Músicas religiosas y de trovadores, de “conquistadores y conquistados”, abren el XV Festival de Morella

Desde hace quince años se celebra en la fascinante localidad de Morella (reconocida formalmente desde 2013 como “uno de los pueblos más bonitos de España”) el Early Music Morella, un festival centrado en músicas antiguas -renacimiento y alrededores-, nacido bajo el impulso y clarividencia del violagambista y director valenciano Carles Magraner (Almussafes, 1962). Los “marcos incomparables” que atesora este pueblecito mágico de apenas 2.492 vecinos son el espacio ideal que enmarcan los catorce conciertos de esta decimoquinta edición, inaugurada el viernes con sendos conciertos de la Capella de Ministrers dirigida por el propio Magraner y del organista salmantino Jorge García Martín.

En estas tierras altas y frescas del Maestrazgo, a un paso de Teruel y otro de Tarragona, de vientos rápidos y frecuentes nieves, en el marco desnudo y gótico del Convent de Sant Francesc, Magraner y su dinámica Capella de Ministrers desgranaron un programa largo pero ameno, centrado en músicas de la época del rey Jaume I (1208-1276), con motivo del séptimo centenario de la muerte de quien fue monarca de Aragón, Valencia y Mallorca. “Músicas religiosas y de trovadores; de conquistadores y conquistados”, como explicó el propio Magraner con palabra sencilla y precisa al comienzo del programa.

Durante cerca de dos horas, en el ambiente propicio de una noche alumbrada por velas en el marco conventual, cuando ya apuntaba la madrugada del viernes al sábado, resonaron con viveza, cercanía y bien entonados cantos trovadorescos vinculados a la Corona de Aragón, músicas sacras y la andalusí de los reinos de taifas orientales. Una antología musical que “se presenta como una auténtica lección de historia y un apasionante viaje sonoro a la Edad Media”. Melodías y ritmos que hoy, setecientos años, se sienten frescos y vigentes, con el regusto y solera de un buen vino, de una verdadera obra de arte.

Los instrumentistas y vocalistas de la Capella de Ministrers animaron estas músicas ricas en resonancias pasadas y futuras -el flamenco y sus raíces jondas se presienten y sienten en las melodías y giros- con claridad, estilo, equilibrio y calidad instrumental, desde las violas de Magraner a la percusión de Pau Ballester; del oud, cornamusa y chirimía de Eduard Navarro, al laúd, cítola y arpa de Robert Cases, o, en fin, el kanun y sas del tetuaní Aziz Samsaoui y la voz solista, dúctil e idiomática de la soprano Èlia Casanova.

Antes, el organista salmantino Jorge García Martín (1985) hizo sonar el impresionante órgano de la Basílica Arciprestal de Santa María la Mayor, una de las grandes joyas góticas, construida entre los siglos XIII y XIV, en la que destaca todo, desde el deslumbrante retablo dorado churrigueresco del siglo XVII, a la impresionante escalera de caracol que sube al órgano.

Considerado como el órgano histórico más importante de la Comunitat Valenciana, fue construido por el organero Francisco Turull entre 1717 y 1724. Sus 3.645 tubos sonaron y resonaron el viernes en un programa que confrontaba la retórica barroca italiana (representada por un ramillete de obras de Domenico Mazzocchi (1592-1665) con una selección de Facultad Orgánica, el magistral tratado para teclado que en 1626 culmina el sevillanos Francisco Correa de Arauxo, y que es uno de los puntales de la mística organística del Siglo de Oro español.

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García Martín abordó el programa desde una visión heterodoxa y libre que, sin embargo, no desnaturalizó el sentido expresivo e instrumental de unas músicas, de unos tientos, gallardas y tocata, en las que lo popular y la tradición, rigor y espontaneidad se armonizan con maestría tanto en el italiano como en el español. Lo mejor y más vistoso, donde con más vigor sonó el impresionante órgano morellano, fue en la serie de engarzadas improvisaciones que cerraron el recital. Al salir, ante unas calles empinadas que en Morella parecen subir al cielo pero cuyo ascenso es un verdadero infierno, apetecía una rebeca. Cosas de las alturas. Celestiales y no celestiales.