Los festivales de música electrónica, el legado de la Ruta

València siempre ha rendido culto a la música electrónica. Fue en los 80 cuando empezó todo, junto a La Ruta del Bakalao y el conocido movimiento 'clubbing', que hizo famosa a València por sus fiestas que llegaban a durar días. Los sonidos llegaban de todas partes de Europa, principalmente Alemania y Reino Unido, y fueron las discotecas de las afueras de la ciudad como Barraca o Chocolate las que se decidieron a empezar a poner los sonidos sintetizados y la electrónica de vanguardia por delante de la música 'pop' de la época. Una apuesta que triunfó, muestra de ello es la todavía vigencia de la música electrónica dentro de las discotecas y la aparición de festivales de forma masiva dentro de la ciudad.

El fenómeno se ha expandido a nivel nacional. Medusa, Row, Aquasella, Sónar o Monegros son algunos de los festivales españoles que comparten la misma pasión, la música electrónica. Unos duran más días, otros menos, los hay que se centran más en el Hard Techno, los que prefieren estilos más suaves o comerciales, pero los sonidos artificiales y el buen ambiente que se aprecia en estas fiestas, según muchos mejor que en las fiestas y festivales de estilos como el reggaeton, son los puntos comunes que los unen a todos.

Último día del Medusa Festival en Cullera de 2025 / Redacción Levante-EMV

El aumento de festivales de "techno"

No se puede hablar de los festivales valencianos de música electrónica sin hablar del Medusa. Desde su nacimiento en 2014, el festival se ha convertido en un lugar de peregrinaje casi obligatorio para los amantes de la música sintetizada. Con el EDM como género principal, ha contado a lo largo de los años con artistas de renombre internaciona como David Guetta, Carl Cox, Dimitri Vegas o Paco Osuna, siendo uno de los pioneros en centrarse en este estilo musical. Con el paso del tiempo se ha consolidado como uno de los mejores festivales de España, que va a contar con 7 escenarios en esta próxima edición.

El éxito del Medusa se contagió dentro del mundo festivalero. Muchos se quisieron sumar al fenómeno que había logrado, y así lo hicieron. Uno de los casos es el Peligrofest, un festival de música electrónica, basado en el EDM y en el house principalmente, que tendrá lugar en el Estadi Ciutat de Valencia el próximo sábado 25 de julio. Fue anunciado a finales de 2025 y será el primer año en el que tenga lugar. Una declaración de intenciones de querer aumentar el panorama musical electrónico en València, ya que su primer anuncio fue Martin Garrix, uno de los mejores DJs del mundo que cuenta con experiencia en festivales de la talla de Tomorrowland. Un festival que completa su cartelera de un solo día con Korolova y Marshmello, situando a València en el nivel más alto en lo que a festivales se refiere.

No es el único caso. La aparición de festivales de EDM, techno, groove o cualquiera de las variantes de la música electrónica se han multiplicado en los últimos años. Solid Grooves, enfocado más a un sonido 'house', tendrá lugar el 11 de julio en la Marina Sur y contará con DJs como Pawsa o Michael Bibi y un show mucho más tranquilo de lo que acostumbra el 'techno'. Festivales como ElRowXXL, Love the 90s o el Basto son más festivales que se han realizado recientemente en València. Un fenómeno capaz de demostrar que la música electrónica no es solo cosa del pasado.

La electrónica en València

La 'Ruta Destroy' fue la que lo empezó todo. La fiesta maratoniana, que comenzaba el viernes por la noche y terminaba el lunes de madrugada, recorría discotecas como ACTV, Spook o Puzzle de forma casi religiosa. Fran Lenaers fue el máximo referente dentro de la industria. El DJ residente de Spook Factory fue el primero en combinar mezclas electrónicas con guitarras y tambores, combinando varias canciones al mismo ritmo de forma constante, siendo capaz de encajar a la perfección la batería de un tema rock sobre la base electrónica y sintética de otra canción.

A principios de los 90, con el encarecimiento de la importación de la música europea, los DJs valencianos tomaron la decisión de empezar a producir sus propios temas, creando lo que ahora se conoce como 'el sonido de València'. Chimo Bayo, 'Nexus', Jose Conca, Jesús Brisa... y una larga lista de DJs internacionalizaron música creada en València y que vendieron copias en Japón, Alemania, Israel o Sudamérica. Temas como 'Así me gusta a mi' de Chimo Bayo, 'Es imposible, no puede ser' de Megabeat o 'Atlantis' de Netherworld se convirtieron en himnos de discotecas como Spook, Chocolate o Arsenal, formando parte de la cultura valenciana que ha llegado hasta el día de hoy, pese a que hubo un tiempo en el que la música electrónica paso a un segundo plano.

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Actuacion de Chimo Bayo en plaza Fadrell de Castelló durante la Magdalena de 2025 / Toni Losas

Ahora, con la aparición nuevamente de festivales como el Medusa, el Peligrofest o el Row, la reapertura de las discotecas más míticas de la ruta y la nueva popularización de un estilo de música hecho de forma sintética gracias a DJs como David Guetta o Martin Garrix, la música electrónica vuelve a sonar en cada esquina de València cada noche. Un fenómeno social que parecía haber muerto, pero que está volviendo a nacer con más fuerza que nunca. DJs como Chimo Bayo o Fran Lenaers plantaron una semilla que vuelve a germinar más de 30 años después de que se pusiera fin a la ruta.