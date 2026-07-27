La ilustradora valenciana Laura Pérez logra el prestigioso Premio Eisner por 'Nocturnos'

La autora valenciana Laura Pérez ha ganado un Premio Eisner por Nocturnos, una exploración visual de los misterios, los temores y la soledad que emergen cuando cae la noche. La obra se ha impuesto en la categoría de mejor edición estadounidense de material internacional por la versión publicada por Fantagraphics y traducida al inglés por Andrea Rosenberg.

El galardón, que reconoce los mejores cómics publicados en Estados Unidos durante 2025, se entregó el viernes 24 de julio durante la Comic-Con de San Diego. Los Eisner, considerados los premios de referencia de la industria estadounidense del cómic, distinguieron así un libro que Astiberri publicó originalmente en castellano en 2024.

La distinción consolida la proyección internacional de la ilustradora valenciana, ganadora en 2020 de la primera edición del Premio El Ojo Crítico de Cómic y reconocida también en Italia con el Premio Especial Romics. Con el Eisner, aquella exploración de un territorio invisible que comenzó a tomar forma varios años atrás alcanza ahora uno de los mayores escaparates mundiales del noveno arte.

A lo largo de sus 192 páginas, Nocturnos se adentra en los diferentes ecosistemas que aparecen después del ocaso. La noche funciona como territorio físico y emocional, pero también como una frontera inestable entre la realidad, los sueños y el miedo. Una lechuza ejerce de hilo conductor entre pequeñas historias protagonizadas por personajes solitarios, habitaciones en penumbra, criaturas misteriosas y espacios en los que lo cotidiano se confunde con lo fantástico.

La inteligencia artificial que pretende llenar el vacío de una mujer, una cabaña donde nada es exactamente lo que parece o un niño que parece recordar algo oculto en la oscuridad son algunas de las escenas que componen una narración fragmentaria y atmosférica. Los silencios, las miradas y las elipsis visuales sustituyen en buena medida a una trama convencional y permiten que las imágenes dialoguen entre sí.

Pérez utiliza verdes, ocres, azules y magentas para construir un universo nocturno en el que la ausencia de luz no significa ausencia de color. La autora se asoma de este modo a lo íntimo y lo privado, y observa tanto a las personas que habitan los espacios como a los espacios que permanecen en ellas cuando llega la noche. Fantagraphics presenta el volumen como una indagación sobre las verdades escondidas en los sueños, la naturaleza del miedo y la soledad y el aura imposible de descifrar del mundo nocturno.

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El Eisner amplía el palmarés de la obra más ambiciosa de Laura Pérez, autora también de títulos como Ocultos, Tótem y Espanto. Nocturnos ya había recibido el Premio Antifaz del Salón del Cómic de València, el galardón de ACDCómic a la mejor obra nacional y un Premio Lorna, además de ser nominada como mejor obra internacional en la Comic-Con de Nápoles y como mejor obra nacional en Cómic Barcelona.