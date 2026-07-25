Música
Horarios del festival Zevra del sábado 25 de julio: Ozuna, Saiko, Omar Montes, La La Love You y todos los conciertos por escenarios
La quinta edición del Zevra Festival continúa en Cullera con una jornada repleta de actuaciones que se extenderán hasta el amanecer
El Zevra Festival 2026 afronta este sábado 25 de julio una de las jornadas más potentes de su quinta edición en la playa de Cullera. El cartel reúne a grandes nombres de la música urbana, el pop y la electrónica, con Ozuna, Saiko, Omar Montes, La La Love You, Ovy On The Drums y Luar La L como algunos de los principales reclamos de un día que se prolongará hasta las 6:00 de la madrugada.
El festival ha superado ya su primera jornada en esta edición de 2026. El viernes abrió sus puertas con JC Reyes como cabeza de cartel, uno de los artistas urbanos con mayor proyección nacional gracias a la mezcla de trap, reguetón y flamenco, además del debut en Zevra de Leire Martínez, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh.
Si vas a asistir hoy al festival, estos son los horarios completos del sábado 25 de julio, organizados por escenarios. Las puertas se abrirán a las 18 horas aunque desde las 17 horas se podrá disfrutar de algunas actuaciones en distintos puntos del recinto.
Horarios del escenario Negrita Stage
19:00 - 20:00 | J.Beren
20:00 - 21:00 | Omar Montes
22:00 - 23:00 | La La Love You
23:50 | Show Ceremony
00:00 - 01:00 | Ozuna
02:00 - 03:00 | Saiko
04:00 - 05:00 | Ovy On The Drums
05:00 - 06:00 | Alvama Ice
Horarios del Cutty Sark Stage
21:00 - 22:00 | Samuraï
23:00 - 00:00 | Camin
01:00 - 02:00 | Lorna
03:00 - 04:00 | Luar La L
Horarios del Arcade Land by Vibra Mahou
21:00 - 22:00 | Xiyo y Fernándezz
23:00 - 00:00 | Mónica Mara
01:00 - 02:00 | Space Elephants
03:00 - 04:00 | Funzo
Horarios del Beyond by Pepsi
17:00 - 19:00 | Helen Krhu
19:00 - 20:00 | Zafiro
20:00 - 21:00 | DJ Noex
21:00 - 22:00 | Mike & Adrian Denniz
22:00 - 23:00 | R.Flow
23:00 - 00:00 | J.Beren
00:00 - 01:00 | Sweet Suárez
01:00 - 02:00 | Juanjo García B2B Iván Ortiz
02:00 - 03:00 | Darío Huerta
03:00 - 04:00 | Cande Gariso
04:00 - 05:00 | Albert González
Horarios del Dharma Cutty Sark
19:00 - 21:00 | VX3
21:00 - 23:00 | Lucía Reina
23:00 - 00:00 | Selecta
00:00 - 01:00 | D Basto
01:00 - 02:00 | Gea
02:00 - 04:00 | Brenda Serna
04:00 - 05:00 | Parkineos
Horarios de The Club by Vértigo
17:00 - 20:00 | Mareels
20:00 - 23:00 | Paula Fields
23:00 - 01:00 | Xune
01:00 - 03:00 | Fran Hernández
03:00 - 05:00 | Paskman
Horarios de The Church Club
22:00 - 04:00 | DJs Comunidad Zevra
Apertura de puertas
La organización abrirá las puertas de los diferentes escenarios a partir de las 18:00 horas, aunque algunas actuaciones comenzarán desde las 17:00 en determinados espacios del recinto.
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