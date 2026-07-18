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Así suena la banda sonora de España en el Mundial: la playlist de los jugadores de la Roja

La Selección Española desvela su banda sonora para el Mundial, dominada por la música urbana y con una notable ausencia de artistas patrios y de mujeres

Oyarzabal celebra uno de los goles contra Arabia Saudí en el Mundial.

Oyarzabal celebra uno de los goles contra Arabia Saudí en el Mundial. / Selección Española

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Juanma Vázquez

Juanma Vázquez

València

Si una imagen musical -más allá de las actuaciones de la jornada inaugural- ha marcado hasta ahora este Mundial, esa fue la de la 'armada' inglesa cantando a coro con sus futbolistas un clásico como 'Wonderwall' tras vencer a Croacia. Un momento que vuelve a mostrar la estrecha vinculación entre fútbol y melodías cuando llega un torneo internacional -una historia que va de la banda mancuniana a las españolas Baccara, pasando por La Mosca Tsé-Tsé o el rapero francés Vegedream- que también abre otra pregunta: ¿cuál sería esa banda sonora en el caso de España?

La respuesta a esta cuestión la ha facilitado la propia Selección en redes sociales con la publicación de una 'playlist' de 46 canciones que ha generado división de opiniones -bastantes de ellas negativas- y, sobre todo, bastante curiosidades. Quizás la más llamativa sea la gran presencia de la música urbana entre los ritmos escogidos, con el puertorriqueño Bad Bunny como gran protagonista. Sea solo o acompañado, Benito Antonio Martínez Ocasio cuenta con hasta siete temas escogidos en la lista, desde 'Otra Noche en Miami' a 'Titi Me Preguntó', pasando por 'NUEVAYoL'.

Poco artista nacional

No es el único artista que repite. Los ritmo de tres canciones del canario Quevedo -'La Graciosa, 'Al Golpito' y 'Mi Balcón'- también destacan en una elección en la que con dos temas se cuela el rapero zaragozano Kase.O. El primero, 'Intro: Camisa de la fuerza' junto a Hazhe y el segundo, 'Ringui Dingui', en colaboración con otro grupo 'clásico' del hip-hop español como SFDK. Eso sí, estos ejemplos de talento nacional son casi excepciones dentro de una banda sonora en la que los artistas foráneos destacan. Drake, Daddy Yankee, Wisin & Yandel, Maluma, Lil Baby... son solo algunos de los intérpretes que destacan en una 'playlist' en la que también aparece todo un éxito durante décadas como el 'Billie Jean' de Michael Jackson.

No hay, sin embargo, referencias a 'Potra Salvaje' -el himno oficioso de la Selección que se viralizó con la consecución de la Eurocopa en 2024- ni tampoco a otros más tradicionales como el 'Que viva España' de Manolo Escobar. Ni tampoco presencia femenina en solitario, otro de los detalles más llamativos de la publicación, ya que solo Rosalía y su 'Despechá' junto al 'Superestrella' de Aitana acaban brillando en la lista.

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La lista de canciones

  1. Otra Noche en Miami — Bad Bunny
  2. un x100to — Grupo Frontera, Bad Bunny
  3. Donde están — Morad
  4. Dime Baby — Clarent
  5. Beauty And A Beat — Justin Bieber, Nicki Minaj
  6. Ferxxo 100 — Feid
  7. Tití Me Preguntó — Bad Bunny
  8. LA CANCIÓN — J Balvin, Bad Bunny
  9. Dichavate — Ya Ice Dilan, Rey Tony, Helabusador, JM Globak, DJ Honda
  10. Te Entiendo (Remix) — Maisak, Feid, Maluma
  11. Quédate Cerquita — OM.VI
  12. Te Queda Bonito — OnMusic
  13. Sin Miedo a Querer — Nalaia Lyrics
  14. Del Barrio Al Mundial — ElRinconHawaiano
  15. LA GRACIOSA — Quevedo, Elvis Crespo
  16. AL GOLPITO — Quevedo, Nueva Línea
  17. EL RITMO QUE NOS UNE — Ryan Castro, SOG
  18. Sound of da Police — KRS-One
  19. Trust In The Process — Dillz.
  20. MI BALCÓN — Quevedo
  21. BAILE INoLVIDABLE — Bad Bunny
  22. NUEVAYoL — Bad Bunny
  23. DtMF — Bad Bunny
  24. DESPECHÁ — Rosalía
  25. SUPERESTRELLA — Aitana
  26. Black Water — Octave One
  27. Intro: Camisa de la fuerza — Kase.O, Hazhe
  28. Life Is Good — Future, Drake
  29. Humble — Lil Baby
  30. Nadie Never — La Pantera
  31. Shook Ones, Pt. II — Mobb Deep
  32. Magalenha — Sérgio Mendes
  33. WAGWAM — Central Cee
  34. Billie Jean — Michael Jackson
  35. No Stress, Just Vibes — AI IRIE FM
  36. Walking On A Dream — Empire Of The Sun
  37. Triple V — Werenoi, Damso, Ninho
  38. FORMIDABLE — Tiakola
  39. Whatcha Say — Jason Derulo
  40. Do For Love — 2Pac
  41. Capaz vs We Found Love (Mashup DJ Remix) — Vilu Gontero, Julieta SW
  42. INAD Sessions, Vol. 2 — INAD
  43. Janice STFU — Drake
  44. El Teléfono — Héctor "El Father", Wisin & Yandel
  45. ¿Qué Tengo Que Hacer? — Daddy Yankee
  46. Ringui Dingui — Kase.O, SFDK

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