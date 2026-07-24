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MÚSICA - FÚTBOL

Kase.O responde a Borja Iglesias por rapear su canción en la celebración del Mundial de Fútbol

El rapero responde al futbolista del Celta de Vigo tras versionar uno de sus temas en la celebración de la victoria mundialista española

Borja Iglesias y Kase.O.

Borja Iglesias y Kase.O. / RFEF - Cedida

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Xabier Sanmartín

Santiago

Kase.O ha respondido a Borja Iglesias tras rapear su canción en la celebración del Mundial del Futbol ganado por España, donde el futbolista compostelano entonó "Cantando", tema de Violadores del Verso, el grupo al que pertenece el músico aragonés.

Kase.O ha respondido así desde sus redes sociales al jugador santiagués: "Borja Iglesias dice que mis canciones le ayudaron a construir su personalidad, a ser crítico con la sociedad y que le dieron valor para luchar contra la intolerancia y la desigualdad y a hacer un poco mejor este mundo, pero hoy es él quien me inspira a mí y a otros muchos", señala el rapero.

"Borja Iglesias dice que mis canciones le ayudaron a construir su personalidad, a ser crítico con la sociedad y que le dieron valor para luchar contra la intolerancia y la desigualdad y a hacer un poco mejor este mundo, pero hoy es él quien me inspira a mí y a otros muchos"

Kase.O

— Músico

No quedarse callado ante las injusticias

Además indica Kase.O en su post: "(Borja Iglesias) Nos recuerda que no hay que quedarse callado ante las injusticias y es un gran ejemplo para los niños. Un tipazo. Dentro y fuera del campo", asegura en sus redes sociales al tiempo que agradece la complicidad del jugador gallego: "Gracias por el momentazo del lunes, fue muy emocionante para mi y mi pequeña familia. Siempre a tu lado querido hermano", concluye en alusión a ese guiño a su música que hizo el futbolista compostelano durante la celebración de la selección española de fútbol en Cibeles la noche del pasado lunes.

A todo esto el rapero aragonés Kase.O, integrante del grupo Violadores del Verso, pero con carrera paralela propia, abre la gira "Camisa de Fuerza", dará un concierto el sábado 16 de enero de 2027 en el Coliseum de A Coruña, y queda saber si Borja Iglesias aparecerá como invitado ya que el Celta juega en casa la noche anterior.

Gran eco en redes y Fiestas del Apóstol

En X, Kase.O tiene 206.000 followers e Iglesias 208.000, en Instagram 829.000 el primero y 876.000 el segundo. El futbolista compostelano, delantero del Celta de Vigo, fue invitado por el músico maño en la edición del O Son do Camiño 2022 celebrada en el Monte do Gozo.

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Durante la pasada semana, muchas personas solicitaron en redes sociales que Borja Iglesias fuese el pregonero de las Fiestas del Apóstol de 2026 , papel otorgado finalmente a Ghaleb Jaber Ibrahim, aplaudido durante este miércoles al poner en marcha los festejos desde la balconada de Raxoi ante más de medio millar de persomas.

Fuente: El Correo Gallego

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