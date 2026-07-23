'Musiques valencianes' se celebrará en febrero en Les Arts

Les Arts celebrará durante el mes de febrero de 2027 una nueva edición del ciclo 'Músiques Valencianes', una mirada poliédrica sobre los sonidos, grupos y solistas más relevantes de la escena autonómica. El cartel incluye artistas valencianos de diferentes generaciones y un repertorio que abarca desde el folk a la canción de autor, pasando por el indie mestizo y la electrónica.

El Teatro Martín y Soler de Les Arts se abrirá a la diversidad y riqueza del tejido musical de la Comunitat Valenciana con cuatro conciertos programados los días 5, 6, 13 y 14 de febrero, todos a las 19:30 horas.

El ciclo empezará el 5 de febrero con la actuación doble de Sons d'Embat y Maria Fabuel. La formación de Ontinyent reinterpreta las canciones de raíz y la tradición musical con arreglos inspirados en las melodías populares de la Península Ibérica y el Mediterráneo. Liderada por Pau Barberà, Sons d'Embat presentará en Les Arts su próximo trabajo discográfico, que verá la luz este septiembre.

Musiques valencianes se celebrará en febrero / Levante-EMV

Por su parte, la cantautora y percusionista Maria Faubel interpretará Miralls , su tercer disco, una mirada crítica e introspectiva sobre el colectivo, en el que entrelaza al personal y al social, con temas que abordan sus vivencias personales y la actualidad que le rodea.

El 6 de febrero, Les Arts recibirá AnimalPersona, proyecto liderado por Carles Chiner, quien lideró el grupo Gener durante siete años, uno de los más premiados y aplaudidos del circuito. Junto con dos exmiembros de la banda valenciana, Enric Alepuz (batería) y Vicent Todolí (teclados) además de Carlos Soler (bajo) y Samuel Reina (guitarra), presentará Bestiari , una mezcla de soul , blues , pop, psicodelia, synth pop y folk contemporáneo.

La sesión del 13 de febrero estará protagonizada por Alejandro y María Laura, dúo formado por Alejandro Rivas y María Laura Bustamante. Establecidos en Paiporta, cultivan un repertorio ligado al indie folk y la canción de autor. Entre sus trabajos más recientes figura Dos hemisferios , nominado a los Latin Grammy 2025 en la categoría de mejor álbum cantautor.

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El ciclo concluirá el 14 de febrero con la actuación del cantautor de Xàtiva Feliu Ventura, que presentará el disco Todo lo que hemos ganado perdiendo. En este proyecto, Ventura combina la mirada crítica con una sonoridad renovada, en la que el pop folk se funde con nuevas texturas electrónicas.