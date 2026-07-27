El traslado de la colección Sorolla desde Nueva York sale a licitación por 404.000 euros

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha sacado a licitación el contrato para trasladar hasta València las obras de Joaquín Sorolla pertenecientes a la Hispanic Society of America. El servicio cuenta con un presupuesto base de 404.236,80 euros, IVA incluido -334.080 euros sin impuestos-, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 1 de septiembre a las 19.00 horas.

El contrato contempla la recogida de las piezas en sus lugares de origen y su entrega en el Museo de la Ciudad de València, situado en el Palacio del Marqués de Campo, donde la Generalitat prevé inaugurar la exposición La Colección Sorolla de la Hispanic Society. Las ofertas económicas no se conocerán hasta el 16 de septiembre y, una vez seleccionada la mejor propuesta, deben completarse los trámites de adjudicación y respetarse el plazo mínimo de quince días hábiles previo a la formalización del contrato, al ser susceptible de recurso especial. Si no se presentan impugnaciones y el procedimiento avanza sin demoras, la firma difícilmente podría producirse antes de finales de octubre o comienzos de noviembre.

A partir de ese momento todavía habría que coordinar los tres fletes, fabricar o adaptar los embalajes, gestionar los correos y los trámites aduaneros y recoger las obras en Nueva York. Por ello, la llegada de los Sorolla a València podría retrasarse a los últimos días de noviembre o principios de diciembre, tal como han señalado fuentes del Consorci. De esta forma, la fecha concreta de la inauguración de la exposición en su sede provisional sigue siendo una incógnita, aunque las mismas fuentes la sitúan ya a finales de diciembre o principios de 2027.

Operación compleja

La licitación incluye todos los trabajos necesarios para completar una operación logística especialmente compleja: el embalaje especializado de las obras, la carga y descarga, su manipulación, el transporte aéreo y terrestre, los trámites aduaneros, la seguridad, la gestión de los viajes de los técnicos acompañantes y el almacenamiento de las cajas utilizadas durante el traslado.

Todas las tareas deberán ser realizadas por una empresa y por personal especializado en el movimiento de obras de arte. Los embalajes tendrán que adaptarse a la naturaleza, dimensiones y peso de cada pieza y garantizar su estabilidad, estanqueidad, aislamiento térmico y protección frente a golpes y vibraciones. También deberán incorporar precintos o sellos numerados que permitan detectar cualquier intento de apertura o manipulación.

Tres fletes desde Nueva York

Según se recogía en el pliego de prescripciones técnicas que habían de regir la contratación del transporte de los Sorolla de la Hispanic Society, las obras procedentes de Nueva York habrían de repartirse en tres fletes distintos. La distribución se realizará en función de su valor, de forma que cada envío transporte un conjunto de piezas de valor equivalente.

La empresa adjudicataria deberá diseñar las rutas más directas posibles y evitar las escalas, salvo que resulten imprescindibles por razones logísticas. En ese caso, la carga no podrá ser despaletizada ni manipulada durante el tránsito y deberá contar con medidas adicionales de seguridad en pista.

Las piezas tampoco podrán trasladarse como mercancía convencional. Tendrán que viajar en tarifas prioritarias adaptadas al transporte de obras de arte, colocadas preferentemente en posición vertical y en el sentido del vuelo. Los palés deberán estar protegidos y no podrán compartirse con mercancías que puedan suponer un riesgo para la colección.

Cada uno de los tres fletes desde Estados Unidos irá acompañado por un “correo”, el técnico encargado de supervisar el traslado, la apertura de las cajas, el desembalaje y la entrega de las obras. El contrato incluye sus billetes de avión en clase business, los traslados, el seguro de viaje, diez noches de alojamiento en un hotel de cuatro estrellas próximo al museo y once días de dietas.

Una vez en España, el último tramo se realizará por carretera en vehículos equipados con suspensión neumática, aislamiento térmico, control de temperatura y humedad y sistemas de alarma contra incendios e intrusión. La ubicación del Museo de la Ciudad en el centro histórico obliga, además, a utilizar vehículos que no superen los 7.500 kilos de masa máxima autorizada.

Las obras deberán llegar con antelación

El pliego técnico establece que la coordinación del transporte deberá comenzar al menos 95 días antes de la inauguración. Las piezas deberán estar depositadas en el Museo de la Ciudad con un mínimo de 50 días de antelación, lo que permitiría realizar el desembalaje, revisar su estado de conservación y preparar el montaje de la exposición.

Las ofertas se valorarán principalmente por su precio, que representará el 70 % de la puntuación, mientras que la propuesta técnica supondrá el 30 % restante. La apertura de la documentación administrativa está prevista para el 2 de septiembre; la oferta técnica se estudiará el día 9 y la económica, el 16 de septiembre.

El presupuesto finalmente publicado es ligeramente inferior al que figuraba en los cálculos iniciales del proyecto, que situaban la operación en torno a 425.000 euros con impuestos. La documentación consultada no explica expresamente la diferencia, de unos 20.700 euros, aunque podría responder al ajuste entre una previsión provisional y el presupuesto cerrado incorporado finalmente al expediente.

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La exposición tendrá carácter provisional, a la espera de que el Palacio de las Comunicaciones esté preparado para recibir de forma estable la colección de la Hispanic Society. Mientras tanto, el Museo de la Ciudad será el primer destino valenciano de un proyecto que pretende convertir los fondos de la institución neoyorquina en uno de los grandes atractivos culturales de la ciudad.