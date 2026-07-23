Consuelo Císcar y Yoko Ono, juntas en Portugal

Consuelo Císcar y Yoko Ono han acabado juntas en Portugal. No consta que hayan compartido de momento mesa, paseo por la costa ni conversación sobre los Beatles, pero sí participarán en la primera edición de la Bienal del Agua "Las Huellas del Agua", inaugurada en Cascais.

La muestra, abierta desde el 16 de julio hasta el 6 de septiembre, está dirigida por Císcar, esposa del exconseller Rafael Blasco y exdirectora del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM). Bajo su dirección, la bienal reúne a más de 90 creadores procedentes de distintos países para reflexionar sobre la preservación del agua y la crisis hídrica.

Entre los participantes figura Yoko Ono, artista japonesa y viuda de John Lennon, acompañada por nombres de peso como Marina Abramović, William Kentridge, Robert Longo, Joana Vasconcelos, Thomas Ruff, Roni Horn, Regina José Galindo, Peter Halley y Zhang Huan.

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La iniciativa ha sido impulsada conjuntamente por Císcar y la empresa Oliver Water y combina exposiciones, actividades académicas y encuentros entre artistas, investigadores y activistas. La programación se reparte por distintos espacios de Cascais y Estoril, entre ellos la Casa de las Historias Paula Rego, el Centro Cultural de Cascais y la Universidad NOVA.