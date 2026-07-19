Los valencianos Spanish Brass tocan el himno de España en la final del Mundial

El quinteto valenciano Spanish Brass ha sido el encargado de interpretar en directo el himno nacional antes de la final de la Copa del Mundo de 2026, que enfrenta este domingo 19 de julio a España y Argentina. Los cinco músicos han saltado al terreno de juego durante la ceremonia previa al partido para protagonizar uno de los momentos más solemnes de una cita que congregará a millones de espectadores en todo el mundo.

"Es un auténtico privilegio formar parte de un acontecimiento de esta magnitud y llevar nuestra música a uno de los escenarios más importantes del mundo", ha escrito la formación valenciana en sus redes sociales.

Un hito en su trayectoria

La actuación ha supuesto un nuevo hito en la trayectoria de una de las formaciones españolas de música de cámara con mayor proyección internacional. Spanish Brass, Premio Nacional de Música en 2020, está integrado por Juanjo Serna y Carlos Benetó, a las trompetas; Manolo Pérez, a la trompa; Indalecio Bonet, al trombón, y Sergio Finca, a la tuba.

La propuesta de la organización ha sido diferente a la de las anteriores eliminatorias del campeonato. Mientras que durante el resto de partidos los himnos nacionales se habían reproducido mediante grabaciones, en la final se han interpretado en directo y con los músicos situados sobre el césped.

Declaraciones de la banda en los días previos a la final

«Según nos han explicado, vamos a tocar el Himno Nacional de España en la ceremonia justo antes de empezar el partido. En los otros encuentros habían puesto los himnos grabados, pero para la final quieren que suenen en directo con los músicos en el campo», explicaba Inda Bonet, conocido como Inda, mientras ultimaba los preparativos del viaje a Estados Unidos.

El quinteto metálico Spanish Brass durante su actuación. / Ayuntamineto de Faura

La invitación llegó este viernes

La invitación llegó el pasado viernes por la tarde, apenas dos días antes de la final, por lo que los integrantes del grupo han tenido que organizar de manera acelerada su desplazamiento. La formación ha partido este sábado hacia Nueva York para participar en el ensayo general y conocer el protocolo que tendrán que seguir durante la ceremonia.

Pese a la rapidez con la que se ha organizado la actuación y a la magnitud del escenario, Bonet asegura que afronta la experiencia con más entusiasmo que inquietud. «Más que nervios tengo ilusión. Quizás sea uno de los momentos más importantes e interesantes de nuestra carrera», reconoce el trombonista de Vila-real.

La noticia le llegó tan de repente que ni siquiera había tenido tiempo de compartirla con sus amigos. «Me he enterado hoy mismo y, como no vivo allí, todavía no he podido comentarlo", explicaba Inda este viernes. "Igual se enteran por los medios o incluso viendo el partido por televisión», comentaba el músico, todavía sorprendido por la oportunidad de participar en uno de los acontecimientos deportivos de mayor repercusión internacional.

Bonet reconoce que no es un seguidor habitual del fútbol, aunque es consciente de la dimensión excepcional de la cita. «No soy excesivamente futbolero, pero cuando tengo oportunidad veo partidos, sobre todo del Villarreal. Poder disfrutar de un evento tan extraordinario es una suerte», señala.

Como espectador, además de como músico, confía en que la selección española complete el torneo con una victoria ante Argentina. «Espero que gane España. Creo que ha hecho un gran Mundial de menos a más y estoy seguro de que va a ganar. Lo que es seguro es que va a ser una gran final», afirma.

Más de tres décadas sobre los escenarios

Fundado en 1989 en el marco de la Joven Orquesta Nacional de España, Spanish Brass se ha convertido en uno de los grupos de cámara más dinámicos y consolidados del panorama nacional e internacional. Sus componentes dieron sus primeros pasos en las sociedades musicales de sus respectivos municipios, una tradición que continúa marcando la identidad del quinteto. «Las bandas de los pueblos tienen la importancia de acercar la música a los más jóvenes», ha defendido Bonet al recordar los orígenes de la formación.

A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, el grupo ha ofrecido más de 2.000 conciertos, ha visitado alrededor de 60 países y ha publicado más de una treintena de trabajos discográficos. Su reconocimiento internacional comenzó a consolidarse en 1996, cuando obtuvo el primer premio del Concurso Internacional para Quintetos de Metales Ville de Narbonne, en Francia, considerado uno de los certámenes más prestigiosos para este tipo de conjuntos.

A su actividad sobre los escenarios se suma una intensa vertiente pedagógica. Los músicos de Spanish Brass imparten habitualmente clases magistrales, cursos y espectáculos didácticos en conservatorios, universidades e instituciones musicales de distintos países.

El grupo ha estrenado alrededor de 150 composiciones, muchas de las cuales les han sido dedicadas, de autores como Antón García Abril, Salvador Brotons, Pilar Jurado y María de Alvear. Asimismo, durante el mes de noviembre estrenarán nuevas obras de Cristóbal Halffter, Angela Gallego y Nuria Nuñez. Además, ha estrenado numerosos espectáculos de música contemporánea, el más reciente, Al.legories, para quinteto de metales y danza con múisca de Voro García.

Spanish Brass colabora habitualmente con artistas de la talla de Chano Domínguez, Albert Guinovart, Christian Lindberg o Carles Dénia y ha actuado con orquestas como la Orquesta Nacional de España y la de València, entre otras.

Regeso a Estados Unidos

Tras poner música a la final del Mundial, la formación continuará con una amplia agenda de verano. El 23 de julio actuará en el Festival Internacional de Panticosa con el programa Essentials; el día 25 estará en El Puig junto a la Unión Musical Santa María del Puig; el 30 de julio regresará a Vila-real; el 5 de agosto presentará Top Secret en el Castillo de Guardamar del Segura; y el 26 de agosto llevará Caminos de España a Maó, dentro del festival Nits de Música als Jardins d’Espanya.

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Su programación internacional incluye también una actuación el 8 de agosto en el festival Höri Musiktage, en Alemania, y otra el 5 de septiembre en Laino Borgo, Italia. En octubre, Spanish Brass regresará a Estados Unidos para realizar una nueva gira de conciertos y clases magistrales. En diciembre volverá al país para participar en The Midwest Clinic de Chicago, uno de los principales encuentros internacionales dedicados a la música de banda y a la educación musical.