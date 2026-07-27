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El IVAM convierte la luz en una instalación artística para bebés y niños de hasta cuatro años

La instalación, diseñada por Sara San Gregorio, utiliza la luz, el color y las sombras como herramientas de estimulación y como una forma de acercar el arte contemporáneo a los más pequeños

El rincon de luz y color en el IVAM.

El rincon de luz y color en el IVAM. / Miguel Lorenzo/IVAM

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Amparo Soria

Amparo Soria

El IVAM reabre este verano 'El rincón de luz', una instalación artística pensada para bebés y menores de hasta cuatro años que convierte la luz, el color y las sombras en herramientas de juego, exploración y descubrimiento. El espacio, ubicado junto a las salas expositivas del museo, se renueva con nuevos materiales inspirados en la muestra 'Tania Candiani. Radix', reforzando la apuesta del museo por incorporar a la primera infancia a su programación artística.

La propuesta invita a las familias a descubrir las posibilidades expresivas de la luz mediante una experiencia sensorial en la que las criaturas pueden experimentar con siluetas, transparencias y colores. Diseñada por Sara San Gregorio, la instalación reivindica el museo como un espacio para el juego, el asombro y la creación compartida desde los primeros años de vida, con la participación activa de las personas adultas.

Como complemento a este espacio, el IVAM proyectará durante todo el verano la pieza de animación Suimenka, de la artista Ruth Gómez, creada para el Pabellón de España en la Expo de Osaka 2025. La obra, cuyo título significa "bajo la superficie del agua" en japonés, propone un recorrido visual por los ecosistemas de Japón y España a través de un universo animado donde dialogan el sol y el agua. Con un enfoque centrado en la biodiversidad y la convivencia entre especies, la pieza permanecerá en exhibición continua en el IVAMlab2 durante el horario de apertura de El rincón de luz.

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La renovación del espacio responde al compromiso del IVAM por acercar el arte contemporáneo a la primera infancia mediante propuestas que integran el juego y la experimentación en la visita al museo. Situado sobre la galería de exposiciones, El rincón de luz establece un diálogo directo con la programación expositiva, convirtiendo la experiencia artística en un recorrido que comienza desde los primeros años de vida.

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