El PP vuelve a modificar por la ley de acompañamiento la gobernanza de los organismos culturales

El PP ha vuelto a recurrir a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para modificar la estructura de los organismos culturales. Entre las enmiendas registradas durante la tramitación figura un nuevo cambio en la ley del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) con el que el Consejo Asesor pasará de estar integrado por siete miembros, incluida la presidencia y la secretaría, a contar con siete vocales además de estos dos cargos, lo que supone ampliar el órgano en dos puestos.

La medida se suma a la reforma del Consejo Rector aprobada en 2025 mediante el mismo procedimiento. Aquel cambio redujo de tres a uno los representantes del Consell Valencià de Cultura, eliminó la obligación de que los profesionales del arte fueran propuestos por la dirección y dejó su designación en manos de la Presidencia del IVAM, que ostenta la persona titular de Cultura. También borró de la ley todas las referencias al Código de Buenas Prácticas, incluidas las relativas a la selección de la dirección y la gerencia.

La fórmula se repite ahora en el Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i). Su reglamento establece que la dirección será nombrada por la Presidencia —también ejercida por la persona titular de la Conselleria— atendiendo a los principios del Código de Buenas Prácticas. La enmienda elimina esta última exigencia, por lo que el nombramiento continuará dependiendo de la Presidencia, pero sin que la norma obligue expresamente a aplicar ese procedimiento.

El paquete incorpora además una modificación del reglamento del Museu de Belles Arts de València para atribuir expresamente a su Consejo Científico la función de valorar la adquisición de obras. Se formaliza así una competencia en la que el órgano consultivo ya estaba llamado a participar desde su constitución en 2019.

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La retirada del Código de Buenas Prácticas no es un caso aislado. Además del IVAM, los últimos concursos para varias direcciones adjuntas del Institut Valencià de Cultura se alejaron de este modelo mediante comisiones con mayoría de cargos políticos. En el Consorci de Museus tampoco llegó a convocarse el concurso anunciado para elegir una dirección artística y sus funciones fueron asumidas por la gerencia. En estos dos últimos casos no se produjo una supresión normativa idéntica, pero sí un abandono práctico del sistema de selección impulsado en 2015.