El baile de fechas y sedes que nunca termina para los Sorolla de la Hispanic Society

La llegada a València de la colección de Joaquín Sorolla de la Hispanic Society of America ya tiene un nuevo calendario. El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha sacado a licitación el transporte de las más de 200 obras desde Nueva York y prevé que el conjunto esté depositado en el Museo de la Ciudad a lo largo de noviembre. La inauguración, sin embargo, no se producirá este año. La Generalitat la sitúa ahora a finales de enero de 2027, siempre que se cumplan las previsiones.

La nueva fecha supone otro movimiento dentro de un proyecto que ha acumulado anuncios y cambios de ubicación desde su presentación. En julio de 2025, cuando la Generalitat y la Hispanic Society formalizaron el acuerdo, se anunció que la colección abriría al público en 2026 en el Palacio de las Comunicaciones, convertido para la ocasión en sede europea de la institución neoyorquina. La adecuación del antiguo edificio de Correos no avanzó al ritmo previsto y, en enero de este año, Generalitat y Ayuntamiento optaron por adelantar la llegada de las obras y buscar una ubicación provisional, con el Museo de la Ciudad como principal alternativa.

El 28 de enero, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa María José Catalá anunciaron que las primeras piezas llegarían antes del verano y que se expondrían a lo largo de 2026. La documentación técnica elaborada posteriormente por el Consorci de Museus volvió a modificar la previsión y fijó por primera vez un día concreto: el 26 de noviembre de 2026. Ahora, el último comunicado del organismo desplaza la apertura hasta finales de enero del próximo año y sitúa en noviembre la llegada de la totalidad del conjunto.

Un traslado de 404.236 euros

El contrato de transporte cuenta con un presupuesto base de 404.236,80 euros, IVA incluido -334.080 euros sin impuestos-, y las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 1 de septiembre. La adjudicataria asumirá la fabricación y el suministro de los embalajes, la recogida de las piezas, su manipulación, los transportes aéreo y terrestre, las gestiones aduaneras, la seguridad, los viajes de los técnicos acompañantes y la entrega en el Museo de la Ciudad.

La operación logística se realizará mediante varios envíos. El pliego técnico concreta que las obras procedentes de Nueva York se distribuirán en tres fletes, organizados de manera que cada uno transporte un conjunto de valor equivalente. Las cajas deberán garantizar la estanqueidad, el aislamiento térmico y la protección contra golpes y vibraciones. Cada envío viajará acompañado por un “correo” de arte, el técnico encargado de supervisar las piezas durante la carga, el vuelo, la apertura de los embalajes y su entrega en el museo. Además, algunas de esas pinturas, como la emblemática "Sol de la tarde" tendrán que pasar primero por los talleres del Instituto de Restuaración (IVCR+i) de la Generalitat.

El calendario administrativo explica en parte el desplazamiento de la exposición hasta enero. La documentación administrativa se abrirá el 2 de septiembre, las ofertas técnicas el día 9 y las económicas el 16. Después será necesario seleccionar la mejor propuesta, requerir la documentación a la empresa, adjudicar y formalizar el contrato. Al tratarse de un procedimiento susceptible de recurso especial, deberá respetarse además un plazo mínimo de quince días hábiles entre la notificación de la adjudicación y la firma. En un escenario sin recursos ni retrasos, la formalización difícilmente se produciría antes de finales de octubre o comienzos de noviembre.

Una vez firmado el contrato todavía habrá que coordinar los tres fletes, confirmar las rutas, preparar o adaptar los embalajes, gestionar los permisos, organizar los viajes de los correos y completar los trámites aduaneros. Por ello, la previsión del Consorci de que las piezas lleguen durante noviembre resulta más compatible con la licitación que la fecha incluida en el pliego técnico, que exigía depositarlas en el museo al menos 50 días antes de la inauguración inicialmente prevista para el 26 de noviembre, alrededor del 7 de octubre.

