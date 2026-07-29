El festival Arenal Sound, pendiente de la evolución del incendio de la Vall d'Uixó

El Festival Arenal Sound de Burriana tiene todo listo para celebrarse este fin de semana. Desde el jueves 30 de julio y hasta el domingo 2 de agosto, el municipio se vuelca con este festival que arrastra a 60.000 asistentes cada día. Se trata de uno de los festivales más consolidados de la agenda musical del país y a 24 horas de que dé comienzo, todos los ojos de la organización y las autoridades locales y autonómicas están puestos en la evolución del incendio de la Vall d'Uixó.

La playa de Burriana, donde se instala la infraestructura mastodóntica del festival, está a 20 kilómetros de la Sierra de Espadán, que lleva ardiendo desde el sábado en uno de los peores incendios de los últimos años. El fuego no es la amenaza, pero sí el humo que pueda llegar desde las montañas y que ha obligado a confinar a varios municipios desde hace cuatro días. El parte meteorológico y la dirección del viento tendrán la última palabra en las medidas a tomar por parte de la organización y el Ayuntamiento de Burriana para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

¿Se celebrará el Arenal Sound?

Esta mañana, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión del Cecopi y ha explicado que el festival cuenta con un dispositivo propio de seguridad que se ha elaborado previamente y el contacto con la conselleria de Emergencias es constante, debido al volumen de personas que mueve cada jornada del festival, con los desplazamientos por carretera que eso implica.

En Directo

Redacción Levante-EMV Se mantienen las medidas para los evacuados y confinados que restan Ayer ya se desconfinó a la mayoría de la población en Onda, Betxí, la Vilavella y la Vall. Solo quedan unos 2.000 confinados de urbanizaciones de Onda y Betxí. Para ellos se mantiene esta medida al menos hasta las 23.59 de este miércoles. Tampoco pueden volver a casa aún los evacuados de los 14 pueblos (más Artesa, pedanía de Onda) cuyos habitantes siguen desalojados. El siguiente Cecopi para evaluar la situación será a las 19.00 horas

Amparo Soria El festival Arenal Sound, pendiente de la evolución del incendio de la Vall d'Uixó El Festival Arenal Sound de Burriana tiene todo listo para celebrarse este fin de semana. Desde el jueves 30 de julio y hasta el domingo 2 de agosto, el municipio se vuelca con este festival que arrastra a 60.000 asistentes cada día. Se trata de uno de los festivales más consolidados de la agenda musical del país y a 24 horas de que dé comienzo, todos los ojos de la organización y las autoridades locales y autonómicas están puestos en la evolución del incendio de la Vall d'Uixó. Lee la noticia completa aquí.

Carlos Jover El Ayuntamiento de Caudiel pide a los vecinos que se preparen para un posible desalojo por el incendio El Ayuntamiento de Caudiel ha alertado a todos sus vecinos que esten preparado ante un posible desalojo por la evolución del incendio de la Vall d'Uixó. El consistorio recomienda que los ciudadanos preparen una bolsa personal con la documentación, ropa de cambio, medicamentos prescrtos y demás enseres necesarios para afrontar el día a día. Entre los puntos que preocupan del incendio y Caudiel existe una masa de 20 kilómetros de masa forestal. Comunicado del Ayuntamiento de Caudiel / Ayuntamiento de Caudiel

EFE Compromís exige al Gobierno un plan integral para la reforestación de la Sierra de Espadán Compromís ha exigido este miércoles al Gobierno central un plan integral para la reforestación y reparación vegetal del Parque Natural de la Sierra de Espadán por las "graves consecuencias" del incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón) en este espacio protegido. El diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha manifestado que este incendio, aún sin control y que lleva arrasadas 9.300 hectáreas, "afecta al patrimonio natural y cultural" de la Sierra de Espadán y ha reclamado inversión a través de los fondos europeos y del proyecto Life Reforest de la fundación Biodiversidad, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica. "La reconstrucción tras los incendios, como apuntan ecologistas, el sindicato la Unió Llauradora i Ramadera y los vecinos, no debe limitarse a restaurar el bosque, sino que debe incluir la reconstrucción de las explotaciones agrarias, el apoyo a la ganadería extensiva sostenible, la recuperación de la apicultura, la reparación de infraestructuras rurales como márgenes, caminos e instalaciones de riego y la reactivación de la economía de los municipios afectados para fijar población como medidas transversales de prevención de incendios", ha explicado Ibáñez en un comunicado. Según el diputado de Compromís, "invertir más en verde es invertir menos en negro. Más prevención supone menos extinción". El parlamentario ha propuesto que Correos abra oficinas con servicio bancario a las poblaciones afectadas por los incendios con menos de 1.000 habitantes como "medida de reconstrucción y fijación de población"

Valderrama ha lanzado un mensaje de calma y ha asegurado que "si hubiera alguna circunstancia, la trasladaríamos a los organizadores", por lo que en este momento se mantiene la celebración del festival si la evolución del incendio lo permite.

Cartel del Arenal Sound 2026

Entre los grandes reclamos de esta edición del Arenal Sound figuran Myke Towers, María Becerra, JC Reyes, Dimitri Vegas, Ana Mena, Omar Montes, Delaossa y RVFV, que encabezan un line up con artistas nacionales e internacionales.

El festival, que se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto en Burriana (Castellón), reunirá además a nombres como Leire Martínez, Álvaro de Luna, Nil Moliner, Cali y El Dandee, Juan Magán, Kidd Keo, Young Cister, Kidd Voodoo, Bresh, Íñigo Quintero, La Pantera, Ptazeta, Metrika DJ Set, Mafalda Cardenal, Enol y Mar Lucas, entre otros.

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Por jornadas, el jueves estará liderado por Myke Towers y María Becerra; el viernes será el turno de Dimitri Vegas y Omar Montes; el sábado encabezarán el cartel Ana Mena, Delaossa y W&W; mientras que el domingo cerrarán el festival JC Reyes y RVFV, acompañados por Juan Magán y otros artistas del panorama urbano.