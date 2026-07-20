La trastienda de la actuación de Spanish Brass en la final del Mundial: "Tom Cruise fue el más afable de todos"

Spanish Brass todavía trata de asimilar lo ocurrido. Un día después de interpretar el himno de España sobre el césped durante la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, los integrantes del quinteto valenciano continúan, en palabras del trombonista Inda Bonet, «como en una nube».

La actuación apenas duró un minuto, pero estuvo precedida por tres días frenéticos de llamadas, cambios de agenda, vuelos, controles de seguridad, ensayos y largas esperas. El resultado fue una de las imágenes más relevantes de los 37 años de trayectoria de la formación: los cinco músicos caminando hacia el centro del campo ante unas 80.000 personas y una audiencia televisiva de millones de espectadores.

«Ayer fue realmente espectacular, con muchos ensayos, pasar controles... Fue bastante intenso», explicaba Bonet este lunes desde el hotel de Nueva York. Para el músico, el instante más abrumador no fue tanto la interpretación como el recorrido hasta el lugar desde el que tenían que tocar.

«Cuando estás tocando piensas en la música y en que todo salga bien, porque lo habíamos memorizado muy rápidamente. El momento más intenso fue ir hacia el centro del campo y ver que 80.000 personas te estaban viendo allí y que, además, había millones de personas siguiéndolo por televisión», recuerda. «Fue una pasada, quizá el momento más importante de nuestra vida».

Spanish Brass, Premio Nacional de Música en 2020, está integrado por Juanjo Serna y Carlos Benetó, a las trompetas; Manolo Pérez, a la trompa; Inda Bonet, al trombón, y Sergio Finca, a la tuba. Durante el resto del campeonato los himnos se habían reproducido mediante grabaciones, pero la organización decidió que en la final fueran interpretados en directo y con los músicos situados sobre el terreno de juego.

Un encargo recibido a última hora

La invitación definitiva llegó el viernes, solo dos días antes del partido. Aunque la representante del grupo había recibido el miércoles una petición de información sobre Spanish Brass, no tuvo más noticias y ni siquiera sabía el sábado que el quinteto había sido finalmente seleccionado.

Bonet reconoce que probablemente nunca lleguen a saber con exactitud por qué la organización pensó en ellos. Spanish Brass visita Estados Unidos habitualmente -realiza dos o tres giras al año y tiene previsto regresar en octubre y diciembre- y cuenta con una amplia trayectoria internacional. No obstante, el trombonista sospecha que en esto jugó un papel importante uno de los responsables de la producción, el mexicano Carlos Navarrete, quien les explicó que conocía al grupo por haberlo visto actuar en Madrid y que había defendido su participación en la ceremonia. «Al final son dos mil cosas, pero yo siempre digo que es el resultado de 37 años dando conciertos por todo el mundo», señala Bonet.

No era, además, la primera vez que Spanish Brass interpretaba el himno nacional en un acontecimiento institucional. En 1995 lo tocó durante la gala de los Premios Príncipe de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo, ante el entonces príncipe Felipe, el rey Juan Carlos y la reina Sofía. «Ya tenemos historia tocando himnos», bromea el trombonista.

La preparación para la final fue muy distinta. Los músicos tuvieron que modificar cursos y compromisos de su agenda, viajar de manera inmediata y aprender de memoria sus respectivas partes. Llegaron al hotel el sábado alrededor de las siete de la tarde y, doce horas después, ya estaban camino del estadio.

Allí realizaron el ensayo, la prueba de sonido y el reconocimiento del recorrido que debían seguir para entrar y salir del campo. «Es increíble la organización que hay detrás, cosas que se nos escapan a todos», destaca Bonet.

El quinteto aprovechó también los tiempos de espera para repasar la interpretación. «La experiencia hace que las cosas salgan. Ensayamos justo antes de entrar, cada uno memorizó su parte y, como hubo mucho tiempo de espera, salió bien».

Entre Shakira, Tom Cruise y Laura Pausini

La dimensión del acontecimiento se hizo evidente también en el backstage, donde Spanish Brass compartió espacios y comedor con algunas de las personalidades invitadas a la final, entre ellas Shakira, Tom Cruise, Laura Pausini o el director de orquesta Gustavo Dudamel.

Bonet destaca especialmente la naturalidad de Tom Cruise. «Fue el más afable de todos. Estaba al lado nuestro hablando y dándonos palmadas en la espalda y la verdad es que hablaba más él que nosotros, porque tú estás un poco flipando de tener a un personaje así al lado».

Con Shakira protagonizó otra de las anécdotas del día. Al verla pasar, Bonet le pidió una fotografía. Aunque uno de los miembros del equipo de seguridad trató de impedirlo, la cantante accedió inmediatamente. «El “mastodonte” que tenía al lado no dejaba, pero ella enseguida lo apartó y se hizo la foto», relata. Laura Pausini, que se encontraba sentada junto a uno de los músicos del grupo, también posó con ellos.

El encuentro con Dudamel fue más breve, aunque en su caso existía una relación anterior. Spanish Brass conoce al director venezolano desde hace más de dos décadas, cuando en el año 2000 sus integrantes viajaron como profesores al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela y Dudamel todavía era alumno.

«Nos cruzamos en el backstage mientras nosotros íbamos a comer y él entraba con los chicos de su orquesta. Nos saludamos rápido con un “hola, ¿qué tal?” y ojalá podamos hacer algo juntos de nuevo», explica.

El comedor funcionaba como un buffet para alrededor de un centenar de personas. Spanish Brass, sin embargo, prefirió recoger la comida en los recipientes que les proporcionaba la organización y buscar un lugar más tranquilo. Allí pudieron comentar entre ellos los últimos detalles de la actuación y repasar lo que debían hacer una vez salieran al césped.

Cinco entradas en la fila 16

El contrato incluía también cinco entradas para presenciar la final desde la fila 16. «Estábamos tan cerca que casi podíamos jugar a rematar si faltaba alguien», comenta Bonet.

Los músicos siguieron el partido rodeados de numerosos aficionados argentinos, una circunstancia que les obligó a celebrar con cierta prudencia. «Había que ir con pies de plomo para no ofenderles, pero todo fue muy bien», asegura.

No tuvieron ocasión de hablar con los jugadores de la selección española ni con el cuerpo técnico. Aunque pasaron a pocos metros de ellos, las restricciones de seguridad y el propio funcionamiento de la ceremonia hicieron imposible cualquier acercamiento.

Más allá de la repercusión inmediata, Bonet considera que la actuación puede ayudar a situar en primer plano tanto al quinteto como a los instrumentos de viento, que a su juicio siguen ocupando en ocasiones un espacio secundario dentro de la música clásica.

«Te pone en primera línea, pero lo más importante es el mensaje para los instrumentos de viento, que en la música clásica a veces estamos más relegados», sostiene. «Esto es un reconocimiento al trabajo de 37 años, como cuando nos dieron el Premio Nacional de Música».

La actuación también proyectó la tradición de las sociedades musicales valencianas, de las que proceden todos los integrantes del grupo. «Todos hemos salido del mundo de las bandas en nuestros pueblos. Tenemos una red social y musical muy importante en Valencia que a veces no está tan bien considerada, y estas cosas ayudan».

Noticias relacionadas

La estancia en Nueva York será breve. Spanish Brass regresa inmediatamente a España para continuar con una agenda que apenas concede tiempo para celebrar lo ocurrido. El jueves actuará en el Festival Internacional de Panticosa y el sábado participará en un concierto en El Puig. "Nada más aterrizar mañana tenemos ya un ensayo con la banda del Puig".