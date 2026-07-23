Samuel Navalón se recupera de un coágulo en el pulmón: "Ojalá volver pronto a vestirme de luces"

Samuel Navalón se recupera entre su domicilio familiar de Ayora y la cercana finca de Nazario Ibáñez de un coágulo de sangre en el pulmón producido tras una escalofriante cogida a la altura del pecho en la plaza de toros de Santander este lunes frente a un toro de La Quinta, horas después de haber salido triunfador de la Feria de Julio de València tras conquistar una nueva puerta grande.

Tras pasear una oreja con fuerte petición de la segunda en ese sexto de la tarde, pasó a la enfermería por su propio pie y, según informó el doctor Daniel Casanova, se confirmó que el joven torero de Ayora presentaba un traumatismo toracoabdominal. Tras administrarle un analgésico, fue trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde se le practicó un TAC que también confirmó un "considerable" coágulo en el pulmón derecho, según las palabras del propio Navalón.

15 días en reposo

Los plazos de recuperación son de 15 días en reposo absoluto, pero las inteciones del mismo torero valenciano son claras: "Ojalá volver pronto a vestirme de luces. Toreo la semana que viene en Saint Vicent de Tyrosse (Francia) y, si Dios quiere, allí estaré", anuncia. El cartel es con el hierro francés de Pagès-Mailhan junto a Álvaro Lorenzo y Carlos Olsina.

Un gran natural de Samule Navalón en Santander al tercer toro de La Quinta / Levante EMV

Navalón sufrió un fuerte impacto en el pecho durante la lidia del sexto toro de La Quinta, que le provocó una hemorragia interna entre las costillas y el pulmón. Pero, dolorido y visiblemente conmocionado, regresó a la cara del animal en una extraordinaria demostración de raza para dejar una estocada certera al primer intento.

Una actuación de enorme mérito frente a un toro que también durante la lidia puso en serios apuros a Curro Javier. Ahora siente dolor en la zona y una fuerte opresión al respirar, moverse o levantar el brazo derecho. Aun así, no ha dejado de coger la muleta y sentir los traslos de torear en sus manos.

"Mi cuerpo va a agradecer este descanso porque, según los médicos, el coágulo tardará tiempo en absorberse y debo cumplir con el reposo", señala.

El cirujano Pascual González Masegosa revisa la evolución de su salud: "Ayer me hizo una radiografía en el tórax y seguirá controlando la evolución del coágulo, que por ahora está siendo favorable".

"Sensación gratificante"

Pese a que la presidencia no le concedió la puerta grande en Santander, Navalón asegura que, por encima de los trofeos, "la sensación fue muy gratificante". "Ese toro que me cogió no lo puso nada fácil, pero la faena tuvo intensidad y ligazón. La tarde de Santander va a ser una de las más bonitas del año, con un primer toro al que pude torear muy a gusto", añade.

Samuel Navalón conquista su segunda puerta grande consecutiva en Valencia durante la Feria de Julio / Miguel Angel Montesinos / Miguel Ángel Montesinos

Sobre la dimensión ofrecida tanto en la Feria de Julio como en Santander, el joven torero de Ayora subraya la importancia de ambas citas en su temporada: "Eran dos tardes cruciales para mí y traté de entregarme al cien por cien, con mucho compromiso y buscando que las cosas salieran por lo civil o por lo criminal".

También asegura que esas actuaciones le han aportado "mucha seguridad y confianza para afrontar todo lo que venga", concluye. Tras Saint Vicent de Tyrosse (Francia), en el agosto de Navalón también aparecen fechas en el Burgo de Osma (Soria) y Ciudad Real, entre otras. En el horizonte, el 5 de septiembre en Utiel o en la Feria de Albacete junto a Andrés Roca Rey el 11 de septiembre.