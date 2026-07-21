València acoge la 48ª edición de Ensems, un festival que reivindica la escucha activa y consciente

‘Ensems’, festival decano de la música contemporánea en España, celebrará su 48ª edición del 17 al 27 de septiembre con una programación integrada por catorce conciertos, encuentros de composición y actividades paralelas en diferentes espacios de València.

La propuesta artística de 2026 propone un giro conceptual que interpela directamente a las condiciones de escucha del presente. Frente a la creciente hegemonía de las plataformas digitales y los modelos de consumo inmediato, ‘Ensems’ plantea una reflexión crítica sobre la progresiva transformación de la música en un objeto de consumo rápido. En este sentido, la programación se construye como un dispositivo de resistencia estética. A través de conciertos de carácter minimalista, el festival reivindica la escucha como práctica activa y consciente.

Presentación del festival / Levante-EMV

El acto de presentación del certamen, celebrado en el Centre del Carme, ha contado con la participación de la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso; la directora adjunta de Música y Cultura Popular del IVC, Beatriz Traver; y el gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda.

El festival volverá a contar con la colaboración del Palau de les Arts y el Palau de la Música, que en esta ocasión acogerán la mayor parte de los conciertos. Además, el programa de actividades paralelas se desarrollará en otras localizaciones de la ciudad, como el Centre del Carme, el Museu de Belles Arts y la Universitat Politècnica de València, así como una actuación en CentroCentro (Madrid).

Marta Alonso ha señalado que ‘Ensems’ ha contribuido durante casi cinco décadas a situar a València como uno de los referentes de la música contemporánea, además de consolidarse como un espacio para la creación, la innovación y el encuentro entre artistas y público.

“Desde la Generalitat entendemos la cultura como un bien público, un espacio de encuentro, de pensamiento y de innovación, por lo que Ensems supone un espacio óptimo para reivindicar todos estos valores”, ha añadido.

Marta Alonso y Beatriz Traver / Levante-EMV

Por su parte, Beatriz Traver ha explicado que esta edición invita al espectador “a detenerse, habitar el sonido y reconstruir una relación más densa y significativa con el hecho musical”. Este planteamiento conecta con una tradición compositiva que ha explorado los límites de la percepción y la temporalidad, “en la que el silencio, la repetición y la microvariación adquieren un papel estructural”, ha afirmado.

La programación

La 48ª edición de ‘Ensems’ comenzará el 17 de septiembre en el Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts con la ópera ‘Estètica i massacre’, una producción del Gran Teatre del Liceu con dirección musical de Carles Prat y dirección escénica de Oriol Pla, que volverá a representarse el día 18.

El 19 de septiembre, el Teatre Martín i Soler acogerá el concierto ‘Inside Glass’, a cargo del pianista Rubén Talón, que propone un recorrido por algunas de las obras para piano más representativas del compositor Philip Glass.

El 20 de septiembre, el Aula Magistral del Palau de les Arts albergará el espectáculo ‘Amfibia’, una ‘performance’ en dos actos a cargo de Argo Kollektiv que incluye el estreno absoluto de la obra de nueva creación de la compositora Esther Pérez, realizada por encargo del Institut Valencià de Cultura.

Ese mismo día, el Quinteto Cuesta interpretará en el Teatre Martín i Soler ‘Serialismos’, un recorrido por algunos de los hitos del repertorio para viento de los siglos XX y XXI.

La jornada del 21 de septiembre estará dedicada a ‘Vexations’, de Erik Satie, una de las piezas más enigmáticas de la historia de la música, en los jardines de la Facultat de Belles Arts del campus de la Universitat Politècnica de València. La propuesta, a cargo de SoXXI y Soundcool, tendrá una duración de doce horas.

El 22 de septiembre, ‘Einstein on the Beach’, de Philip Glass, protagonizará la propuesta de Ictus Ensemble y Collegium Vocale Gent en el Teatre Martín i Soler de les Arts.

El 23 de septiembre, el Centre del Carme acogerá un ejercicio de composición expandida en torno al pensamiento del compositor estadounidense Morton Feldman, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, a cargo de A/B Ensemble.

Las propuestas sinfónicas del festival llegarán los días 24 y 25 de septiembre al Palau de la Música. La primera correrá a cargo de la Banda Simfònica Municipal de València, con Adolfo Bueso al piano y bajo la dirección de Cristóbal Soler. La segunda estará protagonizada por la Orquestra de València, dirigida por Josep Planells y con Ausiàs Parejo a la guitarra. Además, el 24 de septiembre se celebrará en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de València una nueva edición de ‘Ensems Lab’, el laboratorio internacional de experimentación sonora, impulsado por el programa Erasmus+.

Por primera vez, el festival tendrá una actividad fuera del territorio valenciano, con el concierto ‘Rage Thrombones’ de Weston Olenki y Mattie Barbier el 25 de septiembre en el Vang CentroCentro de Madrid.

La clausura tendrá lugar el 26 de septiembre en la plaza de Viriat de València con la participación del alumnado de los conservatorios superiores de València y Castellón y la representación de ‘Topografies sonores’, que integra la vanguardia de la creación sonora y el arte digital, hibridando la investigación acústica, el diseño de ‘software’ y la experimentación transdisciplinar. A continuación, se celebrará en el mismo espacio la fiesta de cierre del festival.

La última jornada, el 27 de septiembre, incluirá la interpretación de ‘Músicas habladas’, de John Cage, en el Centre del Carme, a cargo de Klang Company. Ese mismo día, el Aula Magistral de les Arts reunirá a tres voces fundamentales de la creación musical polaca contemporánea en un programa interpretado por el conjunto Spółdzielnia Muzyczna, una de las formaciones más destacadas en el ámbito de la música de nueva creación. Para concluir la programación, el Teatre Martín i Soler acogerá el programa que celebra el centenario de Morton Feldman, a cargo del Grupo Enigma, grupo residente del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

Además, ‘Ensems’ celebrará una nueva edición de los consolidados ‘Encuentros de composición’, que este año se desarrollarán en dos jornadas: la primera, el 22 de septiembre en el Palau de les Arts, con Mauricio Sotelo, Pablo Carrascosa y Mario Torres; y la segunda, el 26 de septiembre en la sede del Institut Valencià de Cultura, con Agata Zubel, Esther Pérez y Nieves Pascual.

La imagen gráfica de esta edición, que reinterpreta una partitura de música contemporánea, ha sido elaborada por el diseñador valenciano Ibán Ramón.