Un alquiler de 19,7 millones

El coste del transporte se suma al arrendamiento de la colección. El Consell autorizó el pasado 10 de julio el contrato para alquilar a la Hispanic Society un conjunto de 218 obras, con un valor estimado de 19.750.178,02 euros durante un máximo de quince anualidades. Cuando se presentó el acuerdo en julio de 2025, la Generalitat había comunicado una cuota de 1,15 millones de euros al año por el préstamo, inicialmente durante cuatro años, prorrogables por otros cuatro y renovables posteriormente.

El Consorci de Museus asumirá no solo la llegada y el montaje de las obras, sino también el diseño museográfico, el refuerzo de la iluminación, el personal de recepción y sala, la venta y gestión de entradas, el merchandising y el programa educativo y de promoción. El organismo trabaja desde hace meses en el diseño expositivo, encargado al arquitecto y museógrafo Francisco Bocanegra, y en la adecuación de los almacenes del Museo de la Ciudad.

Su director-gerente, Nicolás Bugeda, ha señalado que la publicación del contrato pone en marcha la producción expositiva después de “seis meses de intenso trabajo”. Según Bugeda, los fondos de la Hispanic Society “posicionarán a la ciudad de València en el mapa internacional del arte contemporáneo”. También ha agradecido la confianza de la Generalitat, el Ayuntamiento, la institución estadounidense y los expertos que integran la comisión científica creada para el proyecto.

Una sede provisional sin fecha de salida

La nueva planificación permite perfilar cuándo llegarán las obras y cuándo podría abrir la muestra, pero mantiene sin resolver otra de las principales incógnitas: cuánto tiempo permanecerá la colección en el Museo de la Ciudad y cuándo podrá trasladarse al Palacio de las Comunicaciones.

Según fuentes de la conselleria de Presidencia consultadas por Levante-EMV, los técnicos trabajan en una nueva licitación para redactar el proyecto de rehabilitación del antiguo edificio de Correos. La administración prevé introducir ajustes en las condiciones para facilitar que se presenten más empresas y evitar que el nuevo procedimiento termine de nuevo sin adjudicar.

La anterior licitación, publicada en octubre de 2025 por 1.952.735 euros, tuvo un recorrido accidentado. El Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana recurrió sus pliegos al considerar, entre otras cuestiones, que el encargo debía tramitarse mediante un concurso de proyectos. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales suspendió cautelarmente el procedimiento en noviembre, aunque en febrero inadmitió el recurso por falta de legitimación y permitió retomarlo.

El concurso volvió a encallar después. Se habían presentado dos uniones temporales de empresas, pero solo una llegó a quedar como propuesta adjudicataria. La mesa acabó excluyéndola al no acreditar correctamente durante la subsanación la solvencia económica y financiera y los medios personales comprometidos, por lo que planteó declarar desierta la licitación. No llegó a existir, por tanto, una adjudicación definitiva.

La nueva convocatoria únicamente permitirá contratar la redacción del proyecto básico y de ejecución, los documentos de instalaciones y actividad y la dirección facultativa. Después habrá que licitar y ejecutar la obra, que el expediente anterior estimaba en unos 17,3 millones de euros. El antiguo procedimiento contemplaba varios meses para redactar el proyecto y alrededor de nueve meses de trabajos, aunque esos plazos no podrán comenzar hasta que se adjudique la nueva licitación.

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Ni la Generalitat ni el Ayuntamiento han concretado por ahora cuándo estará acondicionado el Palacio de las Comunicaciones ni en qué momento se efectuará el segundo traslado de las piezas. La exposición del Museo de la Ciudad nace así como provisional, pero sin una fecha de cierre ni un calendario para abandonar el Palacio del Marqués de Campo. Tras el baile de anuncios -de abrir en Correos en 2026 a recibir las obras antes del verano, inaugurar el 26 de noviembre y hacerlo finalmente en enero de 2027-, la última fecha pendiente continúa siendo la de la sede definitiva.