi teoría. La primera parada fue en el rooftop del Grand Hotel Centenari, encantadora su directora Carolina Gil, donde Dicoval reunió a un grupo de invitados para descubrir el universo de Ruinart, que no sé si sabían ustedes que es la maison de champagne más antigua del mundo.

La terraza, con esas vistas privilegiadas sobre la Plaza del Ayuntamiento, invitaba precisamente a quedarse, y la puesta de sol hizo el resto. Durante la velada conocimos un poco mejor la filosofía de una firma que lleva casi tres siglos defendiendo el llamado arte de vivir.

El champagne Ruinart, estuvo acompañado como no podía ser de otra forma en un evento de lujo por caviar y jamón ibérico cortado por el gran Lázaro Fernández, considerado uno de los mejores cortadores de España, y una música en directo que convirtió el encuentro en una de esas noches que uno recuerda por el ambiente, como me decían Luis Frías, Sonia Baselga y su hija Paola, y también Marta Vilar o Mónica Sentieri.

Mientras escuchaba a Javier Monedero, director general de Dicoval, hablar de excelencia y de la cultura del buen vivir, en mi interior pensaba que el verdadero lujo para mi sigue siendo disponer de tiempo para sentarse a conversar sin mirar el reloj, y si puede ser con una copa en una mano y jamón en la otra, mejor.

Tuve ocasión de saludar a Enrique Duart y María José García Padilla, Elvira Selva y Jorge Casanova, Coté Maldonado, Rosa María de Castellví, Suso García Pitarch y Eviana Alina, Mayrén Beneyto, Juana Camps y Javier Edo, Eva Alapont, Rosa Lladró, Gastón Cayssials, Jorge Cano y Amparo Soler, la directora del Teatro Olympia Mariangeles Fayos, Germán Ros y Amparo López, Rosa Lladró, Chimo Maldonado y Sofía Carpi, o Mónica Morales entre otros.

De terrazas seguí hablando apenas unos días después, cuando acudí al tercer aniversario de Atenea Sky, un lugar que, en muy poco tiempo, se ha convertido en uno de esos espacios donde siempre ocurre algo interesante. Esta vez la celebración llevaba por título Un Paraíso Bajo las Estrellas y estaba inspirada en el mítico Cabaret Tropicana de La Habana. Ya solo con ese punto de partida era difícil que la noche saliera mal, pueden imaginar ustedes que hubo de todo.

Siempre digo que uno va la primera vez a Atenea por las vistas, pero se vuelve por el ambiente. Durante la presentación del aniversario, Isabel Clérigues, directora del espacio, recordó que detrás de cada puesta de sol hay un equipo enorme de personas que hacen posible la experiencia. Me gustó mucho ese reconocimiento porque, con demasiada frecuencia, solo vemos el resultado final y olvidamos a quienes están entre bastidores.

Por allí quisieron estar caras tan conocidas como Vicen Fernandez, Lucia Aparicio, Arantxa Espinosa, Neus Mira, Miguel Llopis, Sergio Puix, Lisa Morales o Quique Camps, entre muchos otros.

También hubo tiempo para recordar algunos de los momentos más bonitos vividos en estos tres años, conciertos inolvidables, homenajes musicales, noches dedicadas a París, a Cuba o a Valencia, y esa mezcla de cultura, gastronomía y música que ha terminado convirtiéndose en la identidad de Atenea.

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Mientras regresaba a casa pensaba que hay lugares que uno recuerda por lo espectaculares que son, y otros porque consiguen que siempre ocurran cosas bonitas cuando estás allí. Y tanto el Hotel Centenari como Atenea son lugares donde rodearse y disfrutar de la belleza de nuestra ciudad.