Los triunfitos se dan un baño de masas ante 10.000 personas en el Roig Arena de València

Más de 10.000 seguidores de Operación Triunfo se han dado cita esta noche en Roig Arena para disfrutar del concierto de la gira OT 2025, un espectáculo en el que los 16 concursantes de la edición han repasado algunas de las actuaciones más recordadas de su paso por la Academia.

La actuación ha arrancado con un medley grupal formado por “Yo quiero bailar”, “Voy a pasármelo bien” e “It’s a Sin”, que ha reunido sobre el escenario a Claudia Arenas, Crespo, Cristina, Guille Toledano, Guillo Rist, Laura Muñoz, Lucía Casani, María Cruz, Olivia, Teyou, Tinho, Max, Judit, Carlos, Salma de Diego e Iván Rojo, desatando las primeras ovaciones de la noche.

A lo largo de más de dos horas de concierto, los concursantes han alternado actuaciones en solitario, dúos, tríos y números corales, ofreciendo un recorrido por algunas de las interpretaciones más emblemáticas de la edición. El público ha respondido con entusiasmo a cada una de las actuaciones, especialmente a temas como “Superestrella”, interpretado por Olivia, “APT”, a cargo de Cristina y Guillo, o “Beautiful Things”, defendido por Tinho, que se han situado entre los momentos más celebrados de la velada.

La cita ha tenido además un significado especial para las tres representantes de la Comunitat Valenciana presentes en la edición. La benidormense Salma de Diego ha vuelto a interpretar “Lo saben mis zapatos” y ha participado en la actuación grupal de “If You Could Read My Mind”. Por su parte, la alicantina Claudia Arenas ha recuperado algunas de las actuaciones más recordadas de su paso por el programa, como “El sitio de mi recreo”, “End of the World” junto a Cristina, “Yes Sir, I Can Boogie” con Olivia y “Latin Girl”, una de las interpretaciones más virales de esta edición.

Lucía Casani, la valenciana de Paterna, durante el concierto. / L-EMV

La noche ha resultado especialmente emotiva para la valenciana Lucía Casani, que ha actuado ante su público interpretando “Training Season” junto a Cristina y María, “Siempre es de noche” con Guille Toledano y “Creo en mí” en solitario, una de las actuaciones más aplaudidas de la noche. El tramo final del concierto ha estado protagonizado por la ganadora de la edición, Cristina, que ha interpretado tres de los temas más representativos de su recorrido en el programa: “Punto de partida”, “Uh nana” y “La noia”.

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Como cierre, los 16 concursantes han regresado al escenario para despedirse del público con tres de las canciones más emblemáticas de la edición: “Potra Salvaje”, el himno de OT 2025 “Ese lugar” y una versión colectiva de “Será porque te amo”, cerrando una noche marcada por la música, la emoción y la conexión con los seguidores del formato.