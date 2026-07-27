La Cova Dones de Millares revela 120 nuevas inscripciones latinas del Imperio Romano

La última campaña arqueológica realizada en Cova Dones, en Millares, la podría situar como la cueva-santuario con mayor número de inscripciones latinas conocida tanto en Hispania como en el conjunto del Imperio romano. Los trabajos, desarrollados en mayo y junio de este año, han permitido documentar al menos 120 inscripciones latinas. La mayoría de ellas estaría fechada en los siglos I-II d. C., frente a la quincena conocida hasta ahora.

Las inscripciones revelan el papel de las mujeres en la vida ritual del santuario. "Los resultados preliminares indican que Cova Dones fue una cueva-santuario frecuentada por mujeres, ya que entre las inscripciones documentadas hasta el momento aparecen varios nombres femeninos", han detallado desde el equipo investigador liderado por Aitor Ruiz-Redondo, del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón de la Universidad de Zaragoza (Unizar), y Virginia Barciela, del Instituto Universitario de Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante (UA).

Las lecturas epigráficas desarrolladas en esta campaña y llevadas a cabo por la especialista Silvia Alfayé, profesora de Historia Antigua de la Unizar, y por Sergio García-Dils, profesor de la UNED Sevilla y director de la Escuela Española de Espeleología, aportan información sobre la presencia femenina en el santuario subterráneo de Dones, ha explicado la UA en un comunicado.

"Gracias a un quinteto de inscripciones votivas sabemos con seguridad que en época romana se veneró en la cueva a una diosa a la que llamaban reverencialmente Domina, 'la Señora', y que las mujeres tuvieron una participación activa en su culto. En tres de ellas puede leerse 'MALACI', advocación inédita para referirse a una diosa hasta ahora desconocida. Esta diosa tenía una advocación concreta, quizás relacionada con el agua, en cuya lectura definitiva estamos trabajando actualmente", indica Alfayé.

Por el momento, el equipo baraja varias posibilidades sobre la interpretación precisa de estas advocaciones dedicadas a la 'domina' de Dones. En cualquier caso, "la existencia de al menos cinco inscripciones dedicadas a esta misma divinidad demuestra que no estamos ante visitas esporádicas con un fin religioso genérico, sino ante un culto específico a una deidad concreta".

"Asimismo, el hecho de que los textos se concentren en una zona precisa y delimitada de la cueva, alejada de la entrada, confirma que se trata de un culto organizado", ha explicado el especialista García-Dils.

Ofrendas a la diosa

Por su parte, Barciela ha apuntado que en el santuario "encontramos numerosas fusayolas, lo que probablemente indicaría la ofrenda de husos, un instrumento de trabajo textil que, en la antigüedad, se asocia al ámbito femenino. Este hecho encajaría con las evidencias epigráficas que apuntan a una participación activa de las mujeres en el santuario".

La "Cova de les Dones de Millares" aún guarda muchos secretos / A. Ruiz-Redondo, V. Barciela & X. Martorell

"Al respecto, cabría reflexionar sobre el primer nombre escrito que hace referencia al yacimiento: Cova de les Dones. Es posible que se trate de la fosilización de un topónimo que hace alusión a la presencia de mujeres o de entidades femeninas en la misma", puntualiza la investigadora.

Estos textos se localizan en una sala concreta de la cavidad que los investigadores han denominado "santuario romano", a más de 200 metros de profundidad y descubierta por primera vez en 2024. Las inscripciones se encuentran en las paredes y techos de la sala. El suelo cuenta con pequeñas pozas naturales ('gours') que retienen el agua de las galerías subterráneas, y en las que quienes visitaron el santuario depositaron ofrendas materiales de diverso tipo.

Anillos, pulseras y cerámica: los otros descubrimientos

En la campaña de 2026, el equipo también ha documentado en superficie algunos objetos como dos anillos, una pulsera, vasos caliciformes, fusayolas, fragmentos cerámicos, restos de fauna y otros materiales arqueológicos, que se suman a la moneda romana hallada en 2024.

Virginia Barciela, junto a una estructura hallada en la Cova de les Dones en una campaña anterior. / UA

"Esta asociación 'in situ' de materiales arqueológicos e inscripciones rupestres en un santuario subterráneo romano es excepcional, y convierte a Dones en un yacimiento único para estudiar de forma integral e interdisciplinar las dinámicas rituales celebradas en la cueva a lo largo del tiempo", subraya Ruiz-Redondo.

Tres años de investigación

Desde el inicio del proyecto DONARQ en 2023, financiado por la Generalitat Valenciana y la British Academy, cada campaña arqueológica en Cova Dones ha revelado una nueva parte de la historia del yacimiento y ha incorporado progresivamente disciplinas, especialistas y estudiantes procedentes de distintas universidades.

Este trabajo "colaborativo y multidisciplinar", liderado por el grupo ArchaeoSymbol, ha convertido esta cavidad "en un yacimiento en constante evolución, donde cada intervención amplía la interpretación científica alcanzada hasta el momento", ha recalcado la UA.

En 2023, la publicación de los primeros resultados en la revista 'Antiquity' confirmó que la cueva albergaba el mayor conjunto de arte rupestre paleolítico del este de la península ibérica, con más de un centenar de pinturas y grabados de una antigüedad superior a 24.000 años y uno de los mayores descubiertos en Europa en las últimas décadas.

Igualmente, en 2024, la nueva campaña amplió esa visión, ya que "lo que hasta entonces se conocía principalmente por su extraordinario conjunto paleolítico reveló, además, la existencia de un santuario romano situado a más de 200 metros de profundidad, donde se documentaron una quincena de inscripciones latinas y una moneda del emperador Claudio depositada como ofrenda".

El investigador Aitor Ruiz-Redondo (Unizar) iluminando uno de los conjuntos de espeleofactos. / Universidad de Alicante

Una 'reforma' primitiva de la cueva

En 2025, los trabajos arqueológicos identificaron más de un centenar de espeleofactos, formaciones estalagmitas modificadas intencionadamente por acción humana, que evidenciaron la transformación planificada del medio subterráneo por parte de comunidades prehistóricas. Con este hallazgo, Cova Dones pasó a situarse como el segundo yacimiento "más importante del mundo" en esta categoría, únicamente por detrás de la cueva francesa de Saint-Marcel.

La campaña de 2026 vuelve ahora a ampliar esa "dimensión excepcional". "Lo que se conocía como un santuario romano con una quincena de inscripciones ha pasado a incrementarse a 120, posicionándose como el conjunto de inscripciones latinas más numeroso conocido en una cueva-santuario de todo el Imperio romano. El estudio conjunto de estas inscripciones y de los materiales arqueológicos conservados permitirá reconstruir con mayor precisión las prácticas rituales desarrolladas en este espacio durante siglos", explican los coordinadores del proyecto.

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Y añaden que "cada nuevo hallazgo apunta a que Cova Dones ha sido un lugar de referencia para los grupos humanos que habitaron este territorio durante milenios, quizás por la presencia permanente de agua, las características del paisaje subterráneo o su fácil acceso".