Castelló acoge la Fira Trovam del 12 al 14 de noviembre con un cartel diverso y más de 40 propuestas musicales

La Fira Valenciana de la Música Trovam vuelve a Castelló de la Plana en su decimocuarta edición desde el 12 al 14 de noviembre, con un cartel de más de 40 artistas que recoge "buena parte de las novedades de la escena musical autóctona". Así, el Auditorio y Palacio de Congresos, con cuatro escenarios, volverá a ser el "epicentro" de la programación, que también se extenderá al Teatro Principal, la sala La Bohemia y el Pub Terra. La mayoría de los conciertos serán de carácter gratuito, según ha informado la organización en un comunicado.

Los asistentes disfrutarán con el estreno del próximo espectáculo de Pep Gimeno 'Botifarra'; las propuestas más recientes de Sandra Monfort, quien encabeza el montaje Terra de Guapes dedicado a la tradición musical valenciana; Perfecto Miserable, formación local de indie-rock que acaba de publicar el disco 'Acabará fatal'; Romàntic Dimoni, el nuevo proyecto de Carles Caselles (Smoking Souls); y Quinto, que desplegará el pop-electrónico del álbum Dcdv.

El evento también exhibirá algunas de las bandas españolas "más destacadas" del momento, como Depresión Sonora, que radiografía el estado de angustia de la generación Z a ritmo de post-punk; Repion, dueto de rock alternativo; Rebrote, proyecto liderado por Iñaki 'Uhno' Antón donde se reencuentran antiguos miembros de Platero y Tú y Extremoduro; Cervatana, con una fusión de techno oscuro, rock experimental y narrativa distópica; la gaditana La Perra Blanco, una de las "mejores guitarristas de la actualidad"; y Toundra, grupo de rock instrumental progresivo que vuelve a los escenarios con el disco 'Siete'. Las entradas para estos seis conciertos ya están a la venta a través de la página oficial del Trovam.

45 artistas

La Fira también será un "buen escaparate de la diversidad estilística de la escena valenciana". La programación incluye el pop-rock-soul de AnimalPersona, nueva reencarnación de Carles Chiner (Gener), y el pop electrónico de Brilla Carmen. También participa Bernal, cuarteto de post-rock que se ha consolidado con el disco Vida y milagros; la cantante y guitarrista Nadia Sheikh; los castellonenses Palo Domado; y el cuarteto de rock clásico Desert Vipers.

Por otra parte, las propuestas "más festivas" llegarán de la mano del grupo Arre-A.K. y la puesta de largo del álbum 'Kinkis de Bankal'; La Xica, que llevará a Castellón los temas de base electrónica de su álbum de debut, 'Alabatre'; y Momo, banda encabezada por Marcos de la Torre, antiguo vocalista de Mafalda.

La experimentación sónica correrá a cargo de Saurí, quien utiliza herramientas de inteligencia artificial; y el proyecto conjunto de los alcoyanos Abraxas y Hugo Mas centrado en la Revolución del Petróleo de 1873.

Noelia Llorens 'Titana', referente de la música de raíz valenciana, presentará 'Llum', donde recupera clásicos del repertorio folk con una mirada feminista. También expondrán nuevas composiciones los cantautores Feliu Ventura, Maria Faubel, Nacho Casado y Tomàs de los Santos.

Asimismo, resonará la voz de la cantante de jazz Sara Dowling, mientras que Sanspok pondrá música en directo a la proyección de la película de animación Alicia en el país de las maravillas estrenada en 1951. Igualmente, cabe destacar la presencia de Ramonets, grupo que hará un concierto para el alumnado de primaria de la provincia y otro para el público familiar.

Recorrido musical

El Trovam también se enriquece con propuestas llegadas desde otros puntos del país. Así, este año habrá dos artistas de ritmos urbanos (trap, rap, electrónica) procedentes del País Vasco y Navarra: Hofe y Kiliki, respectivamente. Desde esta última comunidad autónoma también viajará Rüdiger, que ha fusionado folk, rock, música electrónica y escritura introspectiva en su próximo disco, 'Love is a Muscle'.

Desde Cataluña se desplazarán Brighton 64, formación mod que se despide de los escenarios; Les Testarudes, combo femenino de música jamaicana que ha publicado el álbum 'Ai, Mare!'; OKDW, abanderada de los sonidos del R&B, el soul y el pop; el cabaretero Paco Pecado; y la rapera Paula Peso.

El vallisoletano Dulzaro enseñará la mezcla de folclore castellanoleonés y electrónica del disco Ícaro. Madrid aportará otras tres bandas: el pop-rock de Anaut, el indie-rock de Amor Líquido y la electrónica radical de VVV [Trippin'you]. Además, los mallorquines Negre implementarán su fórmula de pop con sintetizadores.

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Finalmente, cabe destacar la presencia de la compositora, cantante y batería chilena Cancamusa, que aterrizará en Castellón para ofrecer el pop de su último álbum, Dopamina. La Fira Valenciana de la Música Trovam está impulsada por la Valencian Music Association (VAM!) en colaboración con el Institut Valencià de Cultura (Generalitat Valenciana) y el Ayuntamiento de Castellón.