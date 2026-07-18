Así suena la banda sonora de España en el Mundial: la playlist de los jugadores de la Roja

Si una imagen musical -más allá de las actuaciones de la jornada inaugural- ha marcado hasta ahora este Mundial, esa fue la de la 'armada' inglesa cantando a coro con sus futbolistas un clásico como 'Wonderwall' tras vencer a Croacia. Un momento que vuelve a mostrar la estrecha vinculación entre fútbol y melodías cuando llega un torneo internacional -una historia que va de la banda mancuniana a las españolas Baccara, pasando por La Mosca Tsé-Tsé o el rapero francés Vegedream- que también abre otra pregunta: ¿cuál sería esa banda sonora en el caso de España?

La respuesta a esta cuestión la ha facilitado la propia Selección en redes sociales con la publicación de una 'playlist' de 46 canciones que ha generado división de opiniones -bastantes de ellas negativas- y, sobre todo, bastante curiosidades. Quizás la más llamativa sea la gran presencia de la música urbana entre los ritmos escogidos, con el puertorriqueño Bad Bunny como gran protagonista. Sea solo o acompañado, Benito Antonio Martínez Ocasio cuenta con hasta siete temas escogidos en la lista, desde 'Otra Noche en Miami' a 'Titi Me Preguntó', pasando por 'NUEVAYoL'.

Poco artista nacional

No es el único artista que repite. Los ritmo de tres canciones del canario Quevedo -'La Graciosa, 'Al Golpito' y 'Mi Balcón'- también destacan en una elección en la que con dos temas se cuela el rapero zaragozano Kase.O. El primero, 'Intro: Camisa de la fuerza' junto a Hazhe y el segundo, 'Ringui Dingui', en colaboración con otro grupo 'clásico' del hip-hop español como SFDK. Eso sí, estos ejemplos de talento nacional son casi excepciones dentro de una banda sonora en la que los artistas foráneos destacan. Drake, Daddy Yankee, Wisin & Yandel, Maluma, Lil Baby... son solo algunos de los intérpretes que destacan en una 'playlist' en la que también aparece todo un éxito durante décadas como el 'Billie Jean' de Michael Jackson.

No hay, sin embargo, referencias a 'Potra Salvaje' -el himno oficioso de la Selección que se viralizó con la consecución de la Eurocopa en 2024- ni tampoco a otros más tradicionales como el 'Que viva España' de Manolo Escobar. Ni tampoco presencia femenina en solitario, otro de los detalles más llamativos de la publicación, ya que solo Rosalía y su 'Despechá' junto al 'Superestrella' de Aitana acaban brillando en la lista.

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