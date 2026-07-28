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Artista y científico

Muere Gunther von Hagens, el creador de las muestras de cadáveres humanos "plastinados"

Gunther von Hagens, en una imagen de archivo.

Gunther von Hagens, en una imagen de archivo. / FACUNDO ARRIZABALAGA / EFE

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EFE

EFE

Berlín

El artista y científico alemán Gunther von Hagens, creador de los denominados cadáveres humanos "plastinados" que han dado la vuelta al mundo, murió el pasado 24 de julio a los 81 años, informó este lunes su Instituto para la Plastinación. Von Hagens "transformó fundamentalmente el campo de la anatomía" gracias a la técnica de preservación que inventó en 1977, la cual "creó una perspectiva totalmente nueva del cuerpo humano", tanto para la ciencia como para una audiencia más amplia, destacó la organización en un comunicado.

Nacido en 1945 en Alt-Skalden, en la actual Polonia, Von Hagens estuvo encarcelado en la República Federal Alemana (RFA) por intentar huir a Alemania occidental, donde finalmente logró estudiar Medicina. En 1993 fundó el Instituto para la Plastinación en Heidelberg. "Hizo que la complejidad, vulnerabilidad y belleza del cuerpo humano -anteriormente exclusivas de la sala de disección y de los libros de anatomía- fueran accesibles directamente a un público más amplio", destacó el comunicado. Su muestra BODY WORLDS ha sido visitada por más de 58 millones de personas en todo el globo, aseguró el Instituto, inspirándolas para "comprender y apreciar sus propios cuerpos".

En línea con el espíritu de su exhibición, cuyos ejemplares procedían de personas que habían decidido donar sus cuerpos tras su muerte para ser "plastinados", Von Hagens decidió hacer lo propio, un deseo que será respetado por su familia. Siempre polémico y provocador, Von Hagens, apodado 'Doctor Muerte', fue acusado de fraude fiscal en Alemania en 2011, mientras que en Rusia en 2021 su muestra fue investigada por razones éticas.

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La "plastinación" es una técnica de preservación de material biológico patentada que consiste en sustituir los líquidos y lípidos naturales por resinas elásticas de silicona y materiales rígidos. La muestra BODY WORLDS se exhibió por primera vez en 1995 en Tokio y se ha presentado hasta la fecha en más de 35 países.

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Fuente: El Periódico

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