Llibres
Onze editorials valencianes estaran presents en la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara
El certamen és considerat la major trobada editorial en llengua espanyola i se celebra del 28 de novembre al 6 de desembre
Huit editorials valencianes estaran presents de manera agrupada en l’estand de la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya en la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara (Mèxic) i altres tres tindran espai propi. Esta fira és considerada com la major trobada editorial en llengua espanyola i una dels més rellevants de l’àmbit internacional. Esta presència serà posible gràcies a la col·laboració entre la Generalitat i l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV). Esta representació situa la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara entre les principals accions de projecció exterior del sector editorial valencià, juntament amb altres trobades professionals de referència com LIBER, Frankfurt, Angulema o Bolonya.
La secretària autonòmica de Cultura, Marta Alonso, i el director general de Cultura, Ignacio Prieto, han mantingut una reunió de treball amb el president de l’associació, Pedro F. Medina, i el seu secretari tècnic, Marc Senabre, per a consolidar la presència del sector editorial valencià en la cita que se celebrarà del 28 de novembre al 6 de desembre.
Projecció internacional
La col·laboració entre la Conselleria de Cultura i l’Associació d’Editorials del País Valencià permetrà coordinar la presència de les editorials valencianes, optimitzar els recursos destinats a la fira i presentar una imatge unitària de l’edició valenciana en un mercat estratègic clau per a la comercialització internacional del llibre i la negociació de drets editorials.
La Fira Internacional del Llibre de Guadalajara reunix anualment milers de professionals del sector, entre editorials, distribuïdors, agents literaris i institucions culturals de tot l’àmbit iberoamericà. La seua dimensió professional afavorix l’establiment de contactes comercials i l’obertura de noves oportunitats per a les empreses editorials.
Durant la reunió, Marta Alonso ha assenyalat que el sector editorial constituïx “una de les principals indústries culturals de la Comunitat Valenciana i representa un actiu estratègic per a la difusió de la nostra cultura, la nostra creativitat i el nostre patrimoni intel·lectual més enllà de les nostres fronteres”. Així mateix, ha indicat que la internacionalització de les editorials valencianes és una línia d’actuació prioritària per a afavorir la seua competitivitat i facilitar l’arribada del talent creatiu valencià a nous lectors.
La col·laboració amb l’AEPV permetrà articular “una participació coordinada, representativa i eficaç en una fira que constituïx un referent per a l’edició en espanyol i una plataforma de gran rellevància per a visibilitzar la diversitat i fortalesa del sector editorial valencià”.
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