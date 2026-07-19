Un nuevo Polope ilusiona en València

Marco Polope ilusionó en la Feria de Julio de València porque es distinto en todo lo que hace. Aunque no cortó orejas -las rozó en alguno de sus dos novillos-, dejó la impronta de un torero con personalidad capaz de sobreponerse al tedio de una tarde marcada por el desangelado aspecto de los tendidos, consecuencia directa del controvertido cambio de horario del festejo para no coincidir con la final del Mundial.

Una decisión que desató una profunda indignación entre los abonados, obligados a elegir entre acudir a la plaza o seguir el partido, sin que, además, se les ofreciera la posibilidad de devolver sus localidades. Un malestar que terminó reflejándose en una entrada impropia de la Feria de Julio y en un ambiente frío que solo encontró algo de calor en la entrega de los novilleros.

Mala novillada

Tampoco ayudó una novillada de Alejandro Talavante a la que le faltó vida, pujanza y, en definitiva, casta para transmitir en el último tercio, si bien derrochó nobleza en sus embestidas.

Pero vayamos a Marco Polope, hermano de Miguel Polope, el novillero de Torrent. Interpretó un toreo elegante, rebosante de clase y buen gusto frente al tercero de la tarde, quizá el ejemplar de mejor condición del encierro: fijo, pronto, obediente y con humillación.

El novillo encontró una respuesta en el toreo acompasado y templado de Polope, que lo entendió por ambos pitones desde el recibo de capote hasta la faena de muleta, especialmente al natural. Por el izquierdo surgieron los mejores muletazos de la tarde, con tandas largas, templadas, las zapatillas atornilladas a la arena y la verticalidad como seña de identidad de su concepto. La espada, sin embargo, emborronó una actuación de gran nivel.

Ante el precioso jabonero que cerró plaza, en el que destacó la gran brega del subalterno valenciano Raúl Martí, compartió el tercio de banderillas -algo poco habitual en él- junto a Fernando Sánchez. Volvió a dejar constancia de su fidelidad a una forma muy personal de sentir y entender el toreo, con un sello inconfundible, aunque esta vez no pudo alcanzar el brillo del novillo anterior. Aun así, dejó un excelente ambiente pese a no estar acertado con el estoque.

La verticalidad de Marco Polope / Levante-EMV

Álvaro Serrano, que debutaba en València, y Julio Norte, que regresaba a esta plaza tras proclamarse triunfador de la Feria de Fallas, destacaron frente a los dos primeros novillos, de condición bastante manejable. Ambos dieron sendas vueltas al ruedo después de que el presidente, Luis Maicas, desoyera la petición mayoritaria de trofeo.

Serrano dejó detalles de su bello concepto con el primero de la tarde, un novillo flojo, sin raza y de escasa transmisión. Se mantuvo fiel a su toreo reposado y de suaves toques. En el cuarto, mucho más áspero, se entregó especialmente en una tanda final al natural, después de que el cirujano Fernando Carbonell le recolocara los dedos de la mano en el pasillo de la enfermería. Dejó una estocada entera que precisó del descabello, suerte que ejecutó con dificultad a causa de la lesión.

El oficio de Norte

Julio Norte volvió a demostrar que está preparado para dar el salto al escalafón superior. Se mostró firme y seguro ante sus dos oponentes en sendas faenas de planteamiento similar, marcadas por la emoción, la entrega y una insultante autoridad. En su primero sufrió una fea voltereta al entrar a matar, aunque, afortunadamente, sin consecuencias graves.

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En el quinto, que volvió a brindar al público, comenzó la faena con unos cambiados por la espalda y desarrolló un trasteo insistente que, pese a su entrega, encontró escasa respuesta en los tendidos. Pese a no haber bravura ni casi eco en los tendidos, Polope ha salido con ambiente de la Feria de Julio.