Diego Urdiales vuelve a València con su toreo más íntimo: "Aceptar las circunstancias me hizo liberarme"

Diego Urdiales es un torero con misterio. De los que más misterio tienen en el escalafón actual. Todos los rituales, incluso los de la Iglesia católica, por lo menos contemplados desde fuera, se alimentan del secreto que suscitan, del secreto que encubren y del secreto que secretan.

Para el maestro de la Rioja, lo de dentro es más importante que lo de fuera -de ahí los secretos de su creación- y se ha convertido en el torero de la excepción porque su tauromaquia escapa a lo común, a lo previsible y a lo superficial y genera una emoción única en el aficionado.

Sobre todo, gracias a su encarnizada pureza, a esa insaciable pasión por el toreo. Es un artista consumado con el crédito de la madurez de su concepto, macerado a lo largo de los 27 años de alternativa que cumplirá el próximo 15 de agosto.

Miguel Angel Montesinos

El triunfo de Madrid: "Sabía que podía llegar"

Tras cuatro años de ausencia en València, el maestro nacido en La Rioja regresa al coso de la calle Xàtiva esta tarde con la vitola de ser uno de los triunfadores de San Isidro y autor de la mejor faena del ciclo: «Fue un día muy especial porque sentí el toreo en Madrid», aseguró durante las tertulias taurinas que el periódico Levante-EMV organiza en el hotel SH Colón de València durante la Feria de Julio.

Aquí recordó uno de los momentos más emocionantes de su carrera, protagonizado por el maestro Curro Romero tras su actuación en Las Ventas. «El maestro Curro Romero, tras las verónicas de Madrid, me dijo: 'Me voy a morir con tu toreo a la verónica en la cabeza'», rememoró, unas palabras que considera uno de los mayores reconocimientos que ha recibido como torero.

«Es un triunfo que lo esperaba, pero sabía que podía llegar en cualquier momento», también aclaró Urdiales durante la charla. Precisamente esa actuación en Madrid, un compendio con el capote, la muleta y la espada, fue determinante para que la empresa Espacios Nautalia 360 contara con él en una de las citas más destacadas de València. Unas faenas que realizó con la misma muleta de la faena del año pasado de Bilbao al toro 'Guapetón', de la ganadería Garcigrande.

Diego es una excepción por su manera de interpretar el toreo y por su trayectoria, construida con una emocionante independencia, sin atajos y con la autenticidad de una fidelidad absoluta a su concepto. Sobre esa forma de torear, aseguró que su intención es «llevar al toro con las yemas de los dedos hasta detrás de la cadera», y de golpe describió la profundidad que busca en cada muletazo. Una interpretación en la que el sometimiento no está reñido con la delicadeza, con la globalidad de su belleza: «Hay que acariciar para mandar y llevar al toro a la velocidad que tú quieres, con mando en las muñecas para reducir su ritmo», señaló. El dominio de la embestida constituye el punto de partida. Después llega la expresión, el momento en el que Urdiales exterioriza eso que nos hace felices. «Hay que expresar ese algo que es único en cada torero. Y en mi caso es el que me hace feliz, el que saca lo mejor de mi interior». «Es lo que uno transmite cuando es capaz de conocer al toro y dominarlo », aclaró.

Extraordinario natural de Diego Urdiales en Madrid, lleno de hondura, pureza y profundidad. / Plaza 1

Una dimensión especial

Esa conciencia de lo que sucede en el ruedo alcanza para él una dimensión especial. «Cuando yo toreo siento la dimensión de lo que está pasando», afirma, convencido de que la emoción surge cuando la sensibilidad y las emociones confluyen delante del toro.

Su concepto se alimenta también del toreo de salón, la preparación constante y la reflexión, que ocupa una parte esencial de su vida. «Hay muchas horas de pensar en el toreo, en el toro y en tu forma de interpretar», explica. Una búsqueda íntima y permanente que encuentra su recompensa en las emociones que suscita.

José Enrique y María Fraile abren las tertulias taurinas de Levante-EMV en la Feria de Julio / Miguel Ángel Montesinos

En un plano más personal, Uridales confesó que asumir la realidad de su trayectoria supuso un punto de inflexión. «Aceptar las circunstancias me hizo liberarme», aclaró, explicando que esa aceptación le permitió afrontar su carrera con mayor naturalidad.

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Finalmente, el diestro defendió la autenticidad como el mayor legado: «Todo lo que se hace con autenticidad deja huella. Algo que quede en la memoria y que se quede para siempre», concluyó, resumiendo su filosofía, tan pura y tan auténtica.