"Santa Teresa" de Jorge Coll triunfa en Bolonia

El valenciano Jorge Coll sigue acumulando triunfos, tras ser galardonado el pasado 19 de junio con el primer puesto en el IV Premio Internacional de Composición Darcos, celebrado en Portugal, ahora ha obtenido el primer premio en el XXXII Concurso Internacional de Composición "2 Agosto" de Bolonia. Su obra, "Exclamación de Santa Teresa", ha sido elegida por el jurado como la mejor de la actual edición, dedicada a composiciones musicales escritas para soprano, coro y orquesta.

La obra se estrenará durante una ceremonia conmemorativa en la que se hará entrega de los premios y que, como el propio nombre del concurso indica, se celebrará el 2 de agosto en la Piazza Maggiore de Bolonia con la interpretación de la Orquesta y Coro del Teatro Comunale di Bologna (FTCB), bajo la batuta de Marco Angius. La actuación será retransmitida en directo por RadioTre y grabada para su emisión en diferido por Rai5, ambos canales de contenido cultural de la radiotelevisión pública italiana.

En su obra, Coll se basa en los textos de una de las máximas figuras espirituales de la historia: Santa Teresa de Jesús (1515-1582). A través de las letras y la música, el autor busca transmitir el carácter místico de la oración gracias a los recursos que ofrece la partitura para soprano, coro y orquesta.

Jorge Coll ya fue galordonado en Portugal el pasado 19 de junio / Asociación Cultural El Olmo

El origen de este concurso se remonta a 1994, por la Asociación de familiares de las víctimas de la masacre de la Estación de Bolonia del 2 de agosto de 1980, con el fin de “responder” al peor atentado terrorista cometido en Italia desde la Segunda Guerra Mundia y lanzar al mundo “un mensaje de paz, tolerancia y solidaridad”. Tres décadas después, más de 3.000 autores de 35 nacionalidades distintas han competido en sus diferentes ediciones.

En sesta edición, el tribunal lo ha presidido Nicola Campogrande, quien estaba acompañado de David del Puerto, Zahia Ziouani, Petra Grassi y Shen Ye como miembros del jurado. Del mismo modo, la ceremonia conmemorativa contará con la dirección orquestal de Marco Angius y coral de Claudio Marino Moretti.

Jorge Coll también está de estreno, puesto que el 17 de julio, lanzó una nueva pieza, ‘Lamento dal mare’, en el marco del 52 Festival della Valle d’Itria, en Apulia, Italia. La obra, escrita para orquesta de cuerda, será interpretada por la Orchestra della Magna Grecia bajo la dirección de Giovanni Pelliccia y como parte del Concerto dello Spirito. Empositor valenciano también estrenó recientemente ‘Preludio su un lamento’, escrito para viola sola. La obra fue incluida en el ciclo de conciertos Assoli de la Accademia Filarmonica Romana, e interpretada por el violista Matteo Rocchi el pasado 7 de mayo.

Su obra se basa en los textos de Santa Teresa de Jesús / Asociación Cultural El Olmo

Una larga trayectoria

Coll inició sus estudios musicales de saxofón y piano en el Conservatorio Profesional de Música "Mestre Molins" de Quart de Poblet, donde obtuvo el Premio Fin de Grado en la especialidad de Fundamentos de Composición. Continuó su formación en el Conservatorio Superior de Música ‘Joaquín Rodrigo’ de Valencia, donde se tituló en Composición tras cursar el Grado Superior y desde 2024 estudia el Máster de Composición en el Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

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Su actividad compositiva incluye desde composiciones para orquesta o grupos de cámara hasta obras para banda ligadas a la música festera. Ha recibido encargos de diversas instituciones a nivel internacional, como la Accademia Filarmonica Romana o el Festival della Valle d’Itria. Además, ha ganado varios certámenes de composición, como el Concurso Internacional de Composición de San Antonio de Requena, o el Prémio Internacional de Composição Darcos (Portugal), obtenido el pasado 19 de junio. El Concurso Internacional de Composición "2 Agosto" de Bolonia, fallado el pasado 11 de junio, amplía ahora su palmarés.