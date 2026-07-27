Verano histórico para Santiago Sánchez y L'Om Imprebís

A muchas personas no les gusta el verano; el calor, la masificación turística o los mosquitos son algunos de los motivos que llevan a la gente a preferir el invierno. Pero que le pregunten a Santiago Sánchez y su compañía teatral, L'Om Imprebís, qué opinan de este verano. El director valenciano ha consolidado una apuesta artística que le ha llevado a firmar un doble récord: más tiempo de permanencia en el Teatre Talia con "Por los pelos" y de llenos con "Libre, el musical de Nino Bravo".

L’Om Imprebís, bajo la dirección de Santiago Sánchez, se consolida como uno de los motores culturales más exitosos de toda la Comunitat Valenciana. Su gestión se basa en un equipo artístico que es capaz de asumir sus propios montajes y llevar a cabo grandes encargos de dirección externos, lo que le ha llevado a romper registros de taquilla y a convertir a sus trabajadores en embajadores de la marca cultural valenciana a nivel nacional e internacional. Es tal su éxito, que el Teatro Principal de Alicante le ha concedido a la compañía el Premio Estruch a la Contribución a las artes escénicas de la Comunitat Valenciana.

El éxito en València le ha permitido dar el salto a Madrid. El grupo vocal Melomans se puso en contacto con Santiago Sánchez para encargarle la dirección y el guion de "Libre, el musical de Nino Bravo". Tras un verano triunfal en el Teatro Olympia, esta producción ha colgado el cartel de "no hay localidades" y viajará hasta la capital para que se estrene en el Teatro Amaya, donde se podrá disfrutar hasta el 13 de septiembre. Simultáneamente, la comedia "Por los pelos" ha llegado a las diez temporadas de permanencia en el Talia y se podrá ver hasta el 24 de agosto. Con este registro, la obra, que está basada en el ensayo del psicólogo y dramaturgo alemán Paul Pörtner y que tiene el récord Guinness a la comedia no musical más representada en Estados Unidos, se consagra como la adaptación que más tiempo ha permanecido en cartel en España de manera ininterrumpida.

Pero L'Om Imprebís no se conforma con conquistar España y también busca el éxito internacional. Cuando "Por los pelos" baje el telón en València, la compañía continuará su proyección global y viajará a Colombia. Del 28 de septiembre al 4 de octubre, la entidad representará a la escena valenciana en el Festival de Manizales, el certamen de artes escénicas más antiguo de Latinoamérica. En el país cafetero presentarán su montaje "Hoy no estrenamos" y la más reciente coproducción de Santiago Sánchez junto al director burkinés Hassane Kouyaté "¿De dónde venimos?".

La actividad continúa y la versatilidad de L’Om Imprebís es el resultado directo de una apuesta por un núcleo de creación y gestión estable. La compañía demuestra que la continuidad del talento no solo garantiza el rigor y la solidez artística de las producciones propias y de los grandes encargos públicos o privados, sino que actúa como una sólida embajada cultural capaz de enriquecer la marca cultural de Valencia en el mundo. En palabras de su director, "la clave ha sido el encuentro de artistas, culturas, naciones y sensibilidades. Las múltiples naciones que conviven son una seña de identidad".

"La clave ha sido el encuentro de artistas, culturas, naciones y sensibilidades. Las múltiples naciones que conviven son una seña de identidad"

Pero el triunfo no es solo colectivo, también lo hay de manera individual: Sánchez se erige como el único director valenciano que tendrá una doble presencia en los teatros públicos madrileños en la temporada 26-27 con dos estrenos absolutos: "Moscú no existe" en el Teatro Fernán Gómez del 8 de octubre al 8 de noviembre de 2026 y "Rafael de León. El otro del 27" en los Teatros del Canal a partir del 12 de enero de 2027.

Cuatro décadas

Creada en 1983, a lo largo de las cuatro últimas décadas la compañía ha llevado a cabo una forma de hacer teatro muy particular. En ella participan artistas de distintas nacionalidades y cuentan con una media superior a las 100 representaciones anuales en las principales ciudades españolas y con viajes continuados a más de 20 países. La compañía desarrolla tres tipos de espectáculos: grandes clásicos de la dramaturgia universal, obras de humor y creación y "pequeñas joyas" de dramaturgia contemporánea y cuenta con actores y actrices como Carles Castillo, Carles Montoliu o Patricia Martínez, además de colaboraciones como Hovik Keuchkerian, Ana Morgade o Nacho Fresneda. Además, ha contado con escenógrafos como Dino Ibáñez, diseñadoras de vestuario como Sue Plummer, Elena S. Canales o Gabriela Salaverri, coordinadores técnicos como Rafa Mojas, Kique Mañas o Félix Garma y directores como Michel Lopez.

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Escena de "Por los Pelos" / Tetatro Talia

Sánchez, por su parte, ha compaginado la dirección de espectáculos con otros trabajos de gestión, asesoramiento y formación. Como director, ha llevado a cabo todo tipo de espectáculos, desde textos de grandes autores clásicos y contemporáneos hasta espectáculos de improvisación y líricos. Comenzó su carrera como actor muy joven y, desde entonces, se comprometió con la escena. Ha trabajado con directores de distintos países y, con el espectáculo "Imprebís", se convirtió en la persona que introdujo la improvisación teatral en nuestro país. Además, ha colaborado en distintos espectáculos con compañías como Els Joglars, Micomicón u Olympia Metropolitana. Ha recibido múltiples premios como el Premio de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana, el Premio Ercilla de Bilbao al mejor espectáculo teatral por Galileo, el Premio Rojas de Toledo por su dirección de Don Juan o el galardón Personaje del Año de la Fundación Carolina Torres por su dirección de Quijote.