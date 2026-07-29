Las artes escénicas muestran su "indignación" ante la concurrencia de la directora del IVC a una plaza fija del órgano que dirige 132926732

Las principales asociaciones del sector de las artes escénicas han mostrado este miércoles su "indignación" tras conocer que la directora adjunta del Institut Valencià de Cultura (IVC), María José Mora, se haya presentado a un concurso-oposición para una plaza de técnica de gestión cultural en la misma institución que codirige. Así se han expresado al ser preguntadas por este diario tras conocerse los hechos, adelantados por eldiario.es.

La presidenta de la Asociación de Distribuidores Valencianos de Artes Escénicas y Música (Advaem), Laura Marín, explica que Mora forma parte del Órgano Técnico de Selección del proceso, convocado en diciembre de 2025 con 19 plazas, dos de ellas para Técnico de Gestión Cultural. Aunque recuerda que la Conselleria de Cultura "garantiza el proceso", considera llamativo que "una persona que debe velar porque el proceso sea limpio concurra a su vez en una de las plazas". "Independientemente de que no vaya a formar parte del tribunal, presentarse a una plaza fija siendo la codirectora del centro es, como poco, un conflicto de intereses", sostiene.

Las asociaciones consideran que este episodio agrava el conflicto que mantienen desde hace más de un año con la dirección del IVC. "Más allá de si es o no legal, consideramos que ni es ético ni es estético y se presenta un conflicto de intereses muy fuerte", añade Marín.

Cuatro entidades han hecho pública este miércoles su posición: la Asociación de Distribuidores Valencianos de Artes Escénicas y Música (Advaem), la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunitat Valenciana (Apdcv), la Asociación de Creadores i Creadoras de Artes Escèniques Valencianes (Comité Escèniques) y Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV).

Las asociaciones reclaman que Mora dimita si desea concurrir a la plaza pública, al considerar que debería hacerlo en igualdad de condiciones que el resto de 200 aspirantes que se presentaron al proceso.

En la misma línea se ha pronunciado Compromís. La portavoz de Cultura en Les Corts, Verónica Ruiz, ha calificado la situación de "auténtica vergüenza" e "inadmisible". "Nadie está cuestionando el derecho de cualquier persona a presentarse a unas oposiciones, pero sí que lo haga desde el cargo de directora adjunta del mismo organismo en el que pretende obtener una plaza fija", ha señalado. Por ello, ha instado a Mora a presentarse "dejando antes su cargo de directora adjunta". "Esto es ya una cuestión ética y de ejemplaridad", ha añadido.

Documentación en Les Corts

Compromís solicitará toda la documentación relativa al proceso por vía parlamentaria, al depender el IVC de la Conselleria de Cultura, y hará un seguimiento del concurso-oposición. Además, Ruiz ha lamentado que no se trate de "un hecho aislado" durante la gestión del PP y ha recordado el caso del gerente del Consorcio de Museos, que "hizo lo mismo y ganó la plaza a la que optaba para seguir teniendo un sillón cuando ya no dirija el espacio".

La presentación de Mora al concurso-oposición se produce apenas unas semanas después de la dimisión del director del IVC, Álvaro López Jamar, por motivos personales, y en un momento de fuerte tensión entre el organismo y el sector cultural.

Un conflicto abierto desde hace más de un año

Las principales asociaciones de las artes escénicas y la gestión cultural valencianas llevan más de un año denunciando públicamente la gestión de la dirección del IVC, que califican de "más que cuestionable". Entre sus principales reivindicaciones figuran el retraso en la convocatoria y resolución de subvenciones, la falta de transparencia en la gestión, los recortes presupuestarios, la cancelación de los premios autonómicos y los cambios en el Circuit Cultural Valencià. "Esto es el remate de una ideología y una política que es un cúmulo de despropósitos y un progresivo desmantelamiento de la cultura", sostiene Marín.

En los últimos meses, las once asociaciones han denunciado un recorte neto de 700.000 euros y la fragmentación de las ayudas al fomento de la producción artística, que, a su juicio, "no responde a las necesidades del sector", tal y como expusieron en un comunicado publicado el pasado 3 de julio.

Otra de las principales críticas se dirige al funcionamiento del Circuit Cultural Valencià. Las asociaciones sostienen que, "lejos de ser un proyecto vertebrador con la participación del IVC, los ayuntamientos y el sector, se está utilizando como una herramienta de control político e institucional". También denuncian la falta de transparencia del catálogo, que, aseguran, no identifica las compañías responsables de los proyectos ni recoge información sobre formato, disciplina, lengua o estilo. Asimismo, critican que no se hayan hecho públicos los criterios de evaluación y baremación de las cerca de 300 propuestas excluidas, lo que, a su juicio, "evidencia una selección final al arbitrio de decisiones políticas sin criterios artísticos transparentes".

Noticias relacionadas

A ello suman el retraso en la programación a partir de septiembre, una circunstancia que, según denuncian, dificulta que las instituciones dispongan de tiempo suficiente para ejecutar una parte importante del presupuesto previsto.