Isarel Guirao y Pablo Torres, renace la ilusión torera en València

No hay nada más misterioso que el futuro de dos nuevos valores del toreo en València: Isarel Guirao y Pablo Torres. Llamados a funcionar, no tienen nada que ver el uno con el otro en la cuestión de la definición de sus conceptos, pero en un ejercicio de coherencia tendríamos que esperarlos y cuidarlos. Históricamente, el coso de la calle Xàtiva siempre fue una plataforma de lanzamiento para nuevos valores del toreo que acabaron marcando distintas épocas del toreo.

Guirao y Torres, Torres y Guirao han reactivado la ilusión torera en una tierra tan apasionada como València ya desde muy jóvenes, con ese andamiaje de sensaciones que, para no confundirlo demasiado, es producto de la ilusión por lo que serán capaces de desarrollar en los próximos años.

Ambos han sido criados por la Escuela Taurina de la Diputación de València y los dos han salido triunfadores últimamente de dos de las plazas de primera que más pesan en el toreo: Sevilla y València.

'Rumbo al Futuro'

Isarel Guirao, por su parte, se alzó con el triunfo en el ciclo de novilladas sin picadores 'Rumbo al Futuro' de la Real Maestranza de Sevilla gracias a su valor, seguridad y concepto ante un encierro de Gabriel Rojas, cuya capacidad y buen fundamento delante de los animales sorprendió, además de su rápida conexión con los tendidos. Está llamado a ocupar los puestos altos del escalafón de los novilleros con picadores una vez tome la decisión de dar el paso, ya que preparado está de sobra ya.

Un gran muletazo de Israel Guirao en Sevilla / Lances Maestranza

Pablo Torres es uno de esos toreros especiales que se ha embarcado en esa aventura suprema y tan costosa de la libertad artística, con un concepto de seducciones estéticas porque es consciente de sus posibilidades. Clase, naturalidad y profundidad… con esos mimbres resultó ganador del I Certamen Vicente Ruiz 'El Soro' en la plaza de toros de València.

El cartel de hoy

Siguiendo en esa esencia que históricamente ha tenido la Feria de Julio, València continuará siendo una escaparate para la proyección del futuro del toreo. Esta tarde, València contará con una novillada que reunirá a tres nombres llamados a seguir creciendo dentro del escalafón: Álvaro Serrano, Julio Norte y Marco Polope. El festejo ha cambiado de hora a las 18 horas y combina tres perfiles distintos frente a una novillada de garantías como la de Alejandro Talavante.

Julio Norte, nombre artístico de Julio Rebaque Luís, es un novillero salmantino que ya sabe lo que es triunfar en la plaza de toros de València. Así lo hizo en la pasada Feria de Fallas, donde dejó una actuación de novillero importante, marcada por el sentido de la responsabilidad, la determinación por abrirse camino y el sitio que mostró delante de los animales.

Con esa sed de triunfo que solo tienen unos pocos y que, al mismo tiempo, retrata a quienes no la poseen. Virtudes que también le han llevado a conquistar todas las plazas en las que ha hecho el paseíllo esta temporada, entre ellas cosos de primera categoría como Madrid en San Isidro y Sevilla durante la Feria de Abril. Criado en la Escuela Taurina de Salamanca, está apoderado por Domingo López Chaves y se ha consolidado como una de las promesas del toreo de hoy en día.

Por su parte, Álvaro Serrano llega como uno de los novilleros madrileños con mayor proyección, después de haber ganado peso en plazas de responsabilidad y de figurar entre los nombres destacados tras salir por la puerta grande de Las Ventas en la pasada Feria de San Isidro.

El novillero de Torrent, Marco Polope, volverá a hacer el paseíllo en la próxima Feria de Julio. / Levante-EMV

Polope

Finalmente, el acento valenciano lo pondrá Marco Polope tras la grata impresión que dejó en la pasada Feria de Fallas. El que fuera alumno de la Escuela Taurina de Valencia y próximo participante del Circuito Valenciano de Novilladas 2026

Su concepto se mueve entre la verticalidad, la buena compostura y el gusto por el buen toreo, con una expresión serena. En València tendrá la oportunidad de confirmar ante su afición la proyección que ya ha empezado a despertar entre los aficionados. Algunos de ellos serán el futuro del toreo. Mucha suerte.