Horarios del festival Zevra del sábado 25 de julio: Ozuna, Saiko, Omar Montes, La La Love You y todos los conciertos por escenarios

El Zevra Festival 2026 afronta este sábado 25 de julio una de las jornadas más potentes de su quinta edición en la playa de Cullera. El cartel reúne a grandes nombres de la música urbana, el pop y la electrónica, con Ozuna, Saiko, Omar Montes, La La Love You, Ovy On The Drums y Luar La L como algunos de los principales reclamos de un día que se prolongará hasta las 6:00 de la madrugada.

El festival ha superado ya su primera jornada en esta edición de 2026. El viernes abrió sus puertas con JC Reyes como cabeza de cartel, uno de los artistas urbanos con mayor proyección nacional gracias a la mezcla de trap, reguetón y flamenco, además del debut en Zevra de Leire Martínez, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh.

Si vas a asistir hoy al festival, estos son los horarios completos del sábado 25 de julio, organizados por escenarios. Las puertas se abrirán a las 18 horas aunque desde las 17 horas se podrá disfrutar de algunas actuaciones en distintos puntos del recinto.

Horarios del escenario Negrita Stage

19:00 - 20:00 | J.Beren

20:00 - 21:00 | Omar Montes

22:00 - 23:00 | La La Love You

23:50 | Show Ceremony

00:00 - 01:00 | Ozuna

02:00 - 03:00 | Saiko

04:00 - 05:00 | Ovy On The Drums

05:00 - 06:00 | Alvama Ice

Horarios del Cutty Sark Stage

21:00 - 22:00 | Samuraï

23:00 - 00:00 | Camin

01:00 - 02:00 | Lorna

03:00 - 04:00 | Luar La L

Horarios del Arcade Land by Vibra Mahou

21:00 - 22:00 | Xiyo y Fernándezz

23:00 - 00:00 | Mónica Mara

01:00 - 02:00 | Space Elephants

03:00 - 04:00 | Funzo

Horarios del Beyond by Pepsi

17:00 - 19:00 | Helen Krhu

19:00 - 20:00 | Zafiro

20:00 - 21:00 | DJ Noex

21:00 - 22:00 | Mike & Adrian Denniz

22:00 - 23:00 | R.Flow

23:00 - 00:00 | J.Beren

00:00 - 01:00 | Sweet Suárez

01:00 - 02:00 | Juanjo García B2B Iván Ortiz

02:00 - 03:00 | Darío Huerta

03:00 - 04:00 | Cande Gariso

04:00 - 05:00 | Albert González

Horarios del Dharma Cutty Sark

19:00 - 21:00 | VX3

21:00 - 23:00 | Lucía Reina

23:00 - 00:00 | Selecta

00:00 - 01:00 | D Basto

01:00 - 02:00 | Gea

02:00 - 04:00 | Brenda Serna

04:00 - 05:00 | Parkineos

Horarios de The Club by Vértigo

17:00 - 20:00 | Mareels

20:00 - 23:00 | Paula Fields

23:00 - 01:00 | Xune

01:00 - 03:00 | Fran Hernández

03:00 - 05:00 | Paskman

Horarios de The Church Club

22:00 - 04:00 | DJs Comunidad Zevra

Apertura de puertas

La organización abrirá las puertas de los diferentes escenarios a partir de las 18:00 horas, aunque algunas actuaciones comenzarán desde las 17:00 en determinados espacios del recinto.