María José Llergo: "Nuestro legado no se va a quedar en el Whatsapp, se va a quedar en el arte que creemos"

María José Llergo desafía las reglas de la industria en 'El Juego', un disco que reivindica la libertad creativa y el riesgo. La artista cordobesa habla de duelo, amor, raíces y de la necesidad de hacer música sin someterse a algoritmos ni etiquetas.

P. 'El juego', empezando por su portada, tiene una evidente capa de crítica a la industria musical. ¿Se lleva mal con las reglas, los resultados, los árbitros...?

R. Me llevo bien con el juego. Con el juego limpio, no con el juego sucio. Creo que las reglas que nos hacen ser menos nosotros mismos sobran. Entonces, no es que me lleve mal con las reglas; es que hay reglas absurdas en este mundo que no merece la pena que existan.

P. ¿Con qué ha chocado más en este negocio?

R. La industria es muy cruel. Y, aunque no te pase directamente, afecta verlo. También algunas decepciones y traiciones me han influido mucho y me han hecho replantear cómo quiero estar yo aquí. Porque lo que no quiero que pase es que me anulen. O sea, las reglas que anulan no son buenas, pero en todo: en la estética, en el mercado, en los alquileres... Lo que quiero es libertad creativa absoluta.

P. ¿Considera que tiene menos tolerancia usted que otros compañeros?

R. No sé, todos los artistas somos muy idealistas. Al final intentamos hacer un mundo mejor mediante el arte o reivindicar aquellas cosas que nos duelen o no nos parecen justas mediante canciones. Por supuesto, choca mucho cuando en el día a día te das cuenta de tantas cláusulas, artículos... que te atan muchas veces. Y eso sí que me afecta, no sé si más que a otros. Intento ser coherente dentro de lo sensible que soy. Entonces, hacerlo desde otra perspectiva, basada en intereses, números, reglas, algoritmos... no me llena, lo veo una tontería. O sea, para mí tener más o menos 'likes' en Instagram, lo siento, pero no me va a hacer más feliz. No me va a hacer sentirme mejor artista.

P. ¿Y cuándo se da cuenta de que no se estaba dando la libertad absoluta?

R. En el momento en que observo que el 80% de mi tiempo, incluso podría decir perfectamente el 90%, estoy trabajando en cosas que no son canciones. Ver gráficas, números, contratos, reuniones... ¡Que yo hago música!

P. ¿Le ha llegado si alguno de los señores caricaturizados en la portada de 'El Juego' se ha dado por aludido?

R. Creo que para que algo sea más agradable hay que decir que ciertas partes no son agradables. Y no sé si se han dado por aludidos o no, pero lo que espero es que cambie. Que venga un artista y haga lo que le dé la gana porque no se le cuestiona. Que estén interesados en el arte, más que en el entretenimiento.

P. De sus tres discos publicados, ¿es con el que mejor se lo ha pasado?

R. Ha habido un cambio. He creído en mi visión, por muy extravagante que suene ahora. Si hace unos años se me hubiera ocurrido hacer una bachata andalusí, yo misma me habría dicho: "Estás loca. Eso nunca lo has escuchado, eso no existe". Pero esta vez necesitaba hacerlo. Y sí, estoy loca. Sin pensar en el miedo, en el "tú no puedes", lo he intentado hacer de la forma más fiel posible a lo que estaba en mi cabeza.

P. En el disco, sin embargo, hay mucha añoranza, mucho desamor...

R. La vida es un juego increíblemente bonito, y a veces uno pierde la partida. De lo que se trata es de aprender algo en cada partida. A mí, durante este año y medio que he estado trabajando en este disco, me han pasado muchas cosas malas. La peor, perder a mis dos abuelos. Y sería muy injusto para ellos, y también para mí, crear algo desde el dolor y no desde la belleza. Cuando su existencia y su vida para mí han sido belleza absoluta, aprendizaje. Y con el amor igual, a veces pierdes la partida, pero ¿y lo bien que te lo has pasado?

P. En el disco se presume una ruptura amorosa.

R. Yo no me enfrento al amor. Lo abrazo mucho. Me interesa mucho más el respeto que la exigencia. Me interesa mucho más amar de verdad que amar de una forma convencional o normativa. A una persona la amo como creo que puedo, con todo mi corazón. Y si veo que no es recíproco, no pasa nada, ¡gracias! Porque amar siempre merece la pena, y a otra cosa mariposa. Y también me ha hecho descubrir el gran amor invisible que tengo todos los días a mi vera: mis amigas, mi mamá, mi primo, mi ahijado...

P. En el disco está juguetona en cuanto al sonido, ¿de dónde sale ahora esta inquietud y ganas de probar cosas?

R. El culpable ha sido mi viaje a México. Estuve ahí algo más de un mes y tuve experiencias preciosas. Disfruté de su música, de su forma de crear. Yo antes iba al estudio con una cara... Cada uno de los temas ha nacido desde el divertimento. Ha sido muy agradable para mí. Y bailar un desamor, reírme de algo malo que me pasa...

P. ¿Cree que el resultado final es su disco para un público más amplio?

R. No lo sé, eso lo tiene que ver el público. No lo he hecho con esa intención. Que si llega a más gente, mejor, como todos los artistas, que queremos que nuestra música llene muchos corazones. Tampoco hemos hecho una campaña de márketing loca, ¿no? Lo hemos movido desde Instagram, ya está. Ha sido orgánico como siempre.

P. El juego nos traslada siempre a la niñez y eso, en su caso, conecta con su pueblo. ¿Siente que sus orígenes, en un entorno rural y humilde, le han servido para sobrevivir en el terreno pantanoso de la música?

R. Te hace relativizar todo. Mi exigencia siempre va a ser altísima. Porque yo vengo de un grado de sacrificio, de esfuerzo y de estudio altísimo desde que era pequeña. Yo aprendo a cantar con mi abuelo en el campo a la misma vez que hablar. Nacer y crecer en Pozoblanco, en el campo, con los animales, donde los veranos eran eternos, donde el único reloj era este de aquí [se toca la tripa] y te ibas a casa a comer algo... Conocer la gente grande, que sabes que son grandes porque tienen tu respeto. Y hablar de cómo están, de cómo está el vecino, de cómo está el campo... Esas cosas te dan una tierra que es de valor incalculable. Por eso me gusta tanto el entorno rural. Siento que tiene más coherencia. Igual hay menos relaciones intersociales, pero de mayor calidad.

P. ¿Le teme al paso del tiempo y a esa vida adulta que nos aleja del juego?

R. Me recomiendo por completo la ilusión que tenía la María José niña, la pasión que ponía en cada cosa que hacía, cómo se detenía en aquello que le gustaba. Encontré unas cintas de VHS de yo cuando era chiquita y vi cómo disfrutaba de cada momento, cantaba todas horas. Quiero ser como la niña que era. Creo que necesitamos a nuestro niño interior y necesitamos que esté bien. Necesitamos que nos acompañe a transitar esta vida adulta porque nos hace mejores seres humanos.

P. Y a esa niña de Pozoblanco, ¿le diría algo?

R. Que es perfecta tal y como es. Y aunque fuera una niña muy chiquita, tiene derecho a tener sueños grandes. Se lo merece. Al igual que todos los niños del mundo, y los adultos también. Los sueños no esperan. Y que no nos pille la muerte sin por lo menos intentarlo.

P. ¿Siente la responsabilidad de ser referente cuando vuelve al pueblo? Los niños entran a su casa para ver el Goya...

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R. Yo no tuve la suerte de tener referentes cercanos que se hubieran dedicado al arte. No tuve ese referente al que visitar en su casa o al que encontrarme por la calle y decirle: "¿Me puedo echar una foto?" Es una responsabilidad muy grande, pero a la vez es una cosa muy bonita. El legado de los pueblos, de los seres humanos de este siglo, no se va a quedar en el Whatsapp, se va a quedar en el arte que creemos. Yo sueño de verdad con que en mi pueblo, dentro de unos años seamos cinco o diez cantantes... Y quien dice cantantes, dice pintores, escultores, cineastas, poetas, dramaturgas... Si yo lo he podido conseguir, que sepan que ellos también. Y eso se puede aplicar a todas las zonas rurales. A veces parece que las cosas grandes ocurren en las grandes ciudades, que solo ahí están las oportunidades. Y es verdad que es más fácil, pero no es imposible. La gente de los entornos rurales tenemos, por lo general, muchísima dignidad y muchísima lucha.