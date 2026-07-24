Libros sobre Nolan y proyecciones en 70 mm: así vive València el fenómeno de la "Odisea"

Christopher Nolan ha vuelto a convertir el estreno de una película en algo más que una película. "La Odisea", su adaptación del poema épico de Homero, ha llegado acompañada de una expectación que desborda la conversación habitual sobre taquilla, reparto o críticas. La discusión gira también alrededor de la relación entre cine y literatura, de cómo debe verse el filme e incluso de qué significa acudir hoy a una sala. En València, el fenómeno ha encontrado una expresión propia: los cines ABC Park han recuperado un proyector analógico de 70 milímetros para acercar cada pase a las intenciones del director y a celebrar la experiencia cinematográfica.

En solo seis sesiones, cerca de 1.500 espectadores han pasado ya por la sala. Algunos días, ese único pase ha llegado a representar una cuarta parte de la recaudación total del cine. “El público valenciano ha entendido que es algo extraordinario”, explica Yuri Aguilar, de Aguilar Cinema, la empresa que ha impulsado el proyecto junto a la familia Pechuán, propietaria de los ABC. La respuesta ha provocado un efecto llamada y, en palabras de Aguilar, “un fenómeno dentro del propio fenómeno de ‘La Odisea’”.

Christopher Nolan durante el rodaje de "La Odisea". / Universal

El tiempo según Nolan

La dimensión del estreno confirma la posición singular que Nolan ocupa en el cine contemporáneo. El periodista valenciano Pau Gómez acaba de publicar "Nolan. La épica del tiempo", un libro que repasa la filmografía del director de “La Odisea” para discernir porqué, a su juicio, el británico se encuentra en una categoría difícilmente comparable a la de otros cineastas. “Es capaz de hacer un cine de autor absolutamente definido, con temas que siempre se repiten, y a la vez llevar a la gente a los cines en masa y revolucionar toda la parte técnica”, sostiene.

Gómez, que ha visto la película dos veces desde su estreno el pasado 17 de julio, considera que “La Odisea” funciona como una síntesis de toda la filmografía de Nolan. En ella convergen la manipulación temporal, el antihéroe atormentado, la dualidad y la búsqueda de la identidad. “Es como la película definitiva que tenía que hacer tarde o temprano”, resume. No sabe si es la mejor de su carrera, pero sí cree que está muy cerca y que supone “un antes y un después” en la forma de interpretar el cine.

Tal como cuenta Gómez en su libro, el vínculo de Nolan con Homero no es circunstancial. Hace más de dos décadas estuvo cerca de dirigir "Troya’ y desde entonces se interesó por un relato que encaja con sus obsesiones. "La Odisea" es la historia de un hombre que intenta volver a casa, y el regreso al hogar atraviesa buena parte de la filmografía de Nolan. Está en "Interstellar", en "Origen" y en "Dunkerque". Sus protagonistas avanzan por mundos hostiles, atrapados entre el tiempo, la culpa y la necesidad de recuperar aquello que han perdido.

Un mito en presente

La adaptación que ha llegado ahora los cines no se limita a ilustrar el poema épico de Homero. Nolan utiliza el mito para hablar del presente. “Coge conceptos clásicos y los actualiza para dialogar con el presente de manera increíble”, afirma Gómez. La aventura exterior de Ulises es también un recorrido por la identidad, la venganza, la soledad y la espiritualidad. Es una epopeya gigantesca, pero también una película íntima. “Es un transatlántico gigantesco y monstruoso que está lleno de alma”, afirma.

Esa profundidad inesperada ayuda a explicar la reacción del público. Según el periodista, parte de los espectadores llega esperando una nueva "Troya" o incluso algo cercano a "Gladiator", pero se encuentra con una propuesta distinta. Gómez habla de un “shock” que hace que la película permanezca en la cabeza. Incluso la campaña previa de ataques en redes por decisiones de reparto ha perdido fuerza con el estreno. “El fenómeno ha silenciado a los haters y ha puesto en valor el arte de la película”, señala.

"La Odisea" de Christopher Nolan. / Universal

El "Rolls" de los proyectores

Si "La Odisea" habla del regreso al hogar, su estreno propone el retorno del público a la sala y el del cine a su naturaleza material. Nolan, recuerda Pau Gómez, ha defendido siempre que el streaming y las salas pueden convivir, pero también que una película necesita una primera vida en el cine. El director ha rodado la película íntegramente en IMAX y ha empleado alrededor de 600 kilómetros de película física. Solo unas 40 salas en el mundo pueden proyectarla en IMAX de 70 milímetros y 15 perforaciones. La más cercana para el público español se encuentra en Montpellier.

Los ABC Park no disponen de ese sistema, pero sí forman parte de la reducida red de cines que exhiben una copia analógica en 70 milímetros estándar, con cinco perforaciones. Para hacerlo posible, Aguilar Cinema y los ABC empezaron a trabajar un año antes del estreno. La primera reunión se celebró en julio de 2025 y el resultado fue la instalación de un Cinemecánica Victoria 8 de 35/70 milímetros, un modelo italiano de finales de los setenta o principios de los ochenta calificado por Yuri Aguilar como “el Rolls-Royce de los proyectores”. El montaje combina tres tecnologías: el proyector analógico reproduce la imagen, un decodificador DTS de 2009 se ocupa del sonido y el proyector láser 4K se utiliza para colocar los subtítulos.

Visitas a la cabina

“No hay píxeles”, destaca Aguilar. Frente a los cerca de 27 millones de colores del digital, la imagen fotoquímica alcanza, según explica, una gama superior al billón. Más allá de la cifra, defiende una textura orgánica y una relación con la imagen que remiten al cine como objeto físico. Para él, el sector atraviesa “la etapa del vinilo del cine”: tecnologías que parecían condenadas a desaparecer regresan no solo como nostalgia, sino como una forma de calidad y diferenciación.

Cada pase se plantea como un evento. Aguilar realiza una introducción técnica, se proyecta un pequeño documental sobre la instalación de la máquina y los espectadores reciben una entrada de cartón a todo color. Al terminar, muchos hacen cola para entrar en la cabina y fotografiar el proyector. El dispositivo técnico deja de ser invisible y pasa a formar parte del espectáculo.

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La recuperación no terminará con "La Odisea". El proyector se quedará instalado y los responsables ya trabajan para traer "Tenet", también de Nolan, en 70 milímetros, además de rescatar clásicos como ‘2001: Una odisea del espacio’, ‘Centauros del desierto’ o ‘Lawrence de Arabia’. Lo que parecía una operación excepcional puede abrir una vía estable para exhibir determinadas películas sin intermediación digital